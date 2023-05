Tuesday, 16 May 2023, 11:56 HKT/SGT Share: 蘋果公佈2023財年Q2業績,亞太區增長仍是關鍵

香港, 2023年5月16日 - (亞太商訊) - 蘋果公司於5月4日公佈2023財年第二季度業績,截至4月1日,該季度總營收948億美元。儘管營收同比下降3%,但單季營收、獲利表現均超過華爾街預期。有數據顯示,整個智能手機行業同期銷量有所縮減,惟蘋果公司在iPhone 14銷量的帶動下,iPhone銷售額同比保持上升。財報發佈後,蘋果公司股價收市漲近4.7%。從2023年目前的全年表現來看,蘋果公司股票開年至今的表現優於大部分股票,今年至今已漲超37%。



蘋果CEO庫克(Tim Cook)表示,儘管宏觀環境依舊充滿挑戰,但iPhone在Q2的營收創下歷年同期新高。根據地區業績數據看,歐洲以及亞太區整體的銷售額略有增長,主要表現在印度、菲律賓、印度尼西亞等新興市場對業績的貢獻。庫克認為,將供應鏈轉移到印度,和印度市場的增長,是財報超預期的主要原因。其同時指出,供應鏈問題已消失,本季並沒有產品出現材料短缺。



除iPhone營收強勁增長,新產品帶來新的增長點也值得期待。有業內消息指,蘋果將於今年6月舉辦的WWDC開發者大會上推出首款AR/MR頭顯裝置,定位高端受眾。此消息一出,蘋果公司股價隨即應聲上漲3%,可見投資者也盼望著新型產品的面世。頭顯供應鏈方面,目前已知立訊精密、揚明光學、富士康GIS事業部已入選,擬由立訊精密負責完成最後一步組裝。



據Economic Daily News上月底報道,蘋果首款頭顯裝置正處於最后冲刺和供应链交付阶段,而Oculus創始人Palmer Luckey 5月15日在推特上更是直接稱贊蘋果頭顯很棒(The Apple headset is so good),側面佐證了此前市場消息傳聞該款頭顯將會是蘋果有史以來設計最複雜的產品。



蘋果供應商自身方面,富士康、歌爾、高偉電子、立訊精密都陸陸續續公佈2022年業績表現。富士康母公司鴻海2022年全年錄得6.62萬億新台幣,同比增長10%,去年12月收入因鄭州富士康工廠恢復生產反彈較大。不過近日富士康公佈23年Q1業績,淨利潤同比大跌56%,遠低於分析師預期。歌爾聲學2022年業績增收不增利,受聲學產品遭砍單影響,淨利潤因此下滑,目前也在尋求VR或新能源汽車之類的第二增長點。高偉電子去年全年表現則頗為亮眼,收益達約11.16億美元,同比增加約39.65%,純利同比增加約69.27%達約8430.5萬美元。同樣難得的還有立訊精密,今年Q1錄得營利雙收。2022年業績收入也同比增長超39%,消費電子營收仍佔大頭,同比增長30%。其近期也被納入iPhone 15系列供應商行列,獲得市場普遍看好。



至於大眾普遍關注的iPhone新機型方面,據台灣經濟日報報道,有業界消息透露,今年iPhone 15系列新機不受市場影響,初期備貨量維持去年高檔位,上調至9千萬部,預示產品銷量預測較好,供應鏈預期將會受益。另外,儘管鴻海集團仍為iPhone 15系列代工最大供應商,但值得注意的是,今年的高階機種其將失去獨供地位,首次由鴻海、和碩及立訊精密三家公司共同組裝。據悉,立訊精密本次一舉拿下蘋果iPhone 15系列三款機種代工訂單,躍升iPhone 15 Plus主力供應商,並拿下部分iPhone 15、iPhone 15 Pro訂單。有分析師表示,蘋果與三個供應商合作生產其高端機型,可能有助於包括立訊精密在內的其他供應商進一步瓜分富士康在蘋果代工價值鏈中的份額。



展望未來,華爾街最新預期認為,在截至6月的Q3,蘋果的復甦速度將更快,收入將實現溫和的年增長。蘋果的強勢經營,不斷探索和創新的精神,也帶動了行業及供應鏈廠商的發展。





