十月稻田遞表港交所：多品牌矩陣珠聯璧合 全渠道覆蓋引領市場

香港, 2023年4月14日 - (亞太商訊) - 俗語有言,民以食為天,而中國居民生活水平的逐步提升,則賦予了消費市場「食以優為先」的時代內涵。以十月稻田集團為代表,在關乎民生的廚房主食食品行業,近年湧現出一些耳熟能詳的知名品牌,為消費者所青睞。據公開資料顯示,2023年3月31日,發展已頗具規模和品牌效應的十月稻田集團啟動IPO計劃,向港交所正式遞交了A1招股書,擬赴港上市,摩根士丹利、中金公司、中信建投國際擔任聯席保薦人。



市占率行業領先且高速增長 成功打造數個高光品牌



根據弗若斯特沙利文的資料(下同),以2022年收入計,廚房主食食品行業市場規模達到人民幣近1.9萬億元,市場容量巨大。自成立以來,十月稻田集團始終瞄準廚房主食食品這一優質賽道,長期深耕細作,多個細分產品位居市場前列。



根據弗若斯特沙利文的資料,十月稻田集團是2022年中國預包裝優質大米市場以及預包裝雜糧、豆類及籽類市場收入最高的公司,且在2019年至2022年,按收入計,已連續四年在中國預包裝東北大米零售市場排名第一,同時也是中國廚房主食食品收入前五名中,2020-2022年收入的年復合增長率最快的企業。



十月稻田集團的增長速度遠超中國預包裝大米、穀物、豆類及玉米行業,市場份額快速擴張。2020年至2022年公司整體收入的複合增長率達到39.6%。2022年收入達到人民幣45.33億元,經調整淨利潤達到人民幣3.64億元。



憑藉獨特的前瞻性眼光,十月稻田集團緊抓行業品牌化歷史性機遇,成功打造數個家喻戶曉的品牌。經過十餘年的經營發展,公司已成功打造十月稻田及柴火大院兩個旗艦品牌為核心的品牌矩陣,並推出一系列不同規格的產品以滿足客戶需求。



依托對客戶需求的深入洞察、全鏈路的運營模式、優質糧食產地的戰略布局及全渠道銷售網絡,公司品牌深受中國客戶的歡迎與喜愛。根據弗若斯特沙利文2022年消費者調查,十月稻田及柴火大院已經成為中國大米、雜糧、豆類及籽類市場認知度和滿意度最高的品牌之一,且十月稻田為在產品體驗、複購意願及推薦意願方面排名最高的品牌。



多元化渠道網絡輻射全國 強大全域營銷能力穿越週期



十月稻田集團已經建立了廣泛而多樣化的全渠道銷售網絡,高效觸達各類型消費者。按2022年線上渠道銷售收入計,公司是中國大米、雜糧、豆類及籽類市場上最大的公司,市場份額為10.7%。同時,公司也在積極布局線下渠道,根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年的收入計,公司在中國大米、雜糧、豆類及籽類市場的現代商超渠道中排名第四。



隨著新興銷售渠道的興起,公司進一步拓展至社交電商平台及社區團購平台,與知名平台建立合作夥伴關係。於2022年,我們在中國大米、雜糧、豆類及籽類市場的社交電商平台及社區團購平台收入均排名第一。



不僅如此,公司還擁有覆蓋全渠道的營銷矩陣和強大的全域營銷能力,並戰略性選擇差異化的品牌和產品定位。其在中國的綜合性電商平台及社交電商平台建立強大的影響力,截至2022年12月31日,公司已與超過3,500名KOL及KOC合作,且其中超過450名擁有超過百萬粉絲人數。此外,公司亦擁有忠實的粉絲群體,憑借對公司品牌價值的認可,自發成為公司產品的推廣者,截至2022年12月31日,公司的自營網店及媒體賬戶擁有合共超過2800萬名粉絲。



如今的十月稻田集團,儼然已躋身為中國廚房主食食品的標杆性龍頭企業。多品牌矩陣、全渠道生態體系,正是其保持高質量增長、構築競爭壁壘的關鍵所在。此番向資本市場發起衝擊,與公司力爭成為中國消費者首選品牌的戰略目標相得益彰,對實力斐然的十月稻田而言,夢想或許並不遙遠。





