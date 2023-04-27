中滙集團公佈2023財年中期業績

|
|
|
|Edvantage Group Holdings Limited
|Feb 22, 2023, 13:41 HKT/SGT
|中滙集團公佈2023財年首三個月業務進展
|Feb 15, 2022, 14:09 HKT/SGT
|中滙集團公佈2022財年首三個月業務進展
|Dec 15, 2021, 15:39 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）緊跟國策辦學 再度落地優質職業教育併購項目
|Nov 16, 2021, 10:53 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）公佈2021財年年度業績
|Sept 15, 2021, 17:56 HKT/SGT
|中滙集團旗下大灣區商學院正式成立 粵港澳大灣區版圖進一步拓展
|July 26, 2021, 16:16 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）公佈2021財年首三季度業務進展報告
|Apr 20, 2021, 21:19 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）2021財年中期業績超預期
|Mar 8, 2021, 13:21 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）連續發佈上市後第四次盈喜
|Jan 20, 2021, 13:56 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）公佈2021財年首三個月業務進展
|Jan 11, 2021, 15:51 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）公佈旗下學院轉設成功，更名為「廣州華商學院」
|Dec 7, 2020, 10:40 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）首個國內高校併購項目落地
|Nov 12, 2020, 20:41 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）獲納入MSCI中國全股票小型股指數
|Nov 10, 2020, 23:11 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）淨利潤同比增長35.6%至人民幣2.92億元 毛利率持續擴張
|Oct 30, 2020, 11:56 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）新加坡中滙學院（EIS）受惠旅遊氣泡
|Oct 20, 2020, 13:06 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）旗下院校擴容增生
|Sept 10, 2020, 12:46 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）發佈上市後第三次盈利預喜
|Aug 28, 2020, 11:51 HKT/SGT
|中滙集團（0382.HK）四會新校區首期交付 即將於9月初投入使用
|July 24, 2020, 14:51 HKT/SGT
|中滙集團特邀陳志輝教授為大灣區商學院董事會副主席
|July 16, 2020, 18:21 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）公佈截至2020年5月31日止首三季度之業務進展
|Apr 22, 2020, 17:09 HKT/SGT
|中滙集團（0382. HK）公佈2020財年中期業績
|更多新闻 >>