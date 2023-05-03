天韵國際全新「享派」鮮果運動飲品系列閃亮登場

|
|
|
|Tianyun International Holding Limited
|Apr 18, 2023, 09:46 HKT/SGT
|天韵國際: 集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023大灣區ESG企業家30評選」
|Mar 24, 2023, 23:23 HKT/SGT
|天韵國際公佈2022年全年業績
|Jan 3, 2023, 16:56 HKT/SGT
|天韵國際與韓國領先的餐飲企業簽訂諒解備忘錄
|Dec 19, 2022, 08:31 HKT/SGT
|天韵國際成功研發新品水果粒維生素運動飲料及水果酵素運動飲料 加速佈局功能飲料大市場
|July 5, 2022, 18:48 HKT/SGT
|天韵國際獲中國罐頭工業協會頒發「社會責任典範」、「突出貢獻先進單位」及「十強企業（出口）」榮譽稱號
|June 1, 2022, 08:31 HKT/SGT
|天韵國際（6836.HK）獲頒發「質量安全管理卓越企業」及2022年度市級「專精特新」稱號
|Feb 28, 2022, 08:31 HKT/SGT
|天韵國際（6836.HK）全新雲南生產基地項目正式開工建設
|Jan 11, 2022, 13:31 HKT/SGT
|天韵國際成功研發「鳴鳳之珠」水果顆粒兼獲訂單
|Dec 22, 2021, 23:51 HKT/SGT
|天韵國際（6836.HK）完成收購位於雲南省紅河州的建設用地
|Sept 28, 2021, 19:51 HKT/SGT
|天韵國際榮獲中國輕工業聯合會頒發「『十三五』輕工行業科技創新先進集體」及榮獲「『十三五』輕工行業科技創新先進個人」稱號
|Aug 26, 2021, 20:47 HKT/SGT
|天韵國際公佈2021年中期業績
|July 12, 2021, 18:39 HKT/SGT
|天韵國際（6836.HK）全新雲南生產基地項目計劃落地建設
|June 2, 2021, 18:03 HKT/SGT
|天韵國際於中國中部地區發展勢頭良好 宜昌天同收穫佳績
|May 20, 2021, 19:47 HKT/SGT
|天韵國際公佈2020年度環境、社會及管治報告: 推動食品飲料研發創新 履行企業社會責任
|Apr 12, 2021, 19:58 HKT/SGT
|天韵國際攜同全新「妖果季」大果粒飲料亮相2021年春季糖酒會
|Mar 30, 2021, 23:41 HKT/SGT
|天韵國際公佈2020年全年業績
|Mar 6, 2021, 14:11 HKT/SGT
|天韵國際：Rainbow Lead Ventures Limited成為集團新策略性股東
|Nov 30, 2020, 10:16 HKT/SGT
|天韵國際自家品牌果汁維生素運動飲料新產品系列上市發佈會隆重舉行
|Nov 10, 2020, 19:41 HKT/SGT
|天韵國際即將推出全新自家品牌果汁維生素運動飲料系列 加速佈局極具潛力的中國功能性飲料市場
|Oct 14, 2020, 21:31 HKT/SGT
|天韵國際攜多款自家品牌產品 精彩亮相2020年秋季全國糖酒會
|更多新闻 >>