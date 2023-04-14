億勝生物與Osteopore簽訂口腔頜面產品在新加坡的獨家代理協議



香港, 2023年4月14日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」，股份代碼：1061.HK）欣然宣佈，集團全資附屬子公司Majeton Pte. Ltd. (「Majeton」)與Osteopore Limited (「Osteopore」)達成合作，就Osteopore的牙科和口腔頜面產品(「產品」)簽訂獨家代理協議。



根據代理協議，Majeton成為該系列產品在新加坡的獨家銷售代理，為期三年（2023年-2026年）。



Osteopore的創新口腔頜面產品可用于引導骨再生、種植義齒即刻負重和牙槽位點保存。在特殊情況下，Osteopore也可以為各種口腔頜面部重建提供定制化的再生植入物。



集團相信，憑藉Majeton在新加坡強大的商業化能力，此項合作將高度協同地為市場提供由Osteopore的先進3D列印技術支持的創新產品，從而提升新加坡牙科診所、私立及公立醫院的牙科患者的臨床效果。



關於Osteopore

Osteopore是一家位於澳大利亞和新加坡的醫療科技公司，專注於促進多個治療領域的骨骼癒合，並上市了一系列定制化產品。Osteopore的專利技術可通過3D列印和生物可吸收材料製造特定的微結構支架，用於骨骼再生。Osteopore公司受專利保護的支架由專有的聚合物配方製成，隨著時間的推移將自然溶解，僅保留天然、健康的骨骼組織，大大減少了常見的與永久性骨植入物有關的手術後併發症。



關於億勝生物 （股份代碼﹕1061.HK）

億勝生物科技有限公司是一間專注於研發，生產和銷售基因工程藥物b-bFGF（FGF-2）的生物製藥企業，自1998年起已有六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®（卵磷脂絡合碘膠囊)等產品。公司產品主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療，目前憑藉在中國主要城市的43個銷售推廣辦事處已成功覆蓋中國逾10,900家醫院。公司依託自身在生長因數和抗體領域的研發平臺，擁有多個臨床階段的項目，涵蓋廣泛的領域和適應症。



關於Majeton

Majeton, 一家億勝生物科技有限公司的全資子公司，核心業務從事面向東南亞地區的藥品、醫療器械及保健品的市場、銷售及分銷。Majeton擁抱創新，提供同類首創及同類最佳的產品組合，涵蓋廣泛的治療領域，旨在為未滿足的臨床與商業化需求提供解決方案。



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