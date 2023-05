Tuesday, 2 May 2023, 21:59 HKT/SGT Share: 新地12大商場迎五一黃金周 豪斥千萬港元大辦感謝祭

香港, 2023年5月2日 - (亞太商訊) - 隨著中港通關,內地旅客重臨,本港迎來首個疫後五一黃金周。根據官方資料,五一黃金周首兩日錄得約69萬人次入境香港!大批內地旅客訪港,選購心頭好,推動節日消費熱潮。新地十二大商場(東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉匯、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、 life@KCC 及 joy@KCC)大額斥資HK$1,000萬港元,大派逾1萬份訪港旅客尊享禮遇力穀銷情,於五一長週末(4月29日至5月1日)錄得人流及營業額的雙料增幅,分別按年大升20%及25%。當中鄰近口岸的三大邊境商場,包括上水廣場、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊,重點推出針對高質訪港客的兩大企劃叫好叫座,不但人流按年大幅上升,更錄得多宗大額消費,創今年初通關後新高!

上水廣場舉行「Shopping Spree春之購物祭」,聯同場內超過75個品牌搜羅超過300款產品優惠,大派$500,000現金券及禮品。



上水廣場由4月16日至5月31日將舉行「Shopping Spree春之購物祭」,聯同場內超過75個品牌搜羅超過300款產品優惠,大派$500,000現金券及禮品。購物祭除了預備多款低至一折及獨家購物優惠外,更會分2階段推出「皇牌周激筍優惠」及專為旅客特設的「旅客專享禮遇」,商戶優惠產品包羅萬有,誓要人人滿載而歸!為吸引更多旅客于假期來港消費,上水廣場特別推出【豪送黃金周】,The Point會員于4月29日至5月7日期間一連9天黃金周於上水廣場(2-5樓)商戶以電子錢消費滿$500,000,即有機會奪得價值逾一萬元的千足「金」粒,萬勿錯過這個「黃金」機會!



東港城「Happy Shopping 購物折2023」搜羅各式各樣的折扣優惠及超值產品,消費獎賞合共近200萬元。



東港城由4月29日起至7月9日聯同場內逾90個商戶品牌為大家搜羅超過各式各樣的折扣優惠及超值產品,涵蓋美容、珠寶、餐飲、電器及家居用品、時尚及運動裝備等各大類別。購物折並強勢推出多重激筍購物獎賞,獎賞浪接浪放送,消費獎賞合共近200萬元。為了歡迎每位來到香港的尊貴顧客,東港城誠意推出全新的旅客尊屬禮遇【旅客有禮賞】。只要出示有效旅遊證件及抵港證明旅遊通行證並登記成為The Point會員,不用任何消費即可領取總值HK$100電子贈券,超值獎賞絕對不能錯過!另外各位精明買家只要消費滿指定金額,隨時有機會以HK$1換購iPhone、iPad及PS5等型格而實用的城中潮物,更額外再送不同種類的電子贈券,令你滿載而歸。



將軍澳中心「初夏感謝祭」超過280個激荀折扣,大送逾HK$22,200回贈,更有部分獨家產品低至1折發售!



將軍澳中心強勢推出「初夏感謝祭」讓顧客瘋狂搶購心頭好!由4月29日起至6月25日期間集合9大類別商戶優惠產品包括餐飲及零售美食、超市百貨及健康生活、珠寶鐘錶、眼鏡及配飾等,提供逾280個折扣優惠,大送逾HK$22,200回贈,更有部分獨家產品低至1折發售!多款家品及美容獨家恩物低至1折發售,為愛美一族及至潮達人送上不同禮遇。多重購物獎賞浪接浪,萬勿錯過掃貨好時機!



PopWalk 天晉匯「精明消費月」雲集各式美食,100+商戶優惠低至1折,送高達HK$2000獎賞



PopWalk天晉匯推出「精明消費月」,與商戶聯手大送激筍獨家優惠,配合新世界韓國食品一周年連串慶祝活動,推出「春日韓風積分賞」以及多重禮遇,讓您獎上加賞!多款新生課程、美容服務、餐飲美食等,以HK$1狂熱價或低至1折激賞價發售,與您一同迎接瘋狂購物熱!在場內消費滿指定金額,可獲獎賞高達HK$2,100禮遇,輕鬆把消費券增值!此外,PopWalk天晉匯更聯同多間商戶推出逾100個激筍折扣優惠,涵蓋產品包羅萬有,體貼照顧您的生活所需。多款學校課程及練習低至以 HK$1心動價發售。



