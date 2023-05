Monday, 22 May 2023, 10:53 HKT/SGT Share: 16名院士助陣,市委書記廣發英雄帖,國軒高科第十二屆科技大會盛大開幕

香港, 2023年5月22日 - (亞太商訊) - 5月19日上午,國軒高科第十二屆科技大會在合肥開幕,安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華出席並現場廣發“英雄帖”,希望更多新能源鏈上企業紮根合肥。16位海內外院士,100多位知名專家學者參加大會並演講交流。開幕式上,國軒高科還發佈了最新自研LMFP體系的L600啟晨電芯及電池包,開啟了業內無NCM依然可續航1000公里的先河。

合肥市委書記虞愛華現場致辭

國軒高科董事長李縝現場致辭

大眾中國執行副總裁 、國軒高科董事Olaf Korzinovski發表致辭



啟晨L600 LMFP電芯

啟晨電池包

國軒高科邀請與會院士教授專家為優秀科技工作者頒獎

書記致辭 歡迎鏈上企業和創新人才“紮根”



安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華說,服務企業、做強產業、帶動就業,是地方黨委政府的追求和責任。支持國軒就是支持安徽,支持合肥。今天的合肥,科創主體井噴增長,戰新產業加速集聚,人才活水充分湧流。特別是,合肥新能源產業蓬勃發展,鏈上企業超600家,產值超2000億元,正在加快打造具有國際影響力的新能源汽車之都。真誠歡迎更多鏈上企業“紮根”、創新人才“紮營”,我們將提供量身定制的產業和人才政策,以真金白銀的支援、真心實意的服務、真抓實幹的作風,攜手各方追逐夢想、創造未來。



國軒高科董事長在開幕式歡迎辭中表示:推動科技創新,重塑新的產業時代,發端於思想的引領,依靠于科技的進步,仰賴于英雄的輩出,企盼于年輕人定義。國軒高科希望與全球具有國際影響力的院士專家們攜手,共同關注新的能源文明動力是什麼,新的能源文明材料是如何構成的,新的能源文明如何製造出來,新的能源文明的數位化方向,新的能源文明應用體系在哪裡等新能源數智化轉型升級中的五大問題,共同發力新能源產業創新,讓綠色能源服務人類發展。



大眾中國執行副總裁、國軒高科董事Olaf Korzinovski先生致辭說,大眾汽車與中國企業建立了強有力的夥伴關係,對國軒高科的投資就是最好的佐證。得益于國軒高科的研發和鋰電池製造實力,雙方合作取得了穩健進展,雙方攜手開發新技術,讓更多電動車型受到用戶青睞。大眾汽車正在安徽打造一個完整的電動出行生態圈,融匯大眾在製造、研發、採購、銷售和軟體領域的優勢,推進全新電動和智慧網聯汽車的理念得到更快應用。期待國軒高科與大眾中國在安徽的各個實體之間發揮強大的協同效應,推動未來電動出行技術的發展。



院士助陣 把脈未來電池技術創新方向



“在我眼裡,國軒高科是一個獨特的企業。我在多年前參觀過國軒高科的技術中心,令我非常驚訝,當時他們投資拾億元建設的技術中心的平臺,其設備的先進性和完備性,以及整個研發流程的嚴謹性,都給我留下了深刻印象。”中國科學院院士、 清華大學教授歐陽明高在當天的視頻致辭中表示:這些年來,國軒高科抓住了磷酸鐵鋰大發展的機遇,在行業中不斷刷新紀錄,同時在動力電池中磷酸鐵鋰整個的轉向和升級,以及儲能電池的風口中,都抓住了機遇,得到了大的發展。並且國軒高科不斷突破自我面向國際,與多個國際公司在多個國家設立鋰電產業園,充分顯示了國軒高科寬闊的胸懷,寬廣的視野,和為全球可持續發展共同建設人類綠色家園的崇高理想。



此外,在19日的主旨演講和材料科學高端論壇上,中國科學院院士孫世剛、褚君浩,中國工程院外籍院士及加拿大皇家科學院、工程院院士孫學良,新加坡工程院院士藍欽揚,美國國家科學院院士Héctor Abruña,加拿大皇家科學院、工程院、工程研究院院士張久俊等6名院士及清華大學、中國科技大學、中國科學院、華中科技大學等多名教授專家陸續發表演講,把脈全球碳中和背景下,新能源領域技術態勢,未來電池材料科學新方向以及人工智慧如何助力能源存儲等熱門話題。



根據大會安排,20日還有中國科學院院士封東來、成會明;中國工程院院士楊善林、彭壽;日本工程院院士唐捷、亞太材料科學院院士溫兆銀、歐盟科學院院士孫金華、加拿大工程院院士陳國華、歐洲科學院院士傅曉明等參會演講交流。



新品發佈:啟晨電池無NCM照樣續航1000km



開幕式上,國軒高科國際業務執行總裁程騫博士發佈了公司的最新產品——啟晨L600電池。程騫介紹,國軒高科經過十年時間自研LMFP材料,通過共沉澱合成工藝,先進的摻雜包覆技術和新型的造粒技術解決了高溫Mn溶出、導電率低、壓實密度低這等棘手問題,美國克利夫蘭研究院研發出了針對LMFP的新型電解液,大大改善了高溫迴圈和存儲性能。採用自研的LMFP材料和電解液,國軒高科啟晨L600電芯應運而生。



“啟晨L600 LMFP電芯實現240Wh/kg的品質能量密度,525Wh/L的體積能量密度,常溫迴圈4000圈,高溫迴圈1800圈,可以確保汽車行駛80萬公里以上,輕鬆實現18分鐘的快充,並且一次性通過新國標的針刺、熱箱、過充、過放、熱失控、短路、擠壓等安全測試。”程騫介紹,啟晨L600電芯預計2024年開始量產。



而基於該款電芯打造的啟晨電池包,採用了三明治結構的雙面液冷技術和極簡設計思路。其極簡設計結構使得電池包的結構件數量降低45%,重量降低32%;極簡電氣設計思路使得電池包的線束長度甚至只有之前的26%,從原來的303米的線束降到了80米,體積成組效率卻達到了76%,pack能量密度達到了190Wh/kg,超越了目前市場上的三元電池能量密度。也就是說,在不採用三元電池體系的前提下,國軒高科啟晨電池包業內首次做到了1000公里續航。



激勵科創,91個研發團隊分享500萬獎金



5月19日晚,國軒高科舉行了頒獎音樂會,表彰2022年度研發先進團隊和個人,91個團隊在技術突破、產業創新、智慧財產權、專利發明、標準成果等方面取得了優異成績,分享了500萬獎金。其中,高能量密度磷酸鹽系電芯開發和國軒星晨系列圓柱電池獲得2022年度優秀科技成果獎特等獎。國家智慧財產權示範企業、安徽省技術標準創新基地(動力電池)、宜春市鋰資源綜合利用重點實驗室等國家和省市級榮譽的(申報)團隊獲得表彰。



國軒高科董事長李縝表示,國軒高科在科技研發領域的成績,離不開全球各地院士、科學家、專家學者長期以來對國軒的關心、幫助和支持,這些是思想引領、創新啟發,使得我們在新能源領域的研發成果日益豐碩。我們舉行頒獎音樂會,是對國軒人在科學發現、技術創新、工程落地方面做出的努力進行褒獎,也是對更多科研人員的激勵,希望研發人員在新的階段創造更多優秀成果,奔向更高的科學殿堂。





