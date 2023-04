Thursday, 20 April 2023, 14:57 HKT/SGT Share: 匠心鑄就卓越品質 珍酒李渡招股進行中

香港, 2023年4月20日 - (亞太商訊) - 2023年4月17日至4月20日,中國領先白酒企業珍酒李渡集團有限公司(下稱「珍酒李渡」或【公司】,6979.HK)啟動港股招股,全球發行4.91億股,入場費2,622.18港元。公司預期4月27日於港交所主板掛牌上市,目前招股正在進行。



珍酒李渡是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國白酒公司,經過二十年的發展,根據各種消費者喜好及地理區域的精準產品定位,逐步建立起以珍酒為主要增長引擎、李渡為第二增長引擎、湘窖及開口笑為長期增長引擎的可持續發展業務模式,四大品牌覆蓋醬香型、兼香型以及濃香型三大香型。



白酒消費逐步復蘇 營收淨利保持增長

近期,國家針對拉動消費陸續出台一系列措施,白酒類消費場景也開始逐漸湧現,在公司聚餐、家庭聚餐、朋友聚會等各種場合中,都可以看到白酒產品的身影。



作為中國數千年來生產及飲用的傳統酒品,白酒始終佔據著中國國酒的地位,在中國傳統文化中發揮非常重要的作用。根據弗若斯特沙利文的資料(下同),於2021 年,按收入計,白酒佔中國飲料酒市場的69.5%,超過同期葡萄酒於法國飲料酒市場的49.9% 市場份額及啤酒於美國飲料酒市場的50.5%市場份額。隨著白酒消費人口持續增長,越來越多人對傳統中國酒品的興趣不斷增加。



得益於醬香型白酒在中國的日益流行以及消費者的喜愛,珍酒李渡以超於行業平均水平的速度增長。招股書顯示,公司2020-2022年營收分別為人民幣23.99億元、51.02億元以及58.56億元,呈現逐年遞增之勢。同期,毛利潤分別約為人民幣12.53億元、27.30億元、32.39億元,經調整淨利潤分別約為人民幣5.20億元、10.71億元、11.97億元,均保持穩步增長。



品質為基石 嚴格質量控制確保產品優質性

白酒產品的口味和品質,是品牌在競爭激烈的中國白酒行業中脫穎而出的關鍵,亦是打造知名品牌的基礎。自成立起,珍酒李渡始終堅持「品質至上」的理念,注重從源頭把控原材料的選擇和生產過程中的質量管控,致力打造最優質的產品。



公司以深厚的中國傳統白酒文化為基礎,以繼承和振興悠久的白酒釀造技術和工藝而自豪。通過推出精選新產品及升級,珍酒李渡不斷改善產品種類,以滿足消費者及市場不斷變化的需求。



食品安全和產品質量,對珍酒李渡的日常業務運營至關重要。公司已建立從原材料採購到銷售訂單管理、以技術基礎設施賦能的閉環質量管理體系,并獲得包括危害分析關鍵控制點(HACCP)認證、ISO9001認證、食品安全管理體系(FSMS)認證及職業健康安全管理體系(OHSMS)認證等在内的知名認證機構認可的多項認證。



供應鏈管理方面,公司保有合資格供應商名單,根據評估結果實施嚴格的准入、維護及解僱政策以管理供應商,從而嚴格控制材料供應質量。生產過程中,公司在每個生產設施和總部都有質量控制人員負責在生產過程中制定和實施質量控制措施。物流及倉儲方面,為確保有效管理日常物流,公司對在途貨物進行全面記錄,例如名稱、負責供應商、交貨日期及保質期。公司亦已設立專門的渠道和產品質量保證團隊和信息追溯系統,將質量控制延伸到產品運輸和銷售。



伴隨珍酒李渡的招股,港股市場將再次迎來有價值的投資標的。依託渠道精細化、縱深化延展的底層邏輯,在後續消費場景恢復及經濟慢復蘇持續下,循著穩健發展的思路,珍酒李渡價盤穩步提升可期。





