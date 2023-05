新希望服務上市2周年

香港, 2023年5月25日 - (亞太商訊) - 中國綜合物業管理及民生服務運營商——新希望服務控股有限公司(簡稱「新希望服務」或「公司」,股份代號:3658.HK)上市2周年,在蓉舉行主題為「民生新服,始于煙火成都」的戰略發展論壇,武侯區領導,成都市住房與城鄉建設局副處長黃璽磊,中共四川省物業行業委員會副書記、四川省房地產業協會專職副會長鄭友才,成都樓宇經濟促進會理事長張煒,人居地產集團黨委書記、董事長王磊,首程控股執行董事、執委會副主席李偉,武侯國投集團、武侯發展集團、武侯資本集團、經開國投主要負責人,塗鴉智能聯席董事長兼總裁陳燎罕,錦欣福星康養集團CEO晏雲,國釀總經理羅毅,徽記食品總經理陳啟武,以及公司董事會主席姜孟軍、聯席主席武敏、非執行董事董李、首席執行官陳靜等出席活動。











達成八項戰略合作,優厚實力廣受認可

恰逢上市2周年,新希望服務也在論壇期間與成都市武侯區人民政府、成都人居商業管理有限公司、首程控股有限公司、四川新希望味業有限公司、四川徽記電子商務有限公司、成都錦欣醫療投資集團有限公司6家單位,分別簽署了戰略合作協議。同時,與武侯國投、武侯發展、武侯資本聯合成立合資公司,與成都經開園區投資有限公司成立合資公司。



-- 武侯區人民政府X 新希望服務,將在生活服務、城市服務、物業服務、食堂運營、資產運營等領域進一步深化聯動,助力構建更高能級的城市極核,打造更高水準的幸福城區樣本。

-- 成都人居商管X 新希望服務,將在深耕成都、建設成都、服務成都的思想引領下,共同打造面向未來的消費場景和服務場景,著力提升社區商業便民、利民、惠民的空間價值及民生服務價值延伸。

-- 首程控股X 新希望服務,將共同為服務城市公共出行、商業服務和居民民生服務等需求提供更多優質服務。

-- 成都錦欣醫療X 新希望服務,將攜手參與醫療物業+的探索,圍繞醫療後勤服務、托幼、居家養老等領域,為區域高品質醫療服務發展貢獻力量。

-- 新希望服務正式成為新希望味業與徽記食品的全國物業銷售渠道總代理,未來將在產品持續供應、服務品質保障、服務閉環等維度強化合作。

-- 新希望服務與武侯國投、武侯發展、武侯資本三家國資平台,成立合資公司——成都國悅新生活服務有限責任公司,將充分發揮彼此優勢,在開發配套服務、物業服務、生活服務和資產管理服務方面,加強城市「大物業」領域的務實合作。

-- 新希望服務與成都經開園區投資成立合資公司——成都經開希望優服商務有限公司,將在服務城市開發建設和開發配套服務、物業服務、生活服務等事項中推進。



深化政企合作有助於國資平台與民營企業的融合發展,在物業+細分領域的極致探索,以及新希望集團內部民生供應鏈建設的深入推進,種種措施都將進一步激發新服的業務動能。同時,健全戰略合作機制,貫穿行業上下游,構建產業共同體、發展共同體、命運共同體的方式,也為其在服務城市發展、服務民生生活層面打開了新局面。



紮根城市服務民生,多方探討發展之道

戰略發展論壇上,成都市住建局與四川省房協的領導表達了對行業及新希望服務發展的期許,也有來自錦欣福星康養集團、塗鴉智能等企業的代表,圍繞城市深耕、民生服務、產業聯動做深入探討。



新希望服務董事會主席姜孟軍說到:新希望服務之於新希望集團而言,是踐行集團民生產業的重要一環,也是連接集團民生產業資源與客戶需求的重要渠道之一,相較於行業內其它物企,公司有著系統的民生產業鏈做後盾,且重點圍繞「吃得好」和「住得好」兩大民生需求提供生活服務,上市2年來在優質服務、穩健發展、規範運營、可持續建設等方面都邁入全新的階段。



新希望服務首席執行官陳靜分享到:物業管理已從服務社區延伸到服務城市、服務民生,在城市基層治理和居民美好生活滿足等方面的價值日趨凸顯。新希望服務在成都精耕、成長,在成都煙火生活氣中培育出服務美好的能力,背靠新希望集團40餘年沉澱出的民生產業佈局和品牌美譽,將物業管理、商業運營和生活服務有機結合,圍繞「資產增值保值」和「生活安心美好」構建核心競爭力,也將在數字運營助力下,聯動上下游產業,搭建「物業+」的良性服務生態,更好的服務客戶、服務美好生活。



服務細分,專業能力尤為稀缺,相較於行業常見的「買買買」,新希望服務更注重合作共建。戰略發展論壇上,錦欣福星康養集團CEO晏雲提到:欣賞新服以「每天,讓幸福發生」的使命,認同其以滿足客戶需求為己任的初心,雙方將在優勢互補、資源互補背景下達成產業深耕共識,從醫療產業後勤出發,深挖服務新藍海。



作為新希望服務長期的戰略合作夥伴,塗鴉智能聯席董事長兼總裁陳燎罕先生,詮釋了創新智慧服務模式下,完成對新服不同在管項目業態的存量/新增設備的智能化升級,通過搭建物聯網標準化體系,開放硬件生態資源庫,助力實現作業流程全週期規範,共建數字民生生態。



穩健經營有質增長,民生業務有序推進

論壇之外,新希望服務的業績和業務表現不俗:對比上市前,在管面積提升近2倍,第三方外拓面積增長近10倍,企業營收增長近1倍,行業綜合實力排名提升至TOP25,並保持著良好前進勢頭;旗下商業運營團隊剛剛召開了中鼎316專案的招商會,進度喜人;零售業務的「紐扣樂選-希望小站」在5月25日這天正式亮相,作為民生服務的落地載體之一,將以希望系爆品為「試驗田」,通過周周爆品煥新、每月25日享會員權益的方式,與客戶共用煙火美食;團餐業務「新食主義」,已快速成長為四川區域內產業鏈滲透較長、服務場景較全、輻射層級較多的團膳供應商。



隨著行業回歸理性,高品質服務與高質量增長的「雙高」模式仍然是物業企業獲得穩健發展的關鍵。新希望服務在夯實物業服務基礎之上,攜手政府、國資平台、優質企業,探索基於企業核心優勢的差異化服務模式,實現與城市共發展的目的,是其在民生服務上力求獲得長遠穩健發展的一種解題思路。可以預見的是,在未來一段時間內,新希望服務通過持續的深耕探索+合作方支持,有望在物業及更廣泛的民生生活服務領域,獲得不錯的市場席位。



新希望服務控股有限公司(股份代號:3658.HK)

新希望服務(股票代碼:3658.HK)作為民生服務運營商,深耕中國都市圈和城市群,是四川本土港股上市物企代表,西部物業服務市場地位領先企業。因背靠世界500強企業新希望集團,新希望服務具備得天獨厚的品牌與民生供應鏈優勢,可持續為一線、新一線和二線城市客戶,提供物業管理服務、生活服務、商業運營服務和非業主增值服務,既具備團餐保供能力,亦有顯著突出的服務優勢與經營優勢,是眾多在川優質國企的重要合作夥伴。近年來,憑藉穩健的規模提升、高客戶滿意及高品質業績增長,公司在「2022中國物業企業綜合實力」排名中躋身第25名,並榮獲「2022金麒麟港美股最佳中小市值上市公司」。



