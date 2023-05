Saturday, 13 May 2023, 07:00 HKT/SGT Share: Mitrade 用卓越表現說明一切:贏得兩大經紀商獎項,同時推出全新的 iPad 應用程式

澳大利亞墨爾本, 2023年5月13日 - (亞太商訊) - Mitrade ( https://mytd.cc/2Ox )榮獲由 Global Brands Magazine 頒發兩個獎項——分別為“亞太區最佳流動差價合約交易平臺”和“全球增長最快的外匯金融科技經紀商”。這些尊爵不凡的榮譽證明了 Mitrade 一直堅守持續創新、傲視同儕和令顧客戶滿意的服務承諾。

Mitrade 被 Global Brands Magazine 評為全球增長最快的外匯金融科技經紀商(左)和亞太區最佳流動差價合約交易平臺(右)



Mitrade( https://mytd.cc/2Ox )一直承諾為亞太區尊貴的客戶提供無縫且使用者友好的交易體驗,而‘亞太區最佳流動差價合約交易平臺’ 獎正正肯定了我們的努力。,藉著這些增強功能改善了 CFD 交易平臺的發展,使用者滿意度也隨之上升,令Mitrade 得以在 2023 年取得了顯著進步。



Mitrade 將其交易平臺帶入 iPad

Mitrade( https://mytd.cc/2Ox ) 在 2023 年 三月iPad專用的交易平臺,從而 擴大業務範圍。交易者現在可以在 iPad 上即時地參與市場交易,同時能夠靈活地切換設備,確保交易者身處何地也能緊貼市場,掌握每個交易機會。此次發佈重申 Mitrade 對用戶滿意度的堅定承諾以及保持行業領先地位的決心。



通過雙因素身份驗證 (2FA) 令交易更安全

為了保持平臺安全維持在最高級別, Mitrade( https://mytd.cc/2Ox ) 已經實施雙重身份驗證( 2FA) 提高令登入過程變得更安全,此舉減低了未經授權登入的風險,保護用戶的敏感資訊和使平臺更安全。有了 2FA,Mitrade 繼續為為客戶打造安全可靠的交易環境。



改善交易使用者介面

Mitrade 平臺為用戶提供了在“紅色上漲”和“綠色下跌”選項之間無縫切換的能力,並具有適應和個性化功能,以迎合交易者的偏好和既有習慣。



憑藉最先進的流動應用程式,Mitrade 使交易者能夠隨時隨地瀏覽全球金融市場,讓他們能夠把握投資機遇並輕鬆做出明智的交易決策。



除了‘亞太區最佳流動差價合約交易平臺’ 獎項外,Mitrade 也被公認為‘增長最快的外匯金融科技經紀商’。這個全球享負盛名的獎項表彰了 Mitrade 的快速發展、致力打造創新交易平臺的決心、出色的客戶服務和孜孜不倦地教育世界各地的交易者貿易 。



隨著 Mitrade 繼續開拓其全球足跡並加強其在行業中的地位,本公司仍然決意提供最高標準的客戶服務、安全、創新和教育。 Mitrade 專注於以用戶為本的設計,同時致力提供無縫的交易體驗,期望引領行業進入線上交易的新時代。



關於 Mitrade:



Mitrade( https://mytd.cc/2Ox )是領先的線上交易平臺,為交易者提供進入廣泛金融市場的途徑,包括外匯、指數、商品和加密貨幣。憑藉使用者友好的介面和強大的交易工具,Mitrade 使所有級別的交易者都能充滿信心和成功地進行交易。該平臺提供一套全面的功能,包括高級圖表、風險管理工具、教育資源和專門的客戶支援團隊。 Mitrade 致力於提供卓越的交易體驗,將尖端技術與以客戶為中心的方法相結合。



媒體垂詢,請聯繫:



品牌: Mitrade

連絡人:媒體團隊

電郵:branding@mitrade.com

網站:https://www.mitrade.com/





