新希望服務發佈2022年ESG報告



香港, 2023年4月28日 - (亞太商訊) - 中國綜合物業管理及民生服務運營商——新希望服務控股有限公司（簡稱「新希望服務」或「公司」，股份代號：3658.HK）發佈2022年環境、社會及管治（ESG）報告。



一直以來，新希望服務始終貫徹可持續發展觀，在「民生服務運營商」的定位下，公司不斷完善架構，將ESG相關管治工作融入日常業務和決策，並與各持份者保持密切聯繫，通過堅持滿足民生需求，完善企業文化，促進公司穩定、持續發展。



得益於此，2022年公司收入錄得人民幣（下同）11.39億元，毛利4.31億元，實現股東應佔淨利2.03億元，歸母淨利潤率17.8%，每股盈利0.25元人民幣，派末期股息每股人民幣0.12元，在提升管理規模及獨立性上進一步發力，多措並舉提升服務品質，實現核心業績的高質量增長。



光伏發電，低碳節能護未來

公司積極響應國家綠色發展要求、堅定選擇低碳發展道路，在運營過程中，全方位減少碳排放，認真落實物資節約和垃圾分類行動，持續提高業主、員工等關聯群體的環保意識。



作為物業企業，電能是主要能源能耗之一，為了節約能耗，公司除了在運營過程中採取多項節能措施，更於在管物業項目引入光伏發電，如南寧大商匯商場，該商場已成為行業內首家「屋頂上發電、屋頂下利用」的「綠色商場」。



另外，為了進一步節省能源，公司亦制定了區域溫度控制要求，並在全國項目推廣200W太陽能路燈改造數百盞；在節水措施方面，通過使用有節水標識的水龍頭，及壓力轉換頭安裝，有效避免濺水浪費。



積極防疫，保障民生守基層

2022年持續反復的疫情，帶來異常艱巨的防控任務，公司高度重視，並為此落實「六大防疫措施」，包括持續疫情防控政策宣傳、增加消毒頻率、協助疫苗接種及核酸檢測、嚴格進出人員監測等，並於疫情期間，全力保障業主及員工的健康安全。



在成都疫情最嚴峻之時，公司發佈並踐行《戰疫十大承諾》，聯同新希望集團旗下食品、乳業、地產等多個板塊火速響應，提供生鮮採購，食品及盒飯配送、送菜上門、照顧老弱孕特殊人群等一系列保供及便民行動，為民眾築起一道專業靠譜的「防疫牆」。



不僅如此，新希望服務旗下團餐服務——新食主義，被納入成都錦江區保供名單，在原有腫瘤醫院食堂之外，增加藍生腦科醫院食堂保供基地，為部分封控區提供食品及盒飯供應，保證食材新鮮安全、無菌分裝、安全送達。同時，截止2022年9月16日，新食主義累計承接錦江區民生火鍋蔬菜保供包約近4萬份，高效助力城市抗疫。



微光行動，公益回饋社會

新希望服務始終堅持發展與責任並重。在追求卓越的同時，踐行企業社會責任，開展公益事業、志願服務、社區關愛等，參與救災、環保、社區公益、抗擊疫情、關愛社會弱勢群體等活動，發揮物業管理優勢，為人們創造美好生活，建立共融社區。



2022年，公司積極參與社會基層治理，致力於服務社會不同個體，建立溝通與信任、互助共建的紐帶，並於2022年6月，圍繞「微光行動」公益品牌，舉辦小學生職業體驗行動，通過參與不同的工作角色，對社會價值有更深的瞭解。同時，公司在全國各大溫暖停靠站提供休憩、夏日涼茶、臨時急救等關懷服務，讓更多外賣員、快遞員、裝修工、環衛工等可就近獲得幫助。



人才為本，攜手奔跑共用企業價值

公司高度重視人才的選拔和培養，倡導「綠色生長無邊界」的人才發展理念，並將「攜手奔跑共享企業價值」作為新希望服務的核心價值觀之一。為此，公司制定了《培訓管理制度》等科學、完善的人才發展體系，建立了內部學習管理平台－ 新服學堂，以數字化學習系統為媒介，以完整的人才培養體系、完善的課程教學體系為支撐，為員工提供了廣闊的提升空間和發展平台。期間，公司累計開展各類培訓8,621場次，受訓人員達90,238人次。此外，新服學堂更榮獲2022年第四屆雲圖獎西南區域唯一「優秀數字化學習項目金獎」。



未來，新希望服務將秉持服務社會的責任感，以為市民及業主提供美好生活、共建更健康和諧的綠色社區為己任，為可持續發展貢獻力量，創造更長遠的價值。



新希望服務控股有限公司（股份代號：3658.HK）

新希望服務（股票代碼：3658.HK）作為民生服務運營商，深耕中國都市圈和城市群，是四川本土港股上市物企代表，西部物業服務市場地位領先企業。因背靠世界500強企業新希望集團，新希望服務具備得天獨厚的品牌與民生供應鏈優勢，可持續為一線、新一線和二線城市客戶，提供物業管理服務、生活服務、商業運營服務和非業主增值服務，既具備團餐保供能力，亦有顯著突出的服務優勢與經營優勢，是眾多在川優質國企的重要合作夥伴。近年來，憑藉穩健的規模提升、高客戶滿意及高質量業績增長，公司在「2022中國物業企業綜合實力」排名中躋身第25名，並榮獲「2022金麒麟港美股最佳中小市值上市公司」。



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