Friday, 21 April 2023, 09:43 HKT/SGT Share:

來源 Fosun Tourism Group 旅遊需求強勢反彈 核心業務全面成長 复星旅遊文化2023年首季旅遊運營營業額大增近四成

香港, 2023年4月21日 - (亞太商訊) - 聚焦休閒度假旅遊的全球領先綜合性旅遊集團之一 ——复星旅遊文化集團（「复星旅文」或「集團」，香港聯交所股份代號：01992）欣然公佈截至2023年3月31日止三個月（「2023年首季度」）之運營表現(1)。得益於核心業務全面成長，集團於2023年首季度未經審計之歸屬於母公司股東之利潤較2022年同期倍增。



於2023年首季度，度假村、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心(2) 之運營及其他旅遊休閑服務的營業額(3) （按不變匯率計）錄得約人民幣5,888.9百萬元，較2022年同期的約人民幣4,292.4百萬元，增長約37.2%。



受益於全球範圍旅行限制的全面放鬆及集團戰略的有效實施，於2023年首季度，Club Med之營業額（按不變匯率計）達人民幣5,004.2百萬元，較2022年同期增長約44.2%，且較2019年同期增長21.8%。於2023年首季度，受益於業務於歐非中東及美洲市場持續成長及亞太區的強勁復甦，Club Med未經審計之淨利潤較2022年及2019年同期均錄得大幅改善。



於2023年首季度，Club Med容納能力較2022年同期增長約19.7%並已恢復至2019年同期的約99.4%。全球平均入住率達68.9%，與2022年同期相比，增加約6.8個百分點，及較2019年同期相差1.5個百分點；平均每日床位價格為約人民幣1,941.6元，較2022年同期及2019年同期分別增加約9.3%及30.6%。



隨著各國持續解除旅行限制，集團於全球的業務進一步快速成長。截至2023年4月8日，Club Med錄得的截至2023年6月30日止六個月（「2023年上半年」）的累計預訂量按一致匯率計，以住宿、旅遊及服務（「BV STS」）之營業額表示，較2022年4月8日錄得的2022年上半年增加約34.2%，較2019年4月8日錄得的2019年上半年增加約24.9%。同時，2023年4月8日，錄得的截至2023年12月31日止六個月（「2023年下半年」）的累計預訂量按一致匯率計，以住宿、旅遊及服務（「BV STS」）之營業額表示，較2022年4月8日錄得的2022年下半年增加約13.8%，亦較2019年4月8日錄得的2019年下半年增加約16.2%。



本月初，复星旅文副董事長、聯席首席執行官兼Club Med首席執行官Henri Giscard d’Estaing作為法國企業家代表，連同60餘位法國大型企業高管隨法國總統馬克龍一同出訪中國，他表示，法國企業與中國合作的意願強烈，而作為Club Med全球第二大市場，中國市場的前景可期，集團將持續創新，為廣大中國家庭與企業提供最佳的服務和體驗。集團目標在2025年前新開17座度假村及空間，其中7座在中國，而集團的首座城市度假酒店有望於今年晚些時候在南京開業。



於2023年首季度，得益於中國國內旅遊重啟後強勁的度假需求釋放，三亞亞特蘭蒂斯之營業額達人民幣526.6百萬元，較2022年同期增長約38.7%。4月10日至15日，集團攜旗下Club Med、三亞亞特蘭蒂斯亮相在海南省海口市舉辦的中國國際消費品博覽會。今次是复星旅文連續第三年參會，展現出集團對自身業務以及中國消費市場復蘇的堅定信心。



於2023年首季度，三亞亞特蘭蒂斯訪客約1.8百萬人次，較2022年同期增長約61.9%。客房平均每日房價達約人民幣2,570.8元，較2022年同期分別減少9.9%，乃由於會議，獎勵旅遊，大型企業會議及活動展覽業務結構占比提升所致；平均入住率達約94.2%，較2022年同期增長31.6個百分點。今年迎來開業五周年的三亞亞特蘭蒂斯，將圍繞「娛樂親子雙重精彩 環球美食一站直達」兩大核心戰略，持續推動各產品的更新換代。而於4月28日舉行的「亞特蘭蒂斯五周年粉色之夜慶典」，亦將舉行包括「五周年超級購物節」在内的一系列品牌活動，以自信熱情的姿態迎接重回海南的遊客。



同樣，麗江地中海國際度假區於2023年首季度錄得運營業務之營業額人民幣20.9百萬元，較2022年同期增長約130.4%。2023年首季度，麗江地中海國際度假區城到訪人次約4萬人，較2022年同期增長337.7%。



疫後首個「五一長假」即將啟動，FlightAI航空智能大數據發佈的數據顯示，今年的境內遊相關的搜索指數略高於2019年，而預訂則已超過往年同期，顯示疫後的「報復性」出遊勢頭仍在延續，同時，今年五一的機票出境搜索熱度業已超過2019年30%。目前，复星旅文各項業務所呈現的五一假期預訂數據較為樂觀，集團亦已做好準備，有信心在這一即將到來的出行高峰為旅客提供高質量的服務。



复星國際聯席首席執行官、复星旅遊文化集團董事長徐曉亮先生表示：「今年開年以來，旅遊需求迅速增長，預計今年第二季度還會有一波強勢反彈。同時，後疫情時代創造了城市度假的重要機遇，复星旅文未來將繼續堅持集團制定的最新戰略，強化全球佈局，並在中國開拓更多度假村及酒店，搶佔度假時代的先機。」



有關复星旅遊文化集團 (股份代號：1992)

复星旅遊文化集團(簡稱「复星旅文」或「FOSUN HOLIDAY」，股份代號：01992.HK)是全球領先的綜合性旅遊休閒度假集團之一。作為复星「健康、快樂、富足、智造」四大業務板塊之一「快樂」板塊的核心組成，复星旅文以「度假讓生活更美好」為使命，致力於引領度假生活，智造全球領先的家庭休閒度假生態系統。



集團旗下品牌及產品包括精緻「一價全包」度假的全球領導者、在全球運營60餘家度假村的Club Med地中海俱樂部，一站式海洋主題的高端旅遊度假綜合體三亞亞特蘭蒂斯，一站式國際旅遊休閒度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區和麗江地中海國際度假區等。



*引自於獨立國際諮詢公司弗若斯特沙利文行業報告



(1) 文中數據均未經審計。

(2) 度假資產管理中心指太倉和麗江項目。

(3) 營業額指我們的度假村、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心運營及其他旅遊休閒服務的銷售額總計，不論度假村是自持、租賃或管理的。



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