Thursday, 4 May 2023, 08:50 HKT/SGT Share: 摩根大通看好時代電氣增長動力 目標價57港元

香港, 2023年5月4日 - (亞太商訊) - 美國地區性中小型銀行或爆發系統性風險，雖然市場預期引發全球性金融危機的風險有限，但始終對資本市場帶來負面影響，加上聯儲局已作好加息準備，亦令投資者避險情緒上升。港股在五一長假期後次日顯著回調，但要注意的是中國經濟在內需帶動下，基本面強勁，料不少企業的業績將持續向好，港股後市不宜看淡。



中車時代電氣(3898.HK) 於上月底公佈了強勁的2023年第一季度業績，是今年值得期待及持續關注的行業焦點股之一。在業績電話會上，公司已表明市場焦點將轉向軌道交通裝備領域，反映近年受疫情持續影響的軌道交通裝備行業有望迎來徹底的改觀。特別是動車組(高鐵)，在中國經濟快速反彈的情況下，今年以來鐵路運輸客運量持續向好，市場普遍認為將有利於後續的裝備更新需求釋放。



具75%上行空間

另一方面，儘管市場對 IGBT產能供過於求及新能源裝備需求表示擔憂，但摩根大通認為中車時代電氣的相關新興裝備業務將有望繼續保持強勁增長勢頭，這已從公司2023 年第一季度優於預期的業績中體現出來。同時，新能源汽車OEM設備製造商和太陽能/風能裝備的強勁市場需求正持續旺盛。在此背景下，摩根大通維持公司「增持」評級，目標價57港元，較昨天收市價32.7港元具有75%以上的上行空間。



事實上，從4月底公佈的2023年第一季度業績中已看到，中車時代電氣於期內的強勁收益增長動力主要來自於新興裝備業務。期內，中車時代電氣的整體業務收入和稅後利潤分別同比增長 21% 和 28%，且純利增長達到全年預測的16%，高於公司歷史上第一季度的表現。此外，基於中鐵總尚未啟動今年的列車採購項目，令中車時代電氣的強勁業績主要由新興裝備業務板塊帶動。隨著列車採購項目的開展，公司股價將迎來更多催化劑，此不可不察。



鐵路運輸裝備業務回暖可期

摩根大通認為鐵路運輸裝備業務回暖故事依舊完好無損的。雖然今年第一季度，由於中鐵總並未展開裝備採購招標項目，令中車時代電氣的傳統軌交裝備業務收入同比下降 17%，但公司管理層在業績會上表示對軌交裝備業務今年實現正增長充滿信心。原因包括中國的動車組需求可見度提高，今年年初至今鐵路運輸客運量反彈好於預期；公司在該領域的市場份額有所上升；以及一帶一路倡議的復興，將有望帶動出口裝備市場的改善。



至於受市場關注的新興裝備業務，摩根大通坦言市場是過度擔憂。今年第一季度，公司的新興裝備業務收入同比激增114%，收入貢獻增加至51%，較去年同期的29%大升22個百分點。特別是，以IGBT為主的裝備產品收入同比大幅增長 81%，而向新能源發電(如太陽能和風能)系統提供裝備產品的收入亦按年大升。



該行在最新研報中指出，從目前的利用率和良品率來看，IGBT業務板塊仍有提升空間。此外，年底前，現有第二期生產基地的擴建計劃將完成，亦有望為未來的業務增長創造新的動力。2023年第一季度，公司IGBT產品的對外銷售環比增長 25%，優於預期，且產量已接近現有第二期生產基地的設計產能，因此市場對產能供過於求的憂慮明顯過度。再者，根據公司的規劃，第二期生產基地的擴建將為2023年底新増20%至50%的供應，而目前的設計年產能為24萬片8英寸硅片。



新能源發電市場成IGBT新動力

除了新能源乘用車市場的 IGBT 應用值得留意外，也要關注IGBT應用已進入到新能源發電領域。事實上，該領域的銷售收入已成為2023 年第一季度的新動能，期內產品價格明顯上升，且交付量大增。相對於新能源發電市場，新能源乘用車市場將有望擺脫2022年下半年以來的市場低迷，且基於公司的在手訂單計算，預期 2023 年收入將實現正增長。



綜上各個因素，中車時代電氣絕對是逢低吸納的長線穩健佳選。





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