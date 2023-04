Thursday, 13 April 2023, 15:01 HKT/SGT Share: 鹽城·香港合作項目簽約儀式在香港成功舉辦

香港, 2023年4月13日 - (亞太商訊) - 為進一步深化與香港經貿交流合作,在首屆香港國際創科展開幕之際,4月12日上午,鹽城市政府在香港成功舉辦鹽城·香港合作項目簽約儀式。江蘇省政府副省長方偉,省商務廳廳長陳濤、省港澳辦主任孫軼,鹽城市政府副市長高尚德等參加有關活動。



活動現場,鹽城市與香港有關企業、機構簽約5個專案,總投資達21.6億元,鹽城市有關園區和企業分別與建領資本(香港)有限公司、東海國際金融控股、福田實業、雲洲創新科技有限公司簽訂合作協議,項目涵蓋科技創新、金融服務、先進製造等領域。



簽約儀式前,副省長方偉參觀了悅達國際控股有限公司,並與簽約企業代表進行了深入交流。他強調,要搶抓當前機遇,堅持以項目合作為主,創新思維方式,拓展合作空間,強化與香港研發機構、科創人才資源對接,形成互利共贏的新局面。香港福田實業有限公司市場總裁邱恒達、雲洲創新科技有限公司總經理成亮等介紹簽約項目有關情況,並期望與江蘇省鹽城市積極開展交流對接,利用鹽城良好產業基礎、便捷交通區位、廣闊市場空間等方面綜合優勢,拓展雙向開放,助推兩地深化互惠合作。香港科技大學校長特別助理、內地事務主任施天藝表示,港科大將與鹽城在科技創新、成果轉化、人才培養等方面進一步加深合作,發揮港科大科創研發優勢,積極導入各類優質科創資源,推動離岸孵化器建設,持續舉辦創新創業大賽,集聚更多港科大教授和校友項目,更好助推鹽城數字經濟發展。



江蘇省鹽城市地處黃海之濱、江蘇沿海中部,“一帶一路”倡議,長三角一體化發展、淮河生態經濟帶等國家戰略在這裏疊加,擁有長三角中心區27個城市中唯一的世界自然遺產地,素有“東方濕地、黃海明珠”美譽。1983年建市,是全國唯一以鹽命名的地級市,土地面積1.7萬平方公里,海域面積1.9萬平方公里,戶籍人口803萬,是江蘇省面積最大、人口第二的設區市,下轄1市5縣3區和鹽城經濟技術開發區、鹽南高新區。2022年,全市地區生產總值突破7000億元,增長4.6%,總量列301個同類地級市(不含直轄市、副省級市、省會城市)第15位,年度經濟增速首次位居全省第一位,規上工業增加值、服務業增加值、貸款餘額等3項指標增速均居全省首位,11項主要經濟指標增速居全省前列,人均GDP超過10萬元。



鹽城高度重視科創產業發展,數字經濟、人工智慧等科創產業每年以50%的增速快速壯大,華為雲服務、百度智算、威固超算、雲洲智能、極智嘉等一批科創企業競相落戶,先後獲批中國製造業大數據產業基地、國家級產城融合示範區等品牌,與知名創投機構合作產業科創基金,先後投資大數據、機器人等領域企業超百家。其中,位於鹽南高新區的江蘇沿海可再生能源技術創新中心,是江蘇省唯一的風光氫儲可再生能源集成創新平台,是江蘇省打造“沿海創新走廊”的三大平台之一。



近年來,鹽城高度重視對外開放合作,已與200多個國家和地區建立經貿合作,韓國現代起亞、SK,印尼金光,法國電力、佛吉亞,德國亞曼、艾文德,美國德納,新加坡金鷹,日本富樂德,香港華潤、招商局等一批世界500強和跨國公司在鹽投資,累計新設外商投資項目6600多個,實際利用外資累計超200億美元,年進出口額突破200億美元,國家級跨境電子商務綜合試驗區、國家級外貿轉型升級基地成功獲批,對外開放的差別化競爭力不斷增強。鹽城與香港經貿交流一直十分密切,合作基礎厚實,香港成為鹽城第一大投資來源地。從1987年3月第一家港資企業鹽城鹽冠塑膠製品有限公司成立以來,鹽城累計設立3113個港資企業,占全市外資企業數總量的47.11%;實際使用港資117.24億美元,占全市外資比重達56.25%。





