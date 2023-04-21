Friday, 21 April 2023, 11:36 HKT/SGT Share:

來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC成為香港首家被認可的VMware Sovereign Cloud合作夥伴 提供更安全和合規性的雲端運算環境 引領企業加速創新盡享數據經濟

香港, 2023年4月21日 - (亞太商訊) - 隨著企業加速數碼轉型，多雲部署已成主流，不少企業因而採用以數據安全為目標的雲服務以迎合合規性、安全性和多雲部署策略的要求。中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（簡稱「中信國際電訊CPC」）於今日宣布成為VMware香港首家配備（VMware Sovereign Cloud） 認證的服務供應商，不但讓香港企業及跨國客戶享受高質量雲服務及應用帶來的好處，同時更能協助不同行業部署多雲服務與存取架構時，能滿足當地法律法規要求，確保客戶數據合規性、安全性和可靠性。

左起：中信國際電訊CPC代表鄧志明 (雲端服務部高級經理) 、郭偉基(商務總裁) 和藍泰來(戰略總裁) 以及VMware代表Sylvain Cazard（亞太及日本地區資深副總裁兼總經理）、陳學智（全球副總裁、大中華區總裁）和藍建基（香港及澳門地區總經理）



多雲端戰略的普及採用促進了對數據可管可控的雲端服務需求

據VMware委託Vanson Bourne進行的研究顯示(1)，於未來兩年，96%的受訪企業認同數據將會成為收入來源，50%的企業更認為數據將成為一個重要的收入來源。鑒於當前環球經濟的不確定性，越來越多企業領導將數據視為未開發的收入來源之一。然而，受訪企業同時直言數據可管可控也是企業面對的重要考驗，95%的企業認同此挑戰絕對不容忽視。過去便曾經有企業因未能遵守業務地區的數據保護法規而需要支付高達數億美元的罰款，並因數據泄露而損害品牌聲譽。



香港及環球企業正在各行各業中迅速實現數碼化轉型，有見各地政府對跨境數據安全的規範及要求不斷提升，企業對能夠支持跨雲端發展並符合監管要求，以數據安全及可控為目標的雲服務與日俱增。VMware Cloud是業界獨特的多雲基礎架構即服務（IaaS），中信國際電訊CPC是次與VMware的合作，將更有助支持雙方客戶享受由VMware Sovereign Cloud認證帶來的裨益，並以較低的風險享受數據安全可控和數據經濟的好處。



中信國際電訊CPC戰略總裁藍泰來表示：「數據合規可控的重要性受到廣泛認可，促使市場對其需求日漸增加。我們非常榮幸能成為香港首家VMware Sovereign Cloud認證的服務供應商。透過是次與 VMware 的深化合作，我們可以為客戶提供更具優勢的雲端解決方案；方案不僅提升了安全、合規和可靠性，更是專為迎合香港市場對數據安全可控，透明可信和數據流動性的特定要求而量身定制。藉此，我們的企業客戶可以透過更具成本效益的方式為其應用程式、基礎設施和運營進行現代化改造，增加數據安全可控同時降低營運風險。」



VMware 香港及澳門地區總經理藍建基指出:「沒有雲端主權便沒有數據主權，而實現雲端主權亦無需犧牲雲端技術的創新。中信國際電訊 CPC 等 VMware Sovereign Cloud 提供商可以幫助客戶創新和推動數碼化轉型，同時降低解放數據價值的風險。」



借助VMware Sovereign Cloud東風 創造劃時代價值

中信國際電訊CPC作為領先的 「服務在地，連接全球」的數智通訊服務供應商，透過全球化資源佈局，豐富行業經驗，為客戶提供綜合ICT解決方案及一系列SmartCLOUD™雲計算服務。中信國際電訊CPC是VMware的長期合作夥伴，早已獲得VMWare 多項夥伴認證，是次成為香港首家配備VMware Sovereign Cloud認證的服務供應商，將更好支持雙方客戶享受由VMware認證帶來的裨益。企業不但可透過擁有多重認證，符合數據安全治理的服務供應商“中信國際電訊CPC”協助構建多雲連接、數據存取兼合法合規的雲服務，更可幫助有駐地數據可控要求的客戶在運營區域做好多雲部署、確保數據駐留完全可控與風險管理，滿足高階的安全性、合規性和可控性監管要求。積極協助企業實施有效部署，安心營運，透過數碼經濟創優增值、提升營收、降低風險，最終為企業實現長遠高質量發展。



中信國際電訊CPC簡介

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司（香港交易所股份代號：1883）的全資附屬公司，公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、60個SDWAN 網關；21個雲服務中心、30多個數據中心及3個全天候運作的安全運作中心，服務遍布约160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，一系列國際標準服務認證（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），確保為企業提供國際化標準及服務資源，專業的在地服務及交付能力，同時，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。

請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



VMware簡介

VMware是為所有應用程序提供多雲端服務的領先供應商，透過企業控制實現數碼創新，成為加速創新的可靠基礎，讓VMware軟體為企業提供構建未來所需的靈活性和選擇。VMware總部設在美國加州Palo Alto。VMware致力於透過公司的2030年議程建設更加美好的未來。如需更多資訊，敬請瀏覽VMware官網：https://www.vmware.com/hk.html 及VMware Greater China官方LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/vmwarechina/ ，獲得更多即時訊息。



(1)「多雲成熟度研究報告」- 2022 年 10 月，Vanson Bourne

https://news.vmware.com/media-library/multicloud-maturity-index-report



傳媒查詢：

Catherine Yuen

中信國際電訊CPC

(852) 2170 7536

電郵：catherine.yuen@citictel-cpc.com





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