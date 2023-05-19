深挖露營經濟，朝雲集團（6601.HK）打造8小時不帶“包”沉浸式露營新體驗

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|Friday, 19 May 2023, 13:50 HKT/SGT
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香港, 2023年5月19日 - (亞太商訊) - 把露營搬到都市商圈是一種怎樣的體驗？5月14日，朝雲集團（6601.HK）旗下驅蚊行業領導品牌“超微”在廣州悅匯城舉辦一場8小時不帶包露營活動，以沉浸式戶外露營場景的新方式，帶來了都市中別樣的露營體驗，為大眾解決戶外露營“拎大包小包、預防蚊子包”的煩惱。
8小時不帶包沉浸式露營體驗，一起快樂躺“坪”。
在城市核心生活圈裡，超微品牌複刻了一個綠色自然、具有特色的露營地。帳篷、天幕、折疊椅、公路咖啡、飛盤、盆栽DIY、特色超微蚊學說巡展點等一應俱全，到場的市民朋友紛紛打卡體驗，快樂躺“坪”。據瞭解，“超微8小時不帶包露營”，旨在為露營“帶包”的痛點提供解決方案。市民可以享受一場不必去遠郊也能逃離生活包袱的8小時城市露營，沉浸式感受一次在長效驅蚊8小時產品守護下，不帶大包小包、不帶蚊子包的露營輕體驗。
中國國家地理官方使用驅蚊品牌，超微現場展示產品硬實力
超微作為中國國家地理官方使用驅蚊品牌，除還原戶外露營天然舒適的場景,進一步詮釋品牌的天然、安全的開發理念外，還在場內設置產品體驗區以及驅蚊挑戰實驗，直接將產品的硬核實力從實驗室複刻到露營現場，與消費者進行產品試用、體驗與功效交流，讓消費者切身體驗超微產品的驅蚊實力。
露營作為一種近距離、輕度假、自由度高的出遊方式，逐漸成為當下旅遊休閒的一大優選，但解鎖“露營家”身份，如何選擇露營地、如何挑選露營裝備、如何防止蚊蟲叮咬等各種問題也接踵而至。超微作為朝雲集團旗下專業殺蟲驅蚊品牌，深度洞察消費者喜愛和痛點需求，借露營的場景將品牌與消費者需求深度綁定，讓消費者直接體驗“有超微，沒蚊子”的硬核實力。
話題 Press release summary
部門 消费者
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