Monday, 24 April 2023, 16:09 HKT/SGT Share: 海通恒信年度業績出爐:營收淨利雙增 ESG管理水準再上新台階

香港, 2023年4月24日 - (亞太商訊) - 2023年3月30日,境內首家上市的券商背景融資租賃公司——海通恒信國際融資租賃股份有限公司(以下簡稱“海通恒信”或“公司”,股份代號:1905.HK)發佈2022年業績報告,在複雜多變的國內外環境下,公司充分發揮屬地優勢,多措並舉優化資產配置,經營成果再傳捷報,彰顯出強大的綜合實力。



報告顯示,截至2022年12月31日,公司資產總額達到人民幣1,245.14億元,較上年末增長8.5%;權益總額達到人民幣188.27億元,較上年末增長6.9%。2022年,公司實現收入總額人民幣85.25億元,實現年度溢利人民幣15.33億元,年度溢利同比增長8.5%;生息資產平均收益率為6.81%,加權平均淨資產回報率為9.16%,均較上一年度小幅上升,盈利狀況良好。公司營收、淨利雙雙實現穩健增長並跨上新台階,發展前景蔚為可觀。



深入服務實體經濟 有效夯實資產品質



2022年,海通恒信秉持服務實體經濟的宗旨,深耕屬地化區域佈局,不斷優化資產結構,取得不俗成績。年內,公司實現業務投放人民幣715.74億元,同比增長7.2%。其中,相關高端裝備製造業務全年投放超140億元人民幣,投放占比近20%;綠色租賃業務實現全年投放超130億元人民幣,投放占比逐年遞增至近20%,近五年累計投放超350億元人民幣;數字經濟業務全年投放超20億元人民幣。



與此同時,公司深入打造小微產業鏈金融生態圈,發揮融資租賃“融資”+“融物”的天然優勢,專注提升小微企業發展質效,海通恒信小微子公司高端裝備製造部以超過90%的直租產品,累計為中小微企業提供超人民幣450億元的資金支援,獲“上海市國資委系統青年文明號”榮譽稱號;恒運子公司發揮交通物流領域的經驗優勢、資源優勢、網絡優勢,圍繞國家“雙碳”戰略,打造貫穿交通物流各產業鏈的生態型業務佈局,推出了“東風風神E70”海通恒信聯名款新能源綠色共用營運車定制車型。



2022年,海通恒信不斷創新融資工具,拓寬多元且穩定的融資渠道,同時保持流動性風險合理可控,優化負債結構,提高資金使用效率,實現資產負債良性循環。



業績公告資料顯示,截至2022年12月31日,海通恒信與76家金融機構建立授信關係,累計授信額度約為人民幣1,163億元,其中未使用的授信餘額約為人民幣559億元。2022年,公司實現融資提款人民幣735億元,其中,通過銀團貸款、銀行雙邊貸款及銀行承兌匯票等渠道,實現間接融資提款人民幣375億元,占比51%;實現直接融資提款人民幣360億元,占比49%。通過創新融資工具,拓寬融資渠道,公司的融資成本有效降低,2022年計息負債平均付息率為3.73%,較上年下降0.20個百分點,進一步降低了公司的融資成本。



海通恒信亦積極回應國家號召,引導資本市場和金融機構資金流向小微企業、科技創新、綠色低碳等領域,踐行金融服務實體經濟的初心使命。2022年,公司成功發行行業首單科創公司債、行業首單科技創新可續期公司債、上海地區行業首單ESG掛鉤銀團貸款等創新融資工具。同時,公司榮獲2022年度上海證券交易所“資產證券化業務優秀發起人”,公司的租賃2號綠色定向資產支援商業票據榮獲銀租聯動“重大綠色低碳專案”、ESG掛鉤銀團貸款專案榮獲銀租合作“綠色低碳創新案例”。



持續提升ESG管理水準 積極履行企業社會責任



值得一提的是,2022年,海通恒信立足租賃本源,通過科技賦能深入服務實體經濟,推進綠色金融、普惠金融業務發展,常態化開展社區公益活動,向所在街道及防疫抗疫一線多次捐款捐物,並參與困難青少年群體在線幫扶等公益活動。



近年來,海通恒信持續將金融活水引入鄉村沃土,發展環保產業生態圈的同時,將觸角延伸至助力鄉村振興多元發展的實踐中去,從鄉村振興的多元化需求特點出發,探尋助推鄉村振興的新思路、新方向。2022年,海通恒信以對口幫扶助力鄉村振興,助力黃浦區對口支援地區孟連縣娜允鎮景吭村太陽能路燈安裝項目;亦黃浦區對口支援地區雲南省普洱市發展,為促進地區繁榮穩定提供金融保障,向雲南省普洱市有關部門進行捐贈,支持當地發展建設、促進群眾生活條件進一步改善。



2022年,海通恒信榮獲第七屆“社會價值共創”中國企業社會責任卓越案例評選“ESG治理示範獎”,憑藉良好的社會責任口碑,受到了上海市黃浦區政府的肯定,榮獲2021年度“企業社會責任傑出貢獻獎”。



總體而言,2022年,海通恒信在“一體兩翼”、“一大一小”的戰略定力下,憑藉敏銳的市場嗅覺、豐富的業務模式以及先進的金融科技實力,交出了一份靚麗的成績單。未來,公司將緊抓“擴大內需”、“碳達峰、碳中和”、“十四五”規劃等所帶來的市場機遇,大力推進國家產業政策鼓勵方向的“高端裝備製造”、“綠色租賃”、“數位經濟”等行業投放,並持續優化資產配置,進一步擴大全國性區域網路佈局,加強風險防控與資產管理,全面提升公司數字化水準,保持領先地位和競爭優勢,推動公司專業化、高品質、可持續發展。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network