壽康集團：Fortacin™╱Senstend™中國第三期隨機臨床試驗取得十分優秀的成果

香港, 2023年4月17日 - (亞太商訊) - 壽康集團有限公司(「壽康集團」或「本公司」及其附屬公司,統稱「本集團」;股份代號:0575.HK)欣然公佈,其商業戰略合作夥伴江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司(「江蘇萬邦醫藥」)在中國進行的Senstend™治療早洩(「早洩」)的第三期雙盲安慰劑對照研究已經完成。



該研究取得十分優秀的成果,已達到陰道內射精潛伏時間(「陰道內射精潛伏時間」)、早洩指數(「早洩指數」)射精控制、早洩指數性滿足範疇以及早洩指數困擾的所有四個共同主要終點。與基線及安慰劑相比,Senstend™在陰道內射精潛伏時間、射精控制及滿意度方面在臨床及數據上的表現顯著較好,並減少痛苦。與我們之前在歐洲及美國(「美國」)進行的研究一樣,Senstend™得到了中國患者及伴侶的良好耐受,且並無報告新的副作用。



該研究共納入295名20歲或以上,被診斷為早洩的男性患者,其中197名患者被分配到Senstend™組,98名患者被分配到安慰劑組;患者在中國11個地點接受了為期三個月的治療。



集團行政總裁 Jamie Gibson 表示:「中國第三期臨床研究的成果既非常重要,亦很優秀,我們對此感到高興。這鞏固了過往歐洲及美國第三期臨床研究結果。這是中國監管提交過程中的重要里程碑。我們目前期待我們在中國的商業合作夥伴在2023年第三季度末向國家藥品監督管理局(「國家藥品監督管理局」)提交新藥申請(「新藥申請」),並預計12個月後獲得批准。」



Jamie Gibson 進一步表示:「Senstend™有望在推出的首年幫助到中國約900萬名患者,預計將於第十年增長至逾1億7,000萬名患者。我們強大的合作夥伴江蘇萬邦醫藥,其受惠於作為復星網絡的一部分,具備建立電子商務平台的營銷專業知識,並透過中國最大醫藥及醫療保健分銷商國藥控股的醫院、診所及藥房網絡,建設優良的全國物流及分銷網絡,以確保Senstend™在中國的商業上成功。」



來自江蘇萬邦醫藥按商業里程碑付款安排



臨床試驗的所有成本(包括所有其他相關的監管及Senstend™提交申請成本)均由江蘇萬邦醫藥承擔。倘國家藥品監督管理局授予Senstend™進口許可證,則江蘇萬邦醫藥將須向本集團支付5百萬美元(或約39百萬港元)(扣除中國預扣稅前)。此外,Senstend™於中國進行首次商業銷售後,江蘇萬邦醫藥將須向本集團支付2百萬美元(或約15.6百萬港元)(扣除中國預扣稅前)。



此外,誠如2018年12月3日所披露,江蘇萬邦醫藥應就下列各項向本集團支付之其他重大付款包括:如集團實現若干年度銷售淨額里程碑後,江蘇萬邦醫藥作出可能最多為25百萬美元(或約195百萬港元)之付款及本集團將收取收款淨額之25%,並在銷售淨額的基礎上按分層百分比計算之特許權使用費,介乎百分之十幾之低至高位數,惟較低之付款結構將適用於仿製產品已成功進入及影響中國地區市場等若干情況除外。



歐洲最新市場狀況



本公司於歐盟若干國家錄得良好的成果,其中Fortacin™已重返市場,於德國的首批單位獲得來自患者的強勁需求。製造商已於2023年2月推出30,000個單位,接下來的30,000個單位定於2023年7月交付。



關於Senstend™

Senstend™(Fortacin™在中國的品牌名稱)乃兩種上市藥物利多卡因及丙胺卡因的專有配方,透過為治療早洩而開發的計量氣霧劑分配,早洩是一種影響中國20%至30%男性的疾病。根據世界銀行2022年的估計,中國男性早洩人口基數很大,約有5,500萬名20-59歲的男性患者,並將增至逾1.7億名。2018年12月,Plethora與上海復星醫藥的全資控股公司江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司簽署獨家許可協議,在中國銷售Senstend™治療早洩。



關於壽康集團有限公司(股份代號:0575.HK)

壽康集團是一家多元化的投資集團,總部設在香港,目前在醫療保健、健康和生命科學領域持有各種企業和戰略投資。該集團擁有良好的投資記錄,自1997年5月首次公開募股以來,該集團已為股東帶來了約 2.98 億美元的回報。

