再獲大眾海外定點，國軒高科加速日行千里

香港, 2023年5月15日 - (亞太商訊) - 近日,國軒高科公告公司全資子公司合肥國軒近日收到Volkswagen AG(大眾汽車集團,以下簡稱“大眾汽車”)的採購定點函,公司成為大眾汽車海外市場定點供應商。公司將為大眾汽車海外市場提供磷酸鐵鋰標準電芯電池產品。本次定點系國軒高科繼取得大眾汽車中國市場三元和磷酸鐵鋰標準電芯量產定點之後取得的又一重大市場突破。也意味著國軒高科與大眾汽車在國際新能源汽車市場上的利益進一步綁定,以及合作的進一步加深。



眾所周知,國軒高科自從2020年宣佈引入大眾戰投後,便駛上了高品質發展的快車道。根據近期披露的2022年財報,過去一年公司營收突破兩百億,達230.52億元,同比增長 122.59%;其中海外營收29.8億元,同比增長464.76%;2022年公司營業利潤達1.99億元,同比上升408.87%;歸母淨利潤3.12億元,同比增長206.15%。此次獲得定點,必將是公司與大眾汽車在國際新能源市場又一座攜手共進的里程碑。



而此次國軒高科獲得定點究竟有何意義?要理解這個問題還得從大眾汽車的視角進行切入。



總部位於德國的大眾汽車集團作為歐洲最大的汽車製造公司,亦是世界汽車行業中最具實力的跨國公司之一。然而面對歐洲愈來愈嚴格的減排政策以及新能源新技術的挑戰,大眾汽車正致力於新能源汽車轉型。



2022年,大眾集團純電動汽車交付量有57.21萬輛,增幅達26%,並佔據了總交付量7%的份額。目前,大眾汽車集團訂單中有16%為純電動汽車,高於2021年的水準。大眾汽車計畫在2023年推出多款重磅新車,目標在2023財年使純電動車型交付量達到總交付量的約10%。此外,大眾汽車還宣佈了未來五年1800億歐元的投資計畫,其中有68%將投向電氣化和數位化領域。大眾汽車乘用車品牌CEO貝瑞德近期表示 “我們為推進車型電動化制定了宏偉的目標。到2030年,大眾汽車純電動車型在歐洲市場的銷量占比將超過70%,在北美和中國市場將超過50%。”



在大眾汽車轉型電動化的戰略路線上,國軒高科無疑擔任著非常重要的角色。2022年,國軒高科宣佈取得大眾標準電芯三元和鐵鋰的正式量產定點,相關產品將用於大眾最大的新能源平臺,配套大眾最新新能源車型。在此基礎上,公司仍然持續提質增效擴大產能,不斷加強與大眾汽車的合作深度與合作廣度。此次,磷酸鐵鋰動力鋰電池產品將面向大眾汽車集團全系列新能源汽車。由此可見,國軒高科已全面綁定大眾汽車未來至少5年的新能源汽車業務佈局,並將有機會深入參與到大眾汽車面向全球市場的供應鏈體系中。



目前,大眾汽車在全球範圍內擁有廣泛的業務網路和佈局,致力於提供高品質、環保、安全、舒適的汽車產品和服務,憑藉龐大的生產和供應鏈網路,在多個國家和地區的汽車市場保持著領導地位。此外,在今年3月的業績會和媒體會上,大眾汽車表示將進一步拓展北美市場。因此,國軒高科是否能借大眾汽車的未來戰略,將實質業務進一步拓展至歐洲以外的全球市場,乃至在北美市場迅速站穩腳跟也未嘗不可。



事實上,大眾汽車選擇與國軒高科不斷加深的合作,恰恰是基於雙方優勢互補、互惠互利的基礎之上。對於正在面臨新能源轉型的大眾汽車而言,磷酸鐵鋰電池顯著的成本優勢,更有助於使搭載了該類型電池的新能源車迅速佔據市場份額。而國軒高科在磷酸鐵鋰電池技術擁有深厚的技術積累和生產工藝經驗。



國軒高科自2007年開始生產磷酸鐵鋰電池,憑藉卓越的技術實力和不斷創新的精神,成為了全球領先的新能源汽車動力電池和儲能系統製造商之一。目前,國軒高科在全球擁有8大研發中心,具備電池原材料、BMS系統開發、固態電池等技術研發和生產能力,並在歐洲、東南亞、南美等全球範圍內建立了生產基地,擁有完善的產品供應體系。



按計劃,大眾汽車標準電芯將主要由國軒高科在合肥市新站高新區的工廠負責生產。該工廠一期20GWh項目預計將於今年下半年投產,完全建成後可以為大眾汽車提供充裕的動力電池供應。



此外,根據國軒高科此前的公開規劃,其在桐城工廠的產品定位也是用於配套國際一流車企,未來亦有可能面向大眾汽車供貨。目前,該項目一期10GWh已建成投產。二期產能20GWh也正在建設中。可以預見的是,國軒高科在中高端動力電池市場中的話語權必將越來越大,而佈局高端產能的另一個優勢,則是能徹底杜絕在低端鋰電池市場中可能面臨的產能過剩風險。



括而言之,縱觀國軒高科與大眾汽車的合作軌跡,可以看到兩家企業在彼此成就的道路上愈發的志同道合。



對國軒高科而言,自大眾入主成為公司第一大股東之後,為其帶來了包括資金、訂單、管理、品牌等各方面的優質資源,幫助國軒高科迅速度過難關且發展壯大。截至目前,國軒高科已在技術專利、全產業鏈佈局、海外市場拓展方面取得了突飛猛進的顯著成果。



技術上,國軒高科在LFP 能量密度不斷突破,目前已擁有210Wh/kg能量密度電芯的量產能力,230Wh/kg能量密度電芯設計定型,亦在持續推進量產。三元技術也與之齊頭並進,公司的三元半固態電池單體能量密度達到360Wh/kg,電池包能量密度260Wh/kg。產業鏈上,國軒高科從鋰礦、碳酸鋰、正負極材料、電解液、隔膜乃至電池回收環節均已完成佈局,並將生產基地擴展至東南亞、南亞、南美、北美、歐洲等世界各地。市場拓展方面,自大眾2021年推出標準電芯(Unified cell)後,已將國軒高科徹底納入了大眾國際化的供應鏈體系當中。而公司正是借著大眾背書的品牌口碑和全球供應鏈體系,順利地與多個國際客戶達成合作,根據公司2022年報顯示:2022年,國軒高科成功定點海外客戶15家。



聯想起最近抖音上有一位臺灣學者蔡正元談到國軒高科的研發人才儲備和技術儲備,稱“國軒高科等於是所大學了”。加上此次再度獲得大眾汽車集團的的海外定點,無疑是給國軒高科國際化進程又加了助推劑。我們有理由憧憬:中國是有實力再次孕育出兼具技術實力和產能規模的全球新能源動力電池巨頭的,相信這也是每一位奮鬥在行業一線的鋰電人翹首企足的願景。





