中國中車全年業績推介會於香港圓滿舉行

香港, 2023年4月13日 - (亞太商訊) - 2023年4月13日,中國中車(股份代號:601766SH、1766.HK)今天在香港舉行了2022年全年業績投資者及分析師專場推介會,近百位來自各大金融機構的投資者及資深分析師參會,現場座無虛席。









中國中車董事長孫永才先生、財務總監李錚女士、副總裁馬雲雙先生、董事會秘書王健先生及相關部門負責人出席此次投資者推介會,與參會者分享了公司在2022年工作取得的新成效、公司發展面臨的新機遇以及2023年經營工作總體思路,並作了深入的交流。



中國中車董事長孫永才先生首先致辭歡迎並感謝參會的投資者和分析師。他表示,中國中車自成立以來,聚焦主責主業,加強戰略引領,深刻把握機遇,積極應對挑戰,已發展成為全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商。2022年,面對嚴峻複雜的外部環境,公司將目光聚焦在實現高品質的穩增長,全面推進「十四五」戰略落實落地,圓滿完成了各項目標任務,為穩定宏觀經濟大盤作出了積極貢獻。



展望未來,孫永才先生指出2023年是中國中車實施「十四五」戰略規劃承上啟下的重要之年。公司會堅持以市場為導向,以客戶需求為中心,實現雙贏多贏的目標,加強全球業務佈局,推動實施重點專案和示範工程,高品質推進「走出去」重大合作專案,為世界提供基於數位化、智慧化、綠色化、全壽命週期服務的系統解決方案。同時,中國中車也以「連接世界造福人類」為使命,將國際化作為重要發展方向,加快全球業務佈局,積極參與全球軌道交通建設。



隨後,中國中車董事會秘書王健先生分別從工作成果、發展面臨機遇、業務發展規劃三方面分享了公司2022年的經營情況。



2022年,中國中車各項工作取得新成效。面對複雜的外部形勢,中國中車牢牢把握「一核兩商一流」的戰略定位,即「成為以軌道交通裝備為核心,具有全球競爭力的世界一流高端裝備製造商和系統解決方案提供商」,以及「一核三極多點」的業務結構,即以軌道交通裝備為核心,風電裝備、新能源汽車、新材料為重要增長極,以儲能、光伏、半導體等為新的增長點,貫徹「產品+」「系統+」商業新模式,聚焦「七個新突破」戰略路徑、「17238」經營思路和「11551」目標要求,突出業務和市場兩大重點,全力推進改革發展等各項工作取得積極成效。2022年,中車品牌價值達1,341億元,公司連續6年獲得國際評級機構中國國家主權級信用評價。



年內,公司績效指標穩中向好,歸母淨利潤實現兩位數增長。公司實現營業收入2,229.39億元,同比下降1.24%;公司綜合毛利率為21.22%,同比增加0.65個百分點;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤116.53億元,同比增長13.11%;加權平均淨資產收益率為7.35%,較上年增加0.64個百分點。



報告期內,公司主要業務板塊收入穩中有變,新產業及海外業務收入實現增長。其中,鐵路裝備業務、城軌與城市基礎設施業務、新產業業務、現代服務業務分別佔總營業收入的37.31%,25.00%,34.59%,3.10%,城軌與城市基礎設施業務和新產業業務佔比上升,業務結構進一步優化。海外業務實現營業收入243.82億元,同比增長21.70%,佔總營業收入的10.94%。



同時,中國中車研發投入繼續保持高位,投入強度連續多年保持營收佔比5%以上。2022年,公司全年研發投入為132.92億元,佔營業收入的5.96%,同比增加0.11個百分點。



2022年,公司堅定不移拓市場,新簽訂單總體增長。2022年公司新簽訂單約2,791億元,同比增長26.29%。其中國際業務新簽訂單約509億元,同比增長45.43%。期末在手訂單約2,501億元,其中國際業務在手訂單約989億元。



2022年中國中車業績穩中向好,同時確立2023年之經營工作總體思路,「在堅持穩中求進工作總基調的同時,貫徹『17348』經營思路。錨定世界一流企業目標,緊扣高品質發展主線,聚焦『七個新突破」』,激發『三大動力』,優化『四項機制』,抓好『八大重點任務』,努力實現質的有效提升和量的合理增長,在中國式現代化偉大實踐中彰顯新擔當新作為」,獲得了投資者的一致贊許。在推介會問答環節,投資者及分析師十分關注公司各大業務板塊的發展前景,踴躍提問,問題深度全面。管理層結合發展政策,耐心的就公司的業務發展及財務表現等方面進行了詳細解答。會議結束後,投資者及分析師亦主動與管理層進行交流,進一步瞭解公司業績情況及發展戰略。





