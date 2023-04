Tuesday, 25 April 2023, 18:18 HKT/SGT Share: 雙向賦能專精特新 顯科技底色 聯控價值可期

香港, 2023年4月25日 - (亞太商訊) - 據AAstock報道,上月24日,港交所宣佈推出新特專科技公司上市機制,進一步擴大香港上市架構,以支持更多公司集資和實踐創新理念,同時也為創新領域公司連通資本市場奠定基礎。大公報亦指出,在人工智能、元宇宙等創新技術不斷湧現的當下,技術創新已成為驅動可持續發展的源動力,尤其早前工信部啓動的第五批專精特新「小巨人」企業培育工作更是再次提升了對於創新技術企業的關注,不難看出,作為中小企業中的「佼佼者」,「專精特新」企業受重視程度不斷攀升,助力該類企業的發展更是已成為各界共識。



在支持「專精特新」企業發展方面,除政策因素外,龍頭企業的帶頭和扶持作用同樣不可或缺,在契合國家發展戰略方向的同時,亦能產生優良回報。近年來,聯想控股(3396.HK)積極打造與專精特新企業協同高效的創新格局,重點聚集「硬科技」賽道,行業涵蓋新材料、新能源、人工智能等多個國家重點攻關的科技領域。其年度業績公告顯示,聯控2022年累計所投企業中,有近150家屬於科技類型公司,而其中更有95家入選國家級專精特新企業名單。筆者瞭解,作為一家聚焦產業運營與投資的集團公司,聯控與旗下各基金平台和成員企業,通過股權投資、投貸聯動、深度孵化、投後賦能等方式,為「專精特新」企業提供融資、融智,助力企業有效解決所在行業核心技術難題,為他們的長遠發展添勢蓄能。



其旗下企業,以君聯資本為例,亦積極響應「專精特新」,深耕科技創新機會,主動融入國家發展大局,在國家戰略新興產業開展密集投資。截至目前,君聯在專精特新方向上已累計投出144家企業,其中國家級「小巨人」53家,佔比約40%。此外,君聯資本還有15家企業/產品被評為製造業單項冠軍,15家企業被認定為國家級企業技術中心,52家企業認定為省級企業技術中心,為彌補我國在關鍵領域的短板、有效解決「卡脖子」難題貢獻力量。



不僅如此,聯控還推動這些「專精特新」企業納入合作生態來實現「雙向賦能」,在助力「小巨人」企業飛速發展的同時,作為股東和合作夥伴的聯控也將同樣迎來企業價值的長期帶動與提升。



此外,資本市場的改革對於「專精特新」中小企業發展的影響不言而喻。2月17日,中國證監會發佈實施全面實行股票發行註冊制相關制度規則,在提升資本市場包容性和開放性的同時,聚焦支持科技創新這個關鍵領域。全面註冊制和港交所新特專科技公司上市機制的推出,對資本市場是兩項重大利好政策,而筆者也相信,像聯控這類的企業,將充分受益於該類政策的出台與落實。過去三年,聯控累計推動了超60家企業上市,在行業內也屬領先梯隊,預計未來隨著更多科技類被投企業陸續登陸境內外資本市場,聯控多年來在半導體芯片、新能源、新材料、人工智能等專精特新產業上的投入和佈局亦會逐步兌現其於資本市場上的顯性價值,也將得到市場越來越多的關注與認可。



長期來看,聯想控股在充分受益於內地和香港利好政策的情況下,將繼續深化其早前提出的「產業運營,科技創新」長期發展戰略,持續助力「專精特新」中小企業發展,在獲得價值釋放的同時,持續創造新價值,目前公司股價處於低位,建議低吸,中長線持有。





話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network