中國科技創新正當強，國軒知識產權保護已先行

香港, 2023年4月26日 - (亞太商訊) - 近期,不斷登上熱搜榜的上海車展已經成為了公眾最關註的話題。然而透過熱鬧喧囂的表面,我們可以看到中國新能源汽車工業蓬勃發展的盛況。無論是在下遊用戶端,還是上遊的配件材料端,誕生出無數具有全球競爭能力的龍頭企業。例如坐穩電動車頭把交椅的比亞迪、占據了全球近四成動力電池市場的寧德時代等。這些位於汽車行業不同領域的中國企業憑借著領先的技術實力,正引領著全球汽車市場的新風潮。



來源:國軒高科公開數據

而隨著來自中國的技術專利不斷在國際舞臺上的嶄頭露角,如何配套相應的知識產權保護,確保企業在全球市場上能夠自由支配所擁有的專利權利和其他權利,則再次成為企業界和學術界競相聚焦的話題。



1982年,頒布的《商標法》作為建國以來第一部知識產權法律,拉開了中國知識產權保護的序幕。四十多年來,知識產權保護在我國一直都是加速推進的狀態,經歷了從環境、製度和理念等多方面發生翻天覆地變化的演變過程。



如今,中國的知識產權現狀早已屹立於全球領先地位。根據韓國科學技術情報院(KISTI)日前發布了《從學術論文數據看全球半導體技術霸權競爭》的報告。近年來中國科研論文在數量和質量上都保持持續增長,從2011年開始,中國科研論文數量保持第一,在過去五年(2016-2021年)中,被引用前10%的論文數量,中國也排名第一。



截至2022年7月,國內擁有有效發明專利的企業達32.6萬家,擁有有效發明專利208.6萬件,占國內總量的68.5%。目前,國內擁有有效發明專利的企業數量主要聚集在龍頭企業和高新技術企業。截至2022年7月,我國15.6萬家高新技術企業擁有133.9萬件有效發明專利,占國內企業發明專利有效量的64.2%。



尤其是在科技創新層面,以專利為主的知識產權的價值正逐漸被企業充分的認識。就新能源領域而言,以技術專利為外顯的技術創新熱潮蓬勃而生。例如國內動力電池企業國軒高科,始終將專利技術作為自身立足行業龍頭的利器。



據國軒高科公開數據,截至2023年3月底,公司累計申請專利6594項,其中發明專利2915項(含204項國外專利),實用新型專利3260項,外觀設計419項;累計授權專利4462項,其中發明專利1150項(含72項國外專利),實用新型專利2923項,外觀設計389項。累計發表研究論文280篇、SCI 24篇、核心刊物182篇,軟件著作權登記143項。2022年,國軒高科還獲批國家級知識產權示範企業;通過國家知識產權貫標認證;申報獲批1項安徽省專利優秀獎;獲批兩項專利密集型產品認定;驗收通過了市級專利導航項目和市級高價值專利培育項目。2021年,國軒高科榮膺安徽省發明專利百強稱號,排名第15位。



亮眼數據的背後,是企業對知識產權系統化構建和製度的完善。在公司內部管理中,國軒高科高度重視製度、財務、信息以及人員建設,以此四點為抓手,不斷健全知識產權保護體系。



在製度方面,國軒高科確保專利風險分析和申請布局貫穿項目全周期,即在立項前、項目研發及驗證階段、研發成果驗收和應用階段,按照項目節點開展知識產權的檢索、風險分析、申請布局等知識產權工作,保證核心研發技術的有力保護。在財務方面,合理使用知識產權投入資金,確保投入價值。在技術信息方面,依托數據庫資源及時掌握行業動態和技術走向,並快速做出反應,以占領市場,掌握主動權。在人員建設方面,配置掌握海外法律和知識產權製度、對知識產權風險糾紛處理有豐富經驗的高端人才。



天道酬勤,在技術創新和知識產權的保護方面,國軒高科於整個行業內都稱得上先行者。根據第三方檢索平臺patsnap公開的中國專利數據檢索顯示,截止2019年6月底,在動力電池相關的產業鏈技術上,國軒高科已公開可查詢到的專利申請量分別為2553項,高於寧德時代的2546項,並遠遠高於其他同業公司。而在申請的專利類型中,國軒高科的發明申請量為957項,寧德時代的發明申請量為729項位列第二。此外,第三方平臺數據顯示,國軒高科在全固態電池和燃料電池的前瞻技術方面也有布局。



為支撐技術創新落地,國軒高科已在中國合肥、中國上海、美國矽谷、美國克利夫蘭、日本築波、新加坡、歐洲德國、印度浦那(籌)等地建立了全球八大研發中心,高端人才集聚,知識轉化平臺完備,源源不斷地為公司持續快速前進提供驅動力,從而有效得支撐其參與全球競爭。



從國軒高科的例子中我們不難發現,知識產權不但能為企業智慧成果的權益提供了法律保障,更是調動了企業持續投入科技創新研發的積極性,從而形成了有效的良性循環。





