Friday, 26 May 2023, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Sibedge Sibedge 贊助第 11 屆全球項目經理電子協作競賽 (GeCCo)

克萊蒙特，澳大利亞, 2023年5月26日 - (亞太商訊) - Sibedge 是一家全球運營的軟件工程公司，今天宣布了來自34個國家的年輕項目經理在GeCCo（全球電子協作競賽）中的成績。根據GeCCo的規定，每個團隊中來自同一國家的參與者不超過兩人，因此每個團隊都是真正的國際團隊。該競賽邀請了240名年輕項目經理在一個多元文化環境中體驗虛擬團隊合作，並解決了Sibedge 提供的一個亞太地區金融科技案例研究。



《安永全球金融科技採用指數》是對27個市場的2.7萬名數字活躍消費者進行調查的最新數據，顯示亞洲在金融科技採用方面保持全球領先地位。在亞太地區的幾個市場，我們看到監管機構對創新更加開放，數字銀行和支付服務得到快速發展，應用程序得到現代化改進，API生態系統也在增長。這就是為什麼我們決定要求GeCCo的參與者提出最佳的亞太市場進入策略。我們相信這個活動有助於年輕項目經理提高跨文化管理技能，並從金融科技中獲益。 - 安德魯·波德列斯內克（Andrew Podlesnykh），合作夥伴負責人和競賽評委。



“頒獎典禮於2023年4月15日舉行。我向獲勝團隊的成員表示祝賀：Maximilian Riemhofer、Ana Žiroš、Vladislav Kositsyn、Zurab Pertaia！我代表核心團隊向我們的評委和參與這一旅程的每個人表示感謝。特別感謝我們的讚助商：IPMA、GPM、Sibedge、Van Haren。感謝Sibedge提供我們的主要案例研究。這個案例相當具有挑戰性，所以團隊們必須努力工作。獲勝團隊在我們評估的所有指標上都表現出色。在“鯊魚池（Shark Tank）”環節中，所有4位“鯊魚”一致授予“挑戰者”團隊一等獎。- 克里斯蒂娜·雷澤恩布克（Kristina Reyzenbuk），GeCCo項目經理和評委。”



“比賽結束後，我們詢問了獲勝者他們學到了什麼。他們說他們很快適應了人數不足的情況。獲勝者提到，通過互相支持、給予反饋和簡化任務，他們能夠克服跨文化的障礙，並成功地作為一個團隊行動，”Sibedge的首席市場官和管理委員會成員Natia Kartvelishvili說。 “隨著全球化的進展，許多項目現在涉及到國外的實體。這些項目面臨著前所未有的不確定性。能夠成功的團隊擅長於在過程中學習並適應不斷變化的條件。GeCCo的獲勝者們明確展示了這些技能。”



關於GeCCo

全球電子協作競賽 (GeCCo) 是由 IPMA Young Crew 組織的針對年輕項目經理的國際虛擬 24 小時項目管理案例研究競賽。



關於Sibedge

Sibedge 是一家以人為本的全球軟件工程公司。 16 年來，我們已在超過 27 個國家/地區成功實施了 350 多個項目。



聯繫信息

Natia Kartvelishvili

Chief Marketing Officer, Sibedge

natia@sibedge.com



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