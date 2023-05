Monday, 29 May 2023, 13:06 HKT/SGT Share: 信能中和新產品亮相SNEC展會

香港, 2023年5月29日 - (亞太商訊) - 香港文匯報訊(記者 孔雯瓊 上海報道)正在舉辦的SNEC第十六屆(2023)國際太陽能光伏與智慧能源(上海)展覽會上,浙江信能中和科技公司攜最新款產品亮相。記者昨在展會了解到,信能中和是香港上市的益美國際控股公司的控股子公司,依託母公司的創科優勢和金融環境進行資源整合,以「發現綠色經濟前行的力量」為使命,聚焦國家發展戰略,助力實現雙碳目標。

信能中和在SNEC的展台。 記者孔雯瓊 攝

在信能中和的展台上,光伏組件、儲能設備、移動電源、折疊太陽能板等一系列創新新能源產品吸引眾多觀眾的目光。尤其是一款集合電力儲能及冰箱於一體的設備,主打便攜、實用和高性能特點,迎合當下戶外露營潮流的需求,受到很多年輕觀眾的喜愛。



積極抓住東南亞機遇



益美國際執行董事葉永聖接受本報記者採訪時表示,集團和公司在本屆展會上將圍繞「綠色、安全和高效」主題向海內外推廣自主研發的新能源產品。目前旗下的很多項目及產品都已經出口到國際,特別是積極抓住東南亞地區的經濟蓬勃發展機遇,為這些國家提供符合碳中和要求的新能源電力。



信能中和總經理黃亮也表示,公司利用香港的金融科創環境和內地的技術和製造優勢,積極響應政府提出的節能減排計劃,進一步提升在新能源業務的影響力,同時期望在全球範圍提升產品的市場競爭力。





