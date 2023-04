新希望服務發佈2022年ESG報告

香港, 2023年4月28日 - (亞太商訊) - 中國綜合物業管理及民生服務運營商——新希望服務控股有限公司(簡稱「新希望服務」或「公司」,股份代號:3658.HK)發佈2022年環境、社會及管治(ESG)報告。



一直以來,新希望服務始終貫徹可持續發展觀,在「民生服務運營商」的定位下,公司不斷完善架構,將ESG相關管治工作融入日常業務和決策,並與各持份者保持密切聯繫,通過堅持滿足民生需求,完善企業文化,促進公司穩定、持續發展。



得益於此,2022年公司收入錄得人民幣(下同)11.39億元,毛利4.31億元,實現股東應佔淨利2.03億元,歸母淨利潤率17.8%,每股盈利0.25元人民幣,派末期股息每股人民幣0.12元,在提升管理規模及獨立性上進一步發力,多措並舉提升服務品質,實現核心業績的高質量增長。



光伏發電,低碳節能護未來

公司積極響應國家綠色發展要求、堅定選擇低碳發展道路,在運營過程中,全方位減少碳排放,認真落實物資節約和垃圾分類行動,持續提高業主、員工等關聯群體的環保意識。



作為物業企業,電能是主要能源能耗之一,為了節約能耗,公司除了在運營過程中採取多項節能措施,更於在管物業項目引入光伏發電,如南寧大商匯商場,該商場已成為行業內首家「屋頂上發電、屋頂下利用」的「綠色商場」。



另外,為了進一步節省能源,公司亦制定了區域溫度控制要求,並在全國項目推廣200W太陽能路燈改造數百盞;在節水措施方面,通過使用有節水標識的水龍頭,及壓力轉換頭安裝,有效避免濺水浪費。



積極防疫,保障民生守基層

2022年持續反復的疫情,帶來異常艱巨的防控任務,公司高度重視,並為此落實「六大防疫措施」,包括持續疫情防控政策宣傳、增加消毒頻率、協助疫苗接種及核酸檢測、嚴格進出人員監測等,並於疫情期間,全力保障業主及員工的健康安全。



在成都疫情最嚴峻之時,公司發佈並踐行《戰疫十大承諾》,聯同新希望集團旗下食品、乳業、地產等多個板塊火速響應,提供生鮮採購,食品及盒飯配送、送菜上門、照顧老弱孕特殊人群等一系列保供及便民行動,為民眾築起一道專業靠譜的「防疫牆」。



不僅如此,新希望服務旗下團餐服務——新食主義,被納入成都錦江區保供名單,在原有腫瘤醫院食堂之外,增加藍生腦科醫院食堂保供基地,為部分封控區提供食品及盒飯供應,保證食材新鮮安全、無菌分裝、安全送達。同時,截止2022年9月16日,新食主義累計承接錦江區民生火鍋蔬菜保供包約近4萬份,高效助力城市抗疫。



微光行動,公益回饋社會

新希望服務始終堅持發展與責任並重。在追求卓越的同時,踐行企業社會責任,開展公益事業、志願服務、社區關愛等,參與救災、環保、社區公益、抗擊疫情、關愛社會弱勢群體等活動,發揮物業管理優勢,為人們創造美好生活,建立共融社區。



2022年,公司積極參與社會基層治理,致力於服務社會不同個體,建立溝通與信任、互助共建的紐帶,並於2022年6月,圍繞「微光行動」公益品牌,舉辦小學生職業體驗行動,通過參與不同的工作角色,對社會價值有更深的瞭解。同時,公司在全國各大溫暖停靠站提供休憩、夏日涼茶、臨時急救等關懷服務,讓更多外賣員、快遞員、裝修工、環衛工等可就近獲得幫助。



人才為本,攜手奔跑共用企業價值

公司高度重視人才的選拔和培養,倡導「綠色生長無邊界」的人才發展理念,並將「攜手奔跑共享企業價值」作為新希望服務的核心價值觀之一。為此,公司制定了《培訓管理制度》等科學、完善的人才發展體系,建立了內部學習管理平台- 新服學堂,以數字化學習系統為媒介,以完整的人才培養體系、完善的課程教學體系為支撐,為員工提供了廣闊的提升空間和發展平台。期間,公司累計開展各類培訓8,621場次,受訓人員達90,238人次。此外,新服學堂更榮獲2022年第四屆雲圖獎西南區域唯一「優秀數字化學習項目金獎」。



未來,新希望服務將秉持服務社會的責任感,以為市民及業主提供美好生活、共建更健康和諧的綠色社區為己任,為可持續發展貢獻力量,創造更長遠的價值。



新希望服務控股有限公司(股份代號:3658.HK)

新希望服務(股票代碼:3658.HK)作為民生服務運營商,深耕中國都市圈和城市群,是四川本土港股上市物企代表,西部物業服務市場地位領先企業。因背靠世界500強企業新希望集團,新希望服務具備得天獨厚的品牌與民生供應鏈優勢,可持續為一線、新一線和二線城市客戶,提供物業管理服務、生活服務、商業運營服務和非業主增值服務,既具備團餐保供能力,亦有顯著突出的服務優勢與經營優勢,是眾多在川優質國企的重要合作夥伴。近年來,憑藉穩健的規模提升、高客戶滿意及高質量業績增長,公司在「2022中國物業企業綜合實力」排名中躋身第25名,並榮獲「2022金麒麟港美股最佳中小市值上市公司」。



新聞垂詢

縱橫財經公關顧問有限公司

李欣 / 劉黎逍 / 朱卓軒

電話: (852) 2114 4320 / (852) 2864 4170 / (852) 2114 4955

電郵: yan.li@sprg.com.hk / grace.liu@sprg.com.hk / albert.chu@sprg.com.hk

網頁: www.sprg.com.hk





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network