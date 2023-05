Friday, 26 May 2023, 09:45 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)攜手中國國家地理,傳遞超威品牌驅蚊理念

香港, 2023年5月26日 - (亞太商訊) - 朝雲集團(6601.HK)旗下專業殺蟲驅蚊品牌“超威”與中國國家地理攜手探索大自然,共創短片《自然要給蚊子上一課》,向大眾展示自然界裡隱藏的各種驅蚊高手和智慧,借此呼籲“重視驅蚊防護,預防蚊疾傳播”。









每與一個IP共創,都在尋求突破創新,做點不一樣的東西



區別於以往的科普紀錄片,超威攜手中國國家地理共同打造的這支短片,兼顧了趣味性和科普性,用趣味化的方式向觀眾介紹大自然中隱藏的驅蚊高手,將它們對付蚊子的方式和特點,與日常生活中遇到的社交現象、人設找到了一個巧妙的結合點,兼顧專業和趣味性,從而拉近與消費者之間的距離。上線後收到了不少好評,也引發了眾多觀眾參與到內容的討論當中。不少觀眾表示:“這竟然是個廣告?看著看著就被種草了。”



朝雲集團每一次與一個IP共創,都在尋求突破創新。從過往攜手央視網、知乎、抖音等平臺,到本次與中國國家地理聯合共創,朝雲集團都希望能將超威品牌在驅蚊殺蟲領域的專業能力和實力,鏈接各機構、平臺的優勢,通過創新有趣、場景化的內容,為大眾提供專業、有趣的驅蚊知識,提醒大眾重視驅蚊防護、預防蚊疾傳播。過往曾與各大IP共創打造了《你可能被叮上了》、“超威蚊學說”系列的“蚊”題辯論賽、“蚊”題吐槽大會、“蚊”題脫口秀等創新的內容和形式。



這種創新,不僅體現在傳播內容和形式上,更體現產品的創新上。作為深耕驅蚊殺蟲行業20年的品牌,超威堅持科技創新,不斷推動產品的更新反覆運算,從蚊香、氣霧劑、電蚊液、電蚊片、電蚊拍、花露水等,到可擕式驅蚊噴霧、止癢凝露等產品,以“綠色驅蚊科技”的理念,為大眾帶來更安全、高效、便捷、使用體驗更好的驅蚊產品,解決消費者從居家、戶外等不同驅蚊場景的需求。



在滿足消費者不斷變化、升級的驅蚊需求時,超威始終注重產品的功效性和安全性,為消費者提供專業有效的驅蚊殺蟲解決方案,憑藉品牌和產品的硬核實力,成為中國國家地理官方使用驅蚊品牌。



這個夏季,超威攜手中國國家地理給蚊子上一課,一起守護每一個家庭“有超威,沒蚊子”!





