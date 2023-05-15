受完善擴張計劃帶動 譚仔國際2023財年收益同比增長14.0%至25.95億港元



香港, 2023年5月15日 - (亞太商訊) - 譚仔國際有限公司（「譚仔國際」或「公司」，連同其附屬公司，「集團」；港交所股份代號：2217）作為專營米線的領先及知名快速休閒連鎖餐廳，今天公布其截至2023年3月31日止 (「2023財政年度」) 之全年業績。年內集團實施了審慎而完善的擴張計劃，於香港、中國內地、新加坡及日本開設了40間新餐廳，推動收益同比穩健增長14.0%至2,594.6百萬港元。



摘要

2023財政年度審慎擴展餐廳網絡

-- 得益於實施完善的擴張計劃，集團收益同比穩健增長14.0%至2,594.6百萬港元

-- 中國內地和海外市場收益大幅增長165.2%

-- 於2023年3月31日，集團於香港、中國內地、新加坡及日本共有215間自營餐廳，同比增加40間



市場穩步復甦

-- 香港市場業務開始逐步回升，可比較餐廳收入表現對比2023財政年度上半年得以改善

-- 中國內地市場2023財政年度最後一季的財務表現自社交距離措施及邊境限制取消起逐步改善

-- 目標於2024財政年度在不同地區開設約50間新餐廳，加快步伐恢復在大灣區的擴張計劃，同時探索拓展至西方市場



2023財政年度的年內溢利為141.0百萬港元（2022財政年度：203.0百萬港元）。每股基本盈利為10.5港仙（2022財政年度：17.5港仙）。董事會議決建議派發末期股息每股10.5港仙（2022財政年度：11.4港仙）。



香港業務逐步回升

於2023財政年度首三個季度，集團在香港的業務表現難免受到第五波COVID-19疫情及相關社交距離措施所持續影響，加上經濟低迷導致消費者負面情緒，以及經營成本因通脹而有所增加。然而，踏入2023財政年度最後一季，隨著所有社交距離措施取消及邊境重開，集團在香港的業務開始逐步回升，從全年可比較餐廳收入表現對比2023財政年度上半年改善得以證實。



於2023財政年度，集團於香港不同商場、商業及住宅區開設20間新餐廳，從而補充了集團現有的網絡，為2024財政年度的進一步復甦奠定堅實的基礎。



策略性開拓國際市場

在中國內地，集團業務受到主要城市嚴格的COVID-19措施及封控所嚴重影響。儘管如此，2023財政年度最後一季的財務表現自社交距離措施及邊境限制取消起逐步改善。經考慮COVID-19的不確定情況，集團亦已審慎檢視籌劃中的餐廳，並進一步完善中國內地的擴充策略，加快打入經營成本較低、競爭較少的大灣區二線城市。



在新加坡，儘管於2023財政年度下半年，集團面臨當地勞動力短缺的挑戰，日均每座位售出碗數於2023財政年度仍增加32.1%至3.7（2022財政年度：2.8）。集團年內在當地開設了六間新餐廳，推動收益同比增長149.8%至64.2百萬港元。於2023財政年度，集團與一間新加坡外送平台合作，以該平台作為額外的外賣到戶營銷商，使集團能夠在新的地區擴大客戶群。為了在保持員工成本控制、合理的資本支出投資及增長勢頭之間取得平衡，集團亦探索了替代模式，如便捷模式，以提高營運效率。



在日本方面，集團於2023財政年度在日本開設了兩間新餐廳，以完成打入市場的第一階段。年內，集團在當地專注於建立產品及服務品質，提高營運效率，在內部培育品牌文化，並建立品牌知名度及對市場的了解。集團將繼續適應當地文化及偏好，同時探索新的銷售管道及提高營運效率。



數碼化

在持續追求卓越營運的過程中，集團對數碼科技作出了重大投資，重點提高整體營運的效率。於2023財政年度第三季度，集團同時為譚仔雲南米線和譚仔三哥米線兩個品牌推出了第一階段的客戶關係管理（「CRM」）系統，短短數月內成功吸納約450,000名獨立會員，引證集團數碼轉型策略的成效。未來集團將進一步提升CRM及手機應用程式的功能以推進卓越營運，並提高整體顧客體驗。



健全的供應鏈安排

為應對全球食品成本價格上升，譚仔國際擴大了供應商網絡，增加直接及本地食品供應比例，從而有效降低運輸成本及交貨時間，並將物流中斷的風險降至最低。集團亦與經營地區的選定代工生產供應商合作，進行集體採購，加強成本及供應鏈控制。此外，新產品及套餐菜單的開發工作亦正全力進行，有助提高銷售，以減輕成本上漲。同時，集團亦冀能進一步改善供應鏈管理系統流程，並投資自動化技術，以提高營運效率及加強對供應鏈的控制，從而支持未來擴張。



可持續發展

儘管面對種種挑戰亦無損集團專注實現環境、社會及管治 （「ESG」）承諾。集團已成立「譚仔美善基金」，支持三大ESG主軸 —「潤澤社區」、「提人為本」和「綠色倡議」下的各項企劃。而譚仔國際員工子女教育支援計劃、「Go Green」餐牌、「譚仔車車」及慈善NFT計劃等項目均贏得大眾及員工認可。此外，集團亦舉辦「可持續發展週」以豐富員工的ESG知識，並鼓勵彼等將可持續發展融入日常業務。



展望

作為集團收益及利潤的主要推動力，香港的業務預期將繼續保持從2023財政年度最後一季所有邊境限制及社交距離措施取消後帶來的復甦。集團致力維持香港卓著的品牌價值，將繼續投放大量資源，以提高產品及服務品質，透過數碼化及新穎的產品開發，提供獨特的餐飲體驗。



對於中國內地市場，集團相信在邊境重開及COVID-19限制措施放寬後，收益表現將得到提升，從2023財政年度最後一季的顯著改善可見一斑。集團已加快步伐恢復在大灣區的擴張計劃，並將在2024財政年度實施各種市場營銷活動，以抓住經濟回穩帶來的機遇。



譚仔國際亦力求改進在新加坡及日本的業務運營，提高營運效率及服務品質，同時將其品牌融入當地市場。



除現有業務外，集團亦冀擴展到其他潛在市場，如西方市場，以進一步擴大業務足跡，並獲得更大的協同效應及效率。集團將探討與當地合作夥伴開展策略性合作的可能性，借助彼等的當地經驗及資源，助力開拓該等市場。集團目標於2024財政年度在不同地區合共開設約50間新餐廳。



譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生表示：「過去幾年，我們在運營中表現出高度靈活性，以應對不確定性，並體現出我們投資於品牌建設及系統改進的承諾，以優化我們的業務流程。如今我們終於窺見一線曙光，在已建立的堅實基礎上，已經準備就緒，把握市場復甦路上出現的商機。」



關於譚仔國際有限公司 (HKEX: 2217)

譚仔國際於2021年10月在香港聯合交易所有限公司上市（股票代碼：02217.HK），是香港最大和最受歡迎的快速休閒連鎖餐廳集團之一，在香港位列亞洲粉麵專門店營運商第一位*，主要經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」兩個品牌，目前於香港、中國內地、新加坡和日本均有業務。於2023年3月31日，集團共經營215間餐廳，首間「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」餐廳分別於1996年及2008年在香港開業，是打造香港米線新潮流的先鋒。





*根據歐睿按2020年收益及餐廳數目計算





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