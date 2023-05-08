Monday, 8 May 2023, 14:25 HKT/SGT Share: 職人與街頭煉成的滋味「炭火燒鳥」

香港, 2023年5月8日 - (亞太商訊) - 日式燒鳥絕對是到訪日本時不能錯過的美食，而這個源於江户時代的飲食文化，隨著人們對食物安全與高品質的追求，這幾年疫情期間反而在國內流行起來。包括「鳥金·炭火燒鳥」在內的行業領導者，除率先在中國高級餐飲行業帶起這潮流外，也從不同層面將燒鳥文化全面呈現在你我眼前。



對於佳餚美味的渴望，以及對於烹調美食的熱愛，從遠古到現今也一直存在，讓我們即使在自身的飲食文化中，已對烹調雞研究得透徹，卻仍會不懈追求去學習和引入不同國度的技法。新興燒鳥文化，就是從日本傳入，而被廣泛喜愛的一例。這種適合朋友聚餐小酌的美食文化，在進入中國多年後，最近由一批包括「鳥金·炭火燒鳥」在內的代表性品牌推動其在大眾間逐漸普及化起來，他們做前人所沒有做到的，完美地將那份日式風味重現眼前，並推高至近千元均價的消費層次，炭火燒鳥文化自傳入以來，正式進入大流行期。而鐮海集團（Lim Hoi Holding）在塑造了眾多高端日式餐飲品牌後，以「鳥金·炭火燒鳥」引領了燒鳥文化。



不能不說燒鳥文化能在中國興起，是因為這種看似簡單的日式料理，包含著日本重要的職人文化，同時卻又源自街頭生活，令人更易接觸與親近，欣賞之餘也不期然的能瞬間投入其中。只要你曾到訪日本，不難發現晚上長街中，總有一兩所傳統燒鳥店，擠滿了沉醉於美食與佳釀中的人們在說說笑笑，這是東瀛其中一個讓人印象深刻的風情和魅力！起源於17世紀江戶時代延續至今的燒鳥文化，是一種流行於大眾間的飲食文化，燒鳥日文叫「yakitori」，現在我們所說的燒鳥料理，就是泛指將數塊雞與鴿等禽類串在竹籤上，並加以炭火燒烤而成的一種美食，而專門吃燒鳥的店叫做燒鳥屋（yakitoriya）。至於為甚麼是串在竹籤上，則因為其流行於街頭，串起來比用筷子方便外，也讓雞肉更易沾上醬汁和煮熟。除了這份街頭風味，製作出色的燒鳥料理，是需要職人做精做細的技藝與堅持，因為這十分講究食材的原味。



「炭火燒鳥」主打讓食客零距離感受燒鳥魅力，源用日本人精細的分割，將雞與鴿的不同部位做成不同的串，以熟練的技術將不同部位烤至最佳口感，保留食材原始鮮味及精華的同時，亦追求味道、口感和溫度的完美平衡。主廚巧妙善用雞及鴿的每一部位，各式雞與鴿肉及內臟也帶有不同卻豐富的口感，經過木炭高溫燃燒後，還展現著誘人香味。雞與鴿經過廚師一番功夫細心處理，並注入很多驚喜元素，在這充滿東瀛原始樸實的設計中，享受著主廚精心烹飪的美食，讓人很容易便沉浸在其中。





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