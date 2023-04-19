Wednesday, 19 April 2023, 12:50 HKT/SGT Share: 珍酒李渡今日啟動招股：三層增長引擎構築安全墊 核心競爭力凸顯

香港, 2023年4月19日 - (亞太商訊) - 白酒為中國數千年來生產及飲用的傳統酒品。對中國人而言，白酒不僅為飲料酒，亦為文化遺產。據悉，中國領先白酒公司——珍酒李渡集團有限公司（下稱「珍酒李渡」或「公司」、股份代號：6979.HK）今日在港開始招股，招股時間為4月17日至4月20日。本次IPO，公司擬全球發售490,699,800股股份，最高發售價為每股發售股份12.98港元，每手200股，預期於4月27日主板掛牌上市。高盛（亞洲）有限責任公司、中信建投(國際)融資有限公司擔任聯席保薦人。



建立獨特增長引擎 財務數據表現亮眼



招股書顯示，珍酒李渡是一家致力提供以醬香型為主的次高端白酒產品的中國白酒公司。公司經營四個主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發展的品牌李渡，以及兩個地區領先品牌湘窖及開口笑在內的四大白酒品牌。憑藉該等知名品牌，以及通過開發種類繁多、芳香醇厚的白酒產品，弘揚中國傳統白酒文化，以滿足不同的消費者喜好並抓住更廣泛的市場機遇。



針對各種消費者喜好及地理區域的精準產品定位，珍酒李渡已建立三層增長引擎。旗艦品牌珍酒是其主要增長引擎，持續在中國帶來強勁而可觀的增長。根據弗若斯特沙利文的資料，珍酒主要面向醬香型白酒愛好者，於2021年按收入計為中國第五大醬香型白酒品牌，並於同年在中國五大醬香型白酒品牌中取得最快增長。



第二增長引擎李渡，預期將為持續增長創造額外動力。李渡為一個蓬勃發展的品牌，主要針對次高端及以上級別的兼香型白酒產品，已取得巨大成功並正在擴至全國市場。李渡於2021年按收入計為中國第五大兼香型白酒品牌，並於同年在中國五大兼香型白酒品牌中取得最快增長。



湖南市場的地區領先品牌湘窖及開口笑預期將繼續為珍酒李渡的長期可持續增長作出貢獻。通過對品牌組合的動態管理，利用專業知識識別有利的市場趨勢，公司的三層增長引擎整體而言有利於推動長期強勁及可持續的增長。



於往績記錄期，珍酒李渡實現了強勁的增長和出色的盈利能力。於2020年、2021年及2022年，總收入分別為人民幣2,398.9百萬元、人民幣5,101.6百萬元及人民幣5,855.9百萬元，即2020年至2021年增加了112.7%，而2021年至2022年則增加了14.8%；經調整淨利率分別為21.7%、21.0%及20.4%。



行業發展空間廣闊 競爭優勢獨具一格



受益於醬香型白酒在中國的日益流行以及消費者的喜愛，珍酒李渡作為醬香型為主的中國白酒公司，於往績記錄期，以遠超於行業平均水平的速度增長。



近年來，由於醬香型白酒產品質量較高，香味層次豐富及無法於其他種類的白酒產品中找到的獨特鮮味，因此以茅台為代表的醬香型白酒大受歡迎。據了解，醬香型白酒的市場份額亦有所增長，醬香型白酒自2018年起成為按市場規模計第二大的香型，預期中國醬香型白酒的市場規模將持續擴大，於2026年就香型而言，超過濃香型成為最大的白酒香型，佔同年整個中國白酒行業的41.8%。珍酒李渡預期將繼續受益於該等市場趨勢。



擁有能釀造出獨特口味的技術是珍酒李渡獨特的行業競爭優勢。公司創新利用現代技術使傳統白酒釀造技術重新煥發活力，開發了標誌性的配方及口味。旗艦品牌珍酒的白酒釀造技術可追溯至中國最知名的白酒品牌之一。值得一提的是，公司戰略性地將生產設施設於最有利於白酒釀造的地理區域，以確保其傳統白酒釀造技術與當地的天然地理優勢相輔相成，保證產品的獨特口感及口味。



總體而言，依託強大的品牌聲譽、良好市場前景及先進技術能力等優勢，珍酒李渡在過去的發展中鑄就了長期價值，備受市場認可。未來，借助資本市場的力量，公司將繼續提升品牌知名度及認可、擴大產能以增強核心競爭力、加強產品開發並擴大產品組合、豐富銷售網絡，促進長期高質量發展。





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