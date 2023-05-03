天韵國際全新「享派」鮮果運動飲品系列閃亮登場



香港, 2023年5月3日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司（「天韵國際」及其附屬公司統稱「集團」，股份代號 : 6836.HK）欣然宣佈，全新「享派」鮮果運動飲品系列正式推出，並於同日於香港四季酒店成功舉辦大中華地區發佈會暨飲品體驗派對。活動獲得多位重量級嘉賓及體壇巨星支持，包括：湖北省體操協會會長、前國家體操隊隊員李大雙先生；同為前國家體操隊隊員、奧運金牌得主李小雙先生、團結香港基金顧問及前香港游泳隊代表方力申先生等。一眾嘉賓於活動上分享對運動、運動飲料及體育發展的重要經驗和寶貴意見，現場氣氛熱烈，場面盛大。會場亦設有試飲專區，讓一眾與會者均有機會品嚐全新「享派」鮮果運動飲品系列，體驗市場首創水果粒運動飲料的新鮮能量元素。

一眾嘉賓出席產品發佈儀式

李大雙先生及李小雙先生出席代言人頒授儀式

全新「享派」鮮果運動飲品系列

集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「天韵國際控股作為國內水果加工行業綜合實力很強的企業，一直以『生產健康安全食品，創造美好幸福生活』為企業宗旨，以實際行動引領行業高質量發展。所謂『百尺竿頭更進一步』，公司仍然努力不懈進行研發和創新，以捕捉不斷變化的飲料市場需求。我們的原味『享派』產品，在市場上獲得良好的口碑，取得令人振奮的成績。在其成功的基礎上，我們成功研發全新『享派』鮮果運動飲品系列，我們有信心，產品能助力集團將更優質、更健康的運動飲品帶到運動飲料市場，共創中國優質運動飲料品牌。」



產品代言人李大雙先生及李小雙先生於活動上分享：「作為體育運動員，我們充份了解到飲品在運動當中的重要性，天韵國際的全新『享派』鮮果運動飲品系列，以現代營養學及運動醫學理論作依據，為飲用者提供營養補充及維持身體健康等多種功效。為此，我們亦以『冠軍』的眼光，挑選出『冠軍』的產品，以助力全民運動健康好營養的美好願景。」



全新「享派」鮮果運動飲品系列是對現有經典口味配方進行改進創新，在風味、口感、包裝等方面的全新升級，成為富有營養的水果粒型運動飲料產品。飲品分別添加了蘋果、桃子、梨、草莓四種水果果粒，且水果含量不低於5%，含維他命B6及B12等營養成分，消費者在飲用時既能享受到豐富的水果風味口感和水果咀嚼感，又能增加補充維生素等營養。作為目前運動飲料市場中的創新產品，本系列水果粒運動飲料產品具有獨特性，將引領鮮果運動飲料產品的新風潮。



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品、(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。特色飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」及「妖果季」出售。



集團致力於為客戶提供健康安全的產品，作為國內外資質認證最為齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作為「同線、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於 2019 年及 2022 年，集團連續兩次榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於 2020 年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。於 2023 年，集團主席兼行政總裁榮登福布斯中國「2023 大灣區 ESG 企業家 30 評選」。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





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