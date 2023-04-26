全旅達及FREED GROUP推動“A New Dimension of Travel” 為商務旅客帶來變革
香港, 2023年4月26日 - (亞太商訊) - 全旅達Connexus Travel Limited（Connexus）和 FREED GROUP（FREED）於2023 年 4 月 20 日假香港港麗酒店舉辦 “A New Dimension of Travel” 酒會，並獲得知名旅遊業領導者如LOTTE HOTELS AND RESORTS、阿聯酋航空、長榮航空和半島酒店等一起參與。該酒會見證著FREED於年初成功收購Connexus後的首個科技發展。
圖一：（左中）全旅達行政總裁曁FREED GROUP聯合創辦人兼行政總裁Abel Zhao 以及（左一）FREED GROUP聯合創辦人兼首席產品官Kenneth Lee 與（右一）全旅達總經理 Eric Lau 和（右中）LOTTE HOTELS CO. LTD.香港區域總監 Patrick Tong在 2023 年 4 月 20 日的 A New Dimension of Travel 酒會上，向各旅遊業合作夥伴和商戶展示充滿機遇的旅遊新時代