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來源 Kingsoft Corporation Limited 金山軟件公佈2023年第一季度業績 金山辦公集團全力推進AI在應用層面落地

網絡遊戲業務持續迭代核心IP並取得進展

香港, 2023年5月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的軟件及互聯網服務公司金山軟件有限公司（「金山軟件」或「公司」，香港聯交所股份代號：03888）公佈截至2023年3月31日止三個月（「回顧期」）未經審核之第一季度業績。



回顧期內，金山軟件錄得收益人民幣1,970.3百萬元，按年增長6%。其中，來自辦公軟件及服務，以及網絡遊戲及其他的收益分別佔總收益的53%和47%。毛利為人民幣1,625.4百萬元，按年增長8%。



金山軟件主席雷軍先生表示：「2023年第一季度，我們迎來良好開局。金山辦公集團全力推進人工智能新技術在應用層面落地，積極投入相關研發，並持續賦能機構和個人用戶的數字化轉型。網絡遊戲業務進一步提升原創IP的價值，並堅定踐行精品化戰略。」



金山軟件首席執行官鄒濤先生表示：「本季度，集團整體業績穩健，總收益為人民幣1,970.3百萬元，同比增長6%。辦公軟件及服務業務收益為人民幣1,051.7百萬元，同比增長21%。本季度國內個人辦公訂閱及機構訂閱業務增長較快，訂閱轉型成效顯著。



面對生成式人工智能及大語言模型帶來的技術變革，金山辦公集團重點發力人工智能領域，與大語言模型公司合作，專注自身業務，做好應用層。我們聚焦組織級用戶需求，繼續發揮數字辦公平台的產品優勢，積極推動大中小型組織用戶的數字化轉型升級，賦能其產業數字化建設。2023年4月，我們推出了面向各種組織的通用辦公套件全家桶『WPS 365』，其中包含強大的辦公軟件和企業協作管理能力，旨在提升機構客戶的工作效率。同時，我們不斷優化產品在雲和協作等跨端場景下的用戶體驗，並於四月重構會員體系，實現個人辦公訂閱業務高質量發展。



網絡遊戲業務迭代核心IP，並取得進展。基於2022年第四季度資料片的高品質保障，旗艦端遊《劍網3》新增用戶數實現增長，擴寬了遊戲的用戶群。同時，2023年第一季度，《劍網3》的日活躍用戶數及收入均同比增長。2023年2月末，《劍俠世界3》手遊推出新資料片，與市場活動相結合，激活遊戲生命力和提升玩家體驗。2023年3月末，《劍俠世界：起源》手遊在越南首發，遊戲上線當天榮登越南當地iOS、安卓各商店的免費榜及暢銷榜榜首。我們的二次元手遊《塵白禁區》及《彼界》預計於2023年下半年推出。」



業務回顧



辦公軟件及服務

2023年第一季度，辦公軟件及服務的收益錄得人民幣1,051.7百萬元，按年增長21%。收益實現同比增長，主要得益於國內個人辦公訂閱業務穩健增長，以及國內機構訂閱業務迅速增長，部分被國內機構授權業務減少所抵銷。國內個人辦公訂閱業務的穩健增長主要由於雲和協作用戶體驗的持續優化。國內機構訂閱業務的迅速增長主要由於數字辦公解決方案和服務品質不斷升級，以及政企端雲一體化和協作辦公進程的持續推進。國內機構授權業務減少主要由於2022年第一季度基數相對較高及本季度信創新增採購訂單減少。



網絡遊戲業務及其它

第一季度，網絡遊戲及其它業務錄得收益人民幣918.7百萬元，按年下降6%。同比輕微下降主要是由於《劍俠世界3》及《劍網1：歸來》等手遊的收益自然下滑所致，上述手遊於2022年第一季度的收益基數較高。該等下降部分被《劍網3》收益增長所抵銷，乃由於我們通過遊戲內容更新及運營優化而不斷提高用戶參與度和遊戲內消費。



雷軍先生總結道：「我們秉承技術立業。展望未來，金山辦公集團將持續深耕人工智能，充分利用新技術驅動辦公產品和服務的重構與模式創新。網絡遊戲業務將持續根據玩家需求對產品和服務進行調整和優化，提升遊戲口碑，不斷推出更具特色的玩法和內容，進一步提升玩家對核心IP的認可度和信心。我們致力於通過提升核心競爭力為股東創造長期價值。」



關於金山軟件有限公司

金山軟件 (3888.HK) 是一家於香港聯交所上市的中國領先的軟件及互聯網服務公司，旗下擁有金山辦公、西山居及金山世遊三家主要子公司。隨著「移動互聯網轉型」的戰略實施，金山軟件在整體業務及管理模式等方面已完成全面轉型，並形成以辦公軟件及互動娛樂為支柱、以雲服務和人工智能為新起點的戰略佈局。公司在全球範圍內有约7,000多名員工，在國內享有重要的市場份額。更多詳情，請瀏覽 http://www.kingsoft.com。



金山軟件投資者關係:

呂 歐 電話：(86) 10 6292 7777 電郵：ir@kingsoft.com

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

朱奧文 電話：(852) 2894 6315 電郵：kingsoft@hkstrategies.com





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