Wednesday, 24 May 2023, 16:46 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC 成為Versa Networks大中華區首家SASE和SD-WAN託管服務合作夥伴 雙方首次合作擴展網絡、安全、行業及全球覆蓋優勢

香港, 2023年5月24日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）欣然宣布成為Versa Networks在大中華區的首家安全存取服務邊緣（SASE）和SD-WAN託管服務的合作夥伴。 Versa Networks 是公認的整合SASE服務領先供應商。

左起：中信國際電訊CPC代表郭偉基(商務總裁) 和藍泰來(戰略總裁) 以及Versa Networks代表Martin Mackay（首席營收官）、Rachel Ler（副總裁、亞太區及日本）

此次合作透過Versa Networks的先進技術，不但強化了中信國際電訊CPC的網絡安全綜合服務組合，更為客戶帶來嶄新的託管安全網絡解決方案，以一站式安全存取服務邊緣（SASE）、SD-WAN和24x7實時監控及支援服務，為全球企業，包括大中華地區客戶提供完備的雲網安底座，加速數碼轉型。



強強聯手 建立共贏

中信國際電訊CPC與 Versa Networks攜手共建強大的合作夥伴關係。Versa Networks憑藉其在SASE和SD-WAN市場的領導地位持續推出創新技術，結合中信國際電訊CPC在大中華地區多年累積的客戶經驗，廣泛服務覆蓋，和當地市場知識，包括應對行業政策，法律法規等能力，共同為企業打造一系列糅合網絡連接、安全和24x7監控功能的完善產品組合。



中信國際電訊 CPC 戰略總裁藍泰來表示：「透過此次合作，加強兩家公司的核心優勢，進一步提升市場競爭力。Versa Networks一直在創新技術及網絡安全解決方案享負盛名，我們很榮幸成為Versa Networks的首個大中華區SASE和SD-WAN託管服務合作夥伴，通過Versa Networks卓越技術為客戶創優增值。我們將繼續致力為客戶提供最合適的解決方案，並與不同領域的頂尖技術供應商協同發展，實現共贏。」



Versa Networks首席營收官Martin Mackay表示：「中信國際電訊CPC 在業內擁有豐富經驗及超卓成績，為全球及大中華區客戶提供高質量的託管服務。無論在技術和產品知識、創新和專業服務，以及本地化的支援能力，絕對是我們不可或缺的合作夥伴，有助擴大全球業務版圖。相信憑藉我們相互結合的優勢，雙方將更有效地為客戶提供更全面、更強大的託管服務、網絡連接、安全和雲解決方案，以應對和解決他們最複雜的網絡安全及存取挑戰。」



兩家行業先驅合作提供的全面網絡安全託管服務，融合了中信國際電訊CPC「服務在地‧連接全球」的一站式託管ICT服務，以及Versa Networks的世界級SASE和SD-WAN技術，其中包括多重租賃 (Multi-tenancy)、多樣服務 (Multi-service)、零接觸配置（Zero Touch Provisioning）和一系列的網絡和安全功能，從而提高網絡和安全的靈活性。



持續提升基礎設施 實現優質託管服務

與Versa Networks的合作，鞏固了中信國際電訊CPC持續優化其世界級基礎設施和安全服務的能力。配合中信國際電訊CPC 最近在上海啟動的第三個24x7安全運作中心（SOC），將可進一步提升高質量的雲網安服務能力，為國內和國際企業在大中華區的業務運作提供更好的支援。實現網絡、安全、數據、應用和多雲需求的全面視覺化、優化、自動化和實時管理，以滿足企業客戶的需求。



中信國際電訊CPC 作為先進的DICT 數智通訊服務供應商，秉持“創新不斷”為經營理念，矢志為企業提供全面及創新的產品和服務。通過與Versa Networks的合作，奠定中信國際電訊CPC 在行業內的領導地位，無論何時何地為客戶提供最現代化的高質量ICT安全解決方案。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍佈約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



Versa Networks 簡介

Versa Networks是單一供應商統一SASE平台的領導者，提供人工智能/機器學習支持的SASE和SD-WAN的解決方案。該平台通過雲、本地或兩者的混合提供具有真正多租戶和復雜分析的網絡和安全性，以滿足各種規模的企業和服務提供商的SASE要求。全球擁有數千名客戶和數百萬用戶信任 Versa 的關鍵任務網絡和安全性。欲了解更多信息，請訪問 https://www.versa-networks.com 或在 Twitter @versanetworks。



媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com





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