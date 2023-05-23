碧瑤中標以AI驅動的政府智能廁所合約 於香港超過800個公共廁所提供服務

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|Monday, 22 May 2023, 18:08 HKT/SGT
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香港, 2023年5月22日 - (亞太商訊) - 碧瑤綠色集團有限公司（「碧瑤」或「本集團」；股份編號：01397.HK）欣然宣佈，本集團獲得香港特別行政區政府（「政府」）食物環境衞生署批出一份為期兩年的服務合約（「合約」），為超過800個公共廁所、旱廁及公共浴室提供人流點算系統（「系統」）服務，協助政府監測人流並優化服務水平。
由尖端人工智能（「AI」）、飛時測距（「ToF」）及物聯網技術驅動的系統，將安裝以監測人流數量。AI技術有助提高準確性，而機器學習技術則使AI模型得以持續改善。數據於專屬的大數據平台上收集及分析，向政府提供全面的現時使用量及預測數據，支持政府制定公共廁所的未來發展策略，包括提高服務水平，以及調配及升級香港的公共廁所設施。
策略及投資總監周榆桐先生說：「AI 是今年熱門話題。ToF 技術被積極應用於自動駕駛、機械人及無人機的障礙物探測、3D 掃描、手勢控制以及生物識別。我們將AI、ToF、物聯網、機器學習及大數據技術，無縫整合出一套原創及創新方案，應用於此合約上，為此感到自豪。」彼亦說：「贏得此合約，實屬碧瑤發展上的一個重要里程碑，亦為將來集團高速發展綠色科技業務，帶來重大戰略意義。綠色智能科技業務，預計將成為碧瑤其中一個增長引擎，並為集團向政府提供一站式服務作為重要一環。結合勞動密集的服務、智能科技以及提供ESG 數據，幫助政府創建可持續綠色智慧城市。碧瑤將持續開發更多創新項目，把握市場機遇，大力拓展綠色科技業務。」
碧瑤綠色集團簡介
碧瑤綠色集團（股份編號：01397.HK）成立於1980年，為香港最大及最受敬重的綜合環境服務集團之一，提供環衞保潔、資料回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。本集團為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構及跨國企業。本集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現，以推進本集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。
話題 Press release summary
部門 环境, ESG
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