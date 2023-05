Wednesday, 31 May 2023, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 Loop Industries, Inc 法蘭克·勒羅瓦(Franck Leroy),大東部地區主席,訪問Loop Industries位於加拿大魁北克省特爾伯恩設施

加拿大蒙特利爾, 2023年5月31日 - (亞太商訊) - Loop Industries, Inc.(納斯達克股票代碼:LOOP)(以下簡稱"公司"或"Loop"),一家清潔技術公司,其使命是通過製造 100% 回收的聚對苯二甲酸乙二醇酯 (“PET”) 塑料和聚酯纖維來加速循環塑料經濟。該公司接待了法國大東部地區主席法蘭克·勒羅瓦參觀他們位於加拿大魁北克省特爾伯恩的設施。這次訪問標誌著Loop Industries與戰略合作夥伴SK Geo Centric和SUEZ合作的重要一步,他們正準備在法國大東部地區聖阿沃爾德(Saint-Avold)建造一座商業生產設施,以在歐洲市場推廣Loop的技術。

法国大东部地区主席法兰克·勒罗瓦先生和Loop Industries创始人兼首席执行官丹尼尔·索洛米塔先生

在加拿大魁北克省特尔伯恩的Loop总部。

法国代表团与SUEZ和SK Geo Centric的项目合作伙伴的合影。

聖阿沃爾德商業生產設施計劃年產能為70,000公噸,將利用低價值的PET塑料和聚酯纖維廢料生產100%回收和可無限回收的Loop(TM)優質PET樹脂,並與使用化石燃料生產的原始PET樹脂相比,每年可節省超過255,000噸的二氧化碳[1]。該設施預計於2025年開始建設,並於2027年投產運營。



在法國建立商業生產設施的決定是由幾個關鍵因素推動的,包括其豐富的合作環境,達能、普羅旺斯歐舒丹和歐萊雅等知名品牌共同推動可持續發展和本地回收工作。這個生態系統為 Loop 與致力於可持續實踐的行業領導者攜手合作奠定了堅實的基礎。此外,法國對環境保護和回收利用的堅定承諾使其成為部署 Loop 技術的理想地點。 Loop創新技術在實現品牌的可持續發展目標方面起著關鍵作用,並與法國實現循環經濟的願景完美契合。



“大東部地區特別自豪能夠支持Loop Industries與SUEZ和SK Geo Centric在其領土上建立合作關係。通過參觀Loop在特爾伯恩的生產設施,我們的代表團能夠展示對創新技術的濃厚興趣,並與丹尼爾·索洛米塔 (Daniel Solomita)和他的團隊交流意見。我們的討論使我們能夠確定下一步里程碑,並確保這個首個工業單位在歐洲穩步建立。這項巨大的投資將創造新的就業機會,是法國東部聖阿沃爾德(Saint-Avold)卡爾令化工基地環境轉型的又一重要步驟。挑戰很簡單:環境創造就業機會並使我們的地區重新工業化,我們希望成為環形經濟的基準地區,得益於Loop、Suez和SK Geo Centric等重要參與者,”大東部地區主席法蘭克·勒羅瓦強調道。



“能夠歡迎勒羅瓦主席來到我們的設施並直接展示Loop的創新技術,我們感到非常榮幸。” Loop創始人兼首席執行官丹尼爾·索洛米塔表示。 “我們很高興擴大在法國的業務,並通過提供我們的優質、100%回收的Loop(TM) PET樹脂來支持總部位於歐洲的全球品牌的可持續發展目標。在戰略合作夥伴和大東部地區的支持下,我們有信心加速Loop技術的商業化進程,並推動深刻變革。”



法國大東部地區主席法蘭克·勒羅瓦先生的訪問突顯了該項目對大東部地區和全球循環塑料經濟的重要性。 Loop Industries非常期待在聖阿沃爾德(Saint-Avold)建設商業生產設施,開啟歐洲可持續PET生產的新時代。該公司致力於結束PET塑料和聚酯纖維廢料的循環,並加速實現循環可持續經濟的目標。



[1] 根據2022年3月最新的生命週期評估(LCA)數據,與使用對苯二甲酸二甲酯(DMT)製造的原始PET相比較。



關於 Loop Industries

Loop Industries 是一家技術公司,其使命是加速世界向可持續 PET 塑料和聚酯纖維的轉變,並擺脫我們對化石燃料的依賴。 Loop Industries 擁有專利和專有技術,可以解聚無價值和低價值的廢 PET 塑料和聚酯纖維,包括塑料瓶和包裝、任何顏色、透明度或條件的地毯和紡織品,甚至是被太陽和鹽降解的海洋塑料, 到它的基礎構件(單體)。這些單體經過過濾、純化和聚合,製成適合用於食品級包裝和聚酯纖維的原生品質 Loop(TM) 品牌 PET 樹脂,從而使我們的客戶能夠實現他們的可持續發展目標。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纖維可以在不降低質量的情況下無限循環利用,成功地閉合了塑料循環。 Loop Industries 通過減少塑料垃圾和回收廢塑料以實現可持續發展的未來,為全球走向循環經濟做出貢獻。



公司普通股在納斯達克全球市場上市,代碼為“LOOP”。欲了解更多信息,請訪問 www.loopindustries.com。在 Twitter 上關注 Loop: @loopindustries , Instagram:loopindustries . Facebook:Loop Industries 和 LinkedIn:Loop Industries.



前瞻性聲明

本新聞稿包含根據美國1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的“前瞻性聲明”。此類聲明可能以“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預計”、“預測”、“應該”、“可能”、“項目”、“預測”、“估計”、“目標”、“相信”、“希望”、“潛力”或“繼續”等詞語開頭,或類似的詞語。這些前瞻性聲明包括但不限於關於Loop的市場機會、策略、改善和擴展能力、競爭、預期活動和支出(Loop進行業務計劃的過程中),可用現金資源的充足性、合規性、未來增長計劃和運營、Loop可尋址市場的規模、市場趨勢以及Loop公司財務報告的內部控制的有效性等方面的陳述。前瞻性聲明並不保證未來的業績,它們是基於一定的假設,並且受到各種已知和未知的風險和不確定性的影響,其中許多風險和不確定性超出了Loop的控制範圍,無法預測或量化,因此,實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有所不同。此類風險和不確定性包括但不限於以下方面的風險和不確定性:(i)我們技術和產品的商業化;(ii)我們與合作夥伴的關係狀態;(iii)我們知識產權和產品的開發和保護;(iv)行業競爭;(v)相對於我們當前和未來財務承諾的額外融資的需求和能力;(vi)我們製造設施的工程、合同和建設;(vii)我們擴大規模、製造和銷售產品以產生收入的能力;(viii)我們擬議的商業模式及其執行能力;(ix)由於增加的監管、媒體或財務報告審查、實踐、傳聞或其他原因對公司業務和運營產生的不利影響;(x)疾病流行和其他與健康有關的關切和危機,可能導致資本市場減少獲取、供應鏈中斷和審查、對受影響地區生產的貨物禁運、政府強制關閉企業以及由此導致的員工臨時停工、政府就業補貼計劃、旨在防止疾病傳播的旅行限製或類似措施,或可能導致我們無形資產、固定資產和設備的非現金減值的市場或其他變化,(xi)全球宏觀經濟不確定性及其影響的效果,包括通脹、市場波動以及外匯匯率和利率的波動,(xii)任何針對我們的美國證券交易委員會(“SEC”)調查或集體訴訟的結果,(xiii)我們招聘和/或保留合格員工和顧問的能力,(xiv)我們幾乎無法控製或不控制的其他事件或情況,以及(xv)Loop在隨後提交給SEC的文件中討論的其他因素。關於Loop和可能影響前瞻性聲明實現的風險因素的更詳細信息已在Loop提交給SEC的文件中提供。投資者和股東被敦促免費在SEC的網站http://www.sec.gov上閱讀這些文件。 Loop不承擔公開更新或修訂其前瞻性聲明的義務,也不承擔因新信息、未來事件或其他原因導致的義務。



