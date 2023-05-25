Thursday, 25 May 2023, 16:09 HKT/SGT Share: 擁抱中小企業IT辦公廣袤藍海 清華系獨角獸易點雲今日登陸港交所

香港, 2023年5月25日 - (亞太商訊) - 中小企業是中國企業的重要組成部分，亦是國民經濟的主要增長引擎之一，貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創新，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量，對整個中國社會經濟的發展起著中流砥柱的作用。今年中國政府工作報告提出「加快傳統產業和中小企業數字化轉型，著力提升高端化、智能化、綠色化水平」，利好中小企業辦公IT服務市場發展。



5月25日，國內知名辦公IT綜合解決方案供應商易點雲有限公司（「易點雲」或「公司」，股份代號：2416.HK）正式在港交所掛牌上市，最終發行價為10.19港元/股，募資淨額約為0.97億港元（超額配股權行使前），中金公司擔任獨家保薦人。根據招股結果，本次全球發售已獲超額認購。



市場份額遙遙領先 行業紅利下實現高質量增長



易點雲成立於2014年，是中國主要的辦公IT綜合解決方案供應商。自成立起，公司便創新性地以訂閱方式為大量中小企業提供一站式辦公IT服務，打造辦公IT產業鏈閉環。根據弗若斯特沙利文的資料（下同），就2021年收入、服務設備數量及再製造能力而言，易點雲位居中國辦公IT綜合解決方案行業首位，按收入計，市場份額超過第二至第五名同類公司的總和。



在企業辦公IT服務市場，综合解决方案子市场的滲透率預期於2026年增長至16.9%，2021年至2026年的複合年增長率為47.9%。這意味著，未來5年即便以近50%的高複合增速增長，辦公IT綜合解決方案市場滲透率仍離目前美國市場60%的滲透率有很大追趕空間，足見其巨大的發展潛力。



受惠於行業增長紅利，易點雲步入發展快車道，收入與利潤均呈逐年提升之勢。2020年至2022年，分別取得收入約為人民幣8.13億元、11.84億元、13.72億元，2021年及2022年的同比增速約45.6%、15.9%；經調整EBITDA約人民幣2.61億元、5.37億元、6.60億元，2021年及2022年的同比增速約105.9%、22.9%，高於收入增速。值得一提的是，公司2021年錄得經調整淨利潤人民幣9348.1萬元，正式實現盈利，並於2022年達到人民幣1.35億元，同比增加44.6%。



清華系高管團隊引領發展航向 知名機構股東與基石增輝添彩



具有市場遠見及豐富經驗的管理團隊，是易點雲成長與發展過程中的引領者。公司核心管理團隊在科技行業平均擁有逾10年的經驗，核心管理層的傑出管理能力及豐富的行業經驗，能夠為公司的業務營運貢獻豐富的行業專有技術，實施成功的商業策略，並抓住市場機會以實現長期成功。



公司聯合創辦人、主席兼首席執行官紀鵬程博士於辦公IT行業擁有逾15年的經驗。畢業於清華大學自動化系的紀鵬程博士曾於2005年創立北京華清天下科技有限公司，其是中國知名的二手電腦零售及服務平台；於2007年，在武漢市創立了一個再製造工廠，為易點雲如今再製造設施的前身。基於在IT行業的豐富經驗，紀鵬程博士發現中小企業對更靈活及具成本效益的辦公IT服務的需求，進而於2014年創辦易點雲以抓住強勁的增長機會。



另一位聯合創辦人張斌先生亦畢業於清華大學自動化系，其於金融行業及風險管理方面擁有豐富的經驗。張斌先生自2015年起擔任易點雲首席運營官，在打造獨特的商業模式等方面（如定價模式、風險控制及融資活動）提供基本指導。



優秀的管理團隊、蓬勃發展的業務與廣闊的行業前景，讓易點雲吸引了眾多投資機構的關注。通過2015年至2021年的8輪融資，洪泰、考拉基金、Matrix、X Adventure、顺为、源码、GIC、Seas Investment、中关村中诺及Innoven等知名投資機構先後入股，成為公司戰略股東，總投資額達5.03億元人民幣，為公司發展注入了充裕的資金與強勁的動能。



除了眾多明星機構股東的加持，本次IPO，易點雲亦引入策源投資為基石投資者。策源投資認購金額為1997萬美元（或約1.57億港元），按最終發行價10.19港元計算，佔全球發售股份約26%，且其所持股份有六個月的禁售期，有助於增強市場信心，穩定公司股價。



在港上市後，易點雲將在管理團隊的帶領下，利用深厚的行業洞察力，不斷優化服務內容，促進技術進步與創新，繼續擴大客戶基礎及提高市場滲透率，進一步鞏固於辦公IT服務行業的龍頭地位，為投資者帶來豐厚的回報。



來源：彭博終端機





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