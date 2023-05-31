Wednesday, 31 May 2023, 09:56 HKT/SGT Share: 復星國際獲標普評級肯定 國際市場看好中國民企

香港, 2023年5月31日 - (亞太商訊) - 5月30日，國際評級機構標普發佈報告，將復星國際評級展望提升至「穩定」。



這意味着，在持續資金和資產結構優化努力下，復星短期流動性壓力已大幅緩解，獲得標普等國際機構信用肯定，其堅定推進的「瘦身健體」戰略成果正逐步顯現。



分析人士認為，結合近期外資加大在華投資力度、外資連續多月淨買入境內證券，標普此舉也透露出國際資本市場看好中國民營企業，背後是對中國經濟回暖前景的信心提升。



標普在報告中指出，得益於多元化的資產組合和管理層處置資產降債的決心和執行力，復星2022年通過資產處置現金回流約人民幣300億元。同時，復星和諸多銀行堅實穩定的合作關係，在債券市場跌宕的時候保障了充足的流動性來源，大體量的非核心資產處置和穩定的銀行授信，支持復星成功兌付了以往的三個季度所有集中到期債務。到2023年一季度末，復星成功壓降有息負債人民幣240億元，集團層面總有息負債降至人民幣930億元，同時債務結構中，銀行貸款提升，一年內到期債務佔比大幅下降，負債端穩定度明顯改善。



市場分析人士指出，在全球金融環境嚴峻、美元加息周期、地緣局勢緊張等擾動全球經濟的情況下，復星錨定「創新驅動的全球家庭消費產業集團」定位，通過「瘦身健體」、聚焦主業，夯實穿越周期的能力，也為積極參與國際競爭的中國企業提供了一個值得關注的樣本。



3月30日，在復星2022全年業績發佈會上，復星國際董事長郭廣昌就曾表示，「2022年對復星來說是特殊的一年，我覺得是一場『完美風暴』，首先要穿越風暴，才有未來。」



2022年，復星加大了自2020年便啟動的非戰略性、非核心資產的退出及資金回籠力度，以夯實流動性安全墊。在集團層面，全年退出簽約口徑超過人民幣400億元，現金回流口徑近人民幣300億元。



穿越「完美風暴」的復星，「瘦身健體」的努力在金融市場獲得認可。



今年5月初，復星國際境外多幣種銀團貸款正式推出市場，截至目前已獲得超過4.5億美元等值貸款。該境外銀團貸款由中國銀行、東亞銀行、德國商業銀行、恒生銀行、滙豐銀行、法國外貿銀行、渣打銀行7家銀行作為主牽頭簿記行聯合發起邀請，已有超過10家銀行參與。



此前在今年1月，復星國際在境內的運營主體——復星高科技(集團)有限公司獲得中資銀團人民幣120億元貸款。該筆貸款由中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行五大國有商業銀行作為聯合牽頭行，中國民生銀行、中國進出口銀行、上海浦東發展銀行作為參貸行，共同組成銀團提供。



在5月30日的報告中，標普充分肯定了復星與境內外銀行堅實穩定的合作關係。綜合銀行融資進展考量，標普維持了復星長期發行人信用評級及其有擔保高級無抵押債務評級，並將評級展望由「負面」提升至「穩定」。



境內外銀行先後為復星提供大額信貸支持，反映出主流金融機構認可復星加速非核心資產出售、回籠現金進行債務管理的一系列動作和成果。同時，銀行大額資金支持，有利於復星降低對公開市場融資的依賴度，而優化的債務結構也能支持後續的流動性管理和業務持續發展。



積極降債、資金回籠一系列舉措，也是為復星家庭消費主業的復甦積勢蓄力。今年一季度，復星旗下消費、文旅等業務呈現強勁向上態勢。豫園股份一季度實現營業收入人民幣 152.44 億元，同比增長22.61%；其中，珠寶時尚營收達114.94 億元，同比增長 28.55%。疊加全球範圍旅行限制全面放鬆的利好，復星旅文一季度歸母利潤較 2022 年同期倍增，Club Med 地中海俱樂部營業額達人民幣 50.04 億元，較 2022 年同期增長約 44.2%；今年五一假期，Club Med 中國區度假村總營業額超 2022 年同期約 8 倍，超過 2019年同期約 110%。



基於復星今年以來的業務復甦表現，高盛、大和資本、國泰君安等國內外券商投行近期連續發表研報，給予復星國際「買入」或「增持」評級。



標普還在報告中展望了未來12到18個月，復星在短期流動性壓力大幅緩解的基礎上，持續「瘦身健體」的成果，或在未來評級行動中體現。



分析人士表示，「資本市場與信用評級的良性循環，將為復星後續財務、業務戰略的順利推進夯實基礎。」





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