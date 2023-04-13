Thursday, 13 April 2023, 15:01 HKT/SGT Share: 鹽城·香港合作項目簽約儀式在香港成功舉辦

香港, 2023年4月13日 - (亞太商訊) - 為進一步深化與香港經貿交流合作，在首屆香港國際創科展開幕之際，4月12日上午，鹽城市政府在香港成功舉辦鹽城·香港合作項目簽約儀式。江蘇省政府副省長方偉，省商務廳廳長陳濤、省港澳辦主任孫軼，鹽城市政府副市長高尚德等參加有關活動。



活動現場，鹽城市與香港有關企業、機構簽約5個專案，總投資達21.6億元，鹽城市有關園區和企業分別與建領資本（香港）有限公司、東海國際金融控股、福田實業、雲洲創新科技有限公司簽訂合作協議，項目涵蓋科技創新、金融服務、先進製造等領域。



簽約儀式前，副省長方偉參觀了悅達國際控股有限公司，並與簽約企業代表進行了深入交流。他強調，要搶抓當前機遇，堅持以項目合作為主，創新思維方式，拓展合作空間，強化與香港研發機構、科創人才資源對接，形成互利共贏的新局面。香港福田實業有限公司市場總裁邱恒達、雲洲創新科技有限公司總經理成亮等介紹簽約項目有關情況，並期望與江蘇省鹽城市積極開展交流對接，利用鹽城良好產業基礎、便捷交通區位、廣闊市場空間等方面綜合優勢，拓展雙向開放，助推兩地深化互惠合作。香港科技大學校長特別助理、內地事務主任施天藝表示，港科大將與鹽城在科技創新、成果轉化、人才培養等方面進一步加深合作，發揮港科大科創研發優勢，積極導入各類優質科創資源，推動離岸孵化器建設，持續舉辦創新創業大賽，集聚更多港科大教授和校友項目，更好助推鹽城數字經濟發展。



江蘇省鹽城市地處黃海之濱、江蘇沿海中部，“一帶一路”倡議，長三角一體化發展、淮河生態經濟帶等國家戰略在這裏疊加，擁有長三角中心區27個城市中唯一的世界自然遺產地，素有“東方濕地、黃海明珠”美譽。1983年建市，是全國唯一以鹽命名的地級市，土地面積1.7萬平方公里，海域面積1.9萬平方公里，戶籍人口803萬，是江蘇省面積最大、人口第二的設區市，下轄1市5縣3區和鹽城經濟技術開發區、鹽南高新區。2022年，全市地區生產總值突破7000億元，增長4.6%，總量列301個同類地級市（不含直轄市、副省級市、省會城市）第15位，年度經濟增速首次位居全省第一位，規上工業增加值、服務業增加值、貸款餘額等3項指標增速均居全省首位，11項主要經濟指標增速居全省前列，人均GDP超過10萬元。



鹽城高度重視科創產業發展，數字經濟、人工智慧等科創產業每年以50%的增速快速壯大，華為雲服務、百度智算、威固超算、雲洲智能、極智嘉等一批科創企業競相落戶，先後獲批中國製造業大數據產業基地、國家級產城融合示範區等品牌，與知名創投機構合作產業科創基金，先後投資大數據、機器人等領域企業超百家。其中，位於鹽南高新區的江蘇沿海可再生能源技術創新中心，是江蘇省唯一的風光氫儲可再生能源集成創新平台，是江蘇省打造“沿海創新走廊”的三大平台之一。



近年來，鹽城高度重視對外開放合作，已與200多個國家和地區建立經貿合作，韓國現代起亞、SK，印尼金光，法國電力、佛吉亞，德國亞曼、艾文德，美國德納，新加坡金鷹，日本富樂德，香港華潤、招商局等一批世界500強和跨國公司在鹽投資，累計新設外商投資項目6600多個，實際利用外資累計超200億美元，年進出口額突破200億美元，國家級跨境電子商務綜合試驗區、國家級外貿轉型升級基地成功獲批，對外開放的差別化競爭力不斷增強。鹽城與香港經貿交流一直十分密切，合作基礎厚實，香港成為鹽城第一大投資來源地。從1987年3月第一家港資企業鹽城鹽冠塑膠製品有限公司成立以來，鹽城累計設立3113個港資企業，占全市外資企業數總量的47.11%；實際使用港資117.24億美元，占全市外資比重達56.25%。





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