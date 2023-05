Thursday, 25 May 2023, 13:01 HKT/SGT Share:

來源 MDRT Global Services 百萬圓桌全球服務宣佈「2023年卓越文化獎」得獎者名單 此專屬獎項通過嚴格準則對申請人的專業和個人發展進行評估,以表彰其在金融服務業領導方面的傑出成就

香港, 2023年5月25日 - (亞太商訊) - 百萬圓桌全球服務(MDRT Global Services)宣佈享負盛名「2023年百萬圓桌卓越文化獎」(Culture of Excellence Awards)共131名得獎者名單( https://www.mdrtgs.org/coe-award-winners ),此獎項標誌金融服務業領導方面成就的全球標準。此獎項為Global Services會員提供另一可用資源以衡量個人和公司整體表現,並鼓勵制訂一套全面的領導方法。



有關得獎者將在「2023年百萬圓桌年會」(6月25日至28日於美國田納西州納什維爾舉行)及「2023年百萬圓桌全球會議」(8月27日至30日於新加坡舉行)期間舉行的特別典禮上獲頒殊榮。「卓越文化獎」是百萬圓桌品牌系列頒發的唯一獎項。



Global Services會員均為辦公和家庭辦公領袖,其不斷努力發展個人領導才能,在其所屬的機構內建立百萬圓桌的卓越文化,並力求在專業和個人方面取得進步。年內,會員透過教學內容、同業學習小組、網上廣播、參與百萬圓桌會議,以及其他Global Services工具和資源獲得賦能和啟發。



在發展迅速的全球社群內,「卓越文化獎」表彰「最優秀精英」的機構領袖,他們記錄並提交有關生產、招聘、保留、持續率、工作與生活平衡(「全人」)以及百萬圓桌會籍等方面的績效。五位鑽石代理(Diamond Agency)得獎者在六項標準中至少達到五項﹔15位鉑金代理(Platinum Agency )得獎者在六項標準中達到四項﹔而111位黃金代理(Gold Agency)得獎者則在六項標準中達到三項。



特別值得留意,「2023年卓越文化獎」得獎者數目最多的公司如下:Pru Life Ins Corp of UK - 69位﹔Prudential Assurance Company Singapore (PTE) Limited - 24位﹔Great Eastern Life - Singapore - 22位。完整得獎者名單可於 Global Services網站 https://www.mdrtgs.org/coe-award-winners 查看。



2023年度百萬圓桌會長及台灣台北新光人壽保險公司代理顧問蔡佩樺(Peggy Tsai)女士,RFP、CCFP表示:「『卓越文化獎』是金融服務業內最享負盛名的領袖獎項。百萬圓桌全球服務創建致力於業內追求卓越表現的金融服務領袖社群,而贏得上述獎項則認證了有關領袖於激勵及指導團隊成為最優秀團隊的實力。值得留意的是,今年有七位得獎者來自香港。香港雖為小城市,但其金融服務領袖的質素不容置疑,表現值得鼓舞。期望領袖們能持續為我們的行業作出貢獻,未來有更多來自不同地方的領袖上榜。」



關於百萬圓桌全球服務

作為全球百萬圓桌品牌系列推出的最新協會,MDRT Global Services專為金融服務業的辦公和家庭辦公領袖而設。作為一個獨立會員協會,MDRT Global Services為會員提供超凡價值及提升領導能力的機會,有助增加會員與百萬圓桌社群的互動交流,同時為領袖們提供策略,讓其在各自組織內建立卓越的文化。如欲了解更多有關詳情,請瀏覽 https://www.mdrtgs.org/。





話題 Press release summary



部門 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



MDRT Global Services Dec 21, 2022, 13:08 HKT/SGT 百萬圓桌推出百萬圓桌全球服務,為金融服務業領袖提供嶄新的成長機會 更多新闻 >>