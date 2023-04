Thursday, 13 April 2023, 09:41 HKT/SGT Share: 消博會顯消費復甦周期已至 復星如何乘勢而上

香港, 2023年4月13日 - (亞太商訊) - 4月10日,第三屆中國國際消費品博覽會(以下簡稱「消博會」)如期在海口開幕。作為疫情防控平穩轉段後中國舉辦的首場重量級國際性展會,本屆消博會吸引了來自六十多個國家和地區的3100餘個知名品牌參展,採購商和專業觀眾預計超五萬人。展會的火爆,也反映出在一系列優化消費供給、提振消費信心舉措的助力下,經歷三年疫情影響的消費市場正迎來全面復甦。



連續第三屆參展的復星,今年再次攜旗下文旅、時尚、珠寶、化妝品、酒業、體育娛樂等板塊的二十餘個品牌亮相消博會。近年來復星加速聚焦家庭消費主業,在全球運營與創新兩大引擎驅動下,持續圍繞全球家庭客戶需求佈局未來。透過消博會可以看到,新一輪消費復甦周期或已到來,新消費趨勢也已顯現,而手握眾多全球知名品牌與IP的復星將如何開足馬力、乘勢而上?



深耕全球運營,家庭消費主業迎來快速增長機遇期



儘管疫情對國內經濟造成了一定影響,消費升級的大勢卻並未因此逆轉,而消費升級的關鍵在於品質與格調的提升。根據近日發佈的凱度中國消費者態度2023年一季度追蹤報告,跟去年12月相比,消費者對商品品質的要求沒有隨著對預算的節省而下降,甚至看重品質的消費者比例明顯增加。而其中,度假又成為國內消費者最放鬆預算控制的品類。



在本屆消博會五號館時尚生活展區的復星展台,復星旅文旗下兩大國際度假品牌——Club Med地中海俱樂部、三亞亞特蘭蒂斯吸引了眾多參觀者。



據了解,法國Club Med是擁有七十多年歷史的全球精緻「一價全包」度假引領者,目前在全球六大洲運營近70座度假村。經過復星近八年的深度運營,Club Med在全球市場,尤其在中國及亞太地區獲得了長足的發展,客源遍及超過35個國家和地區。2022年,面對疫情反覆影響,Club Med仍然新開七座度假村,為疫後出遊需求的強勁反彈儲備了充足動力。



值得一提的是,Club Med在中國區創新推出了Joyview品牌,專注核心城市周邊三小時車程以內的短途近郊度假遊需求,以其精緻、高靈活、高自由度的產品特色在疫情期間便積累了大量擁躉。目前Club Med在國內運營近十家度假村,今年年底前又將迎來三家新度假村的開業,包括南京仙林、太倉與成都黑龍灘。



三亞亞特蘭蒂斯作為「頂流網紅」旅遊目的地,已成為海南旅遊3.0升級的標杆。自2018年開業五年來,度假區到訪客流超過2000萬人次。不斷推陳出新的IP活動更使其成為眾多家庭客戶每年必到的度假勝地。今年,三亞亞特蘭蒂斯圍繞「娛樂親子雙重精彩 環球美食一站直達」兩大核心戰略,持續對多業態產品進行迭代更新,包括舉辦「五周年粉色之夜慶典」、訂製煙花秀盛大綻放、引進百年餐飲老店「松鶴樓」以及持續一個月的「五周年超級購物節」。



復星旅文上月發佈的業績公告顯示,Club Med與三亞亞特蘭蒂斯在今年首兩月均取得開門紅,反映出後疫情階段度假消費需求的「報復式反彈」。Club Med中國區度假村春節假期七晚入住率持續走高,多家度假村達到九成以上,總營業額較2022年同期翻番,並反超2019年同期約三成。三亞亞特蘭蒂斯於2023年首兩月便錄得營業額4億元,平均客房入住率高達96%,業務復甦持續向好。



與旅遊度假消費同步快速回歸的是時尚消費。一方面,隨著出行限制的全面解除,社交需求和商務需求的釋放帶動化妝品、服飾及珠寶等消費品類快速增長。另一方面,在互聯網的全面普及下,中國消費群體的時尚閾值越來越高,個性化與多元化成為時尚消費的一大趨勢。



在時尚消費板塊,復星本次參展品牌包括超過130年傳承的法國高級時裝屋Lanvin、精於針織技藝的美國加州經典女裝St. John、意大利奢侈鞋履品牌Sergio Rossi、奧地利奢侈親膚衣物品牌Wolford、法國設計師珠寶品牌Djula、以色列珍寶級護膚品牌AHAVA以及中式高端草本護膚品牌WEI蔚藍之美等。



Lanvin品牌在2018年加入復星之後重獲新生。其運營母公司復朗集團(Lanvin Group)是全球奢侈品行業增長速度最快的公司之一,2022年全年實現收入4.25億歐元,同比增長38%,其中旗艦品牌Lanvin收入同比增長67%,大中華區業務在疫情影響下仍實現13%的收入漲幅,對年輕客群的吸引力大幅提升。去年12月15日,復朗集團成功在紐約證券交易所上市,蓄力新一輪發展。



復星國際聯席CEO、復星旅文董事長徐曉亮表示:「三年疫情阻礙了一部分消費,但人們對品質生活的追求從未停止,唯有優質的產品和品牌才是穿越周期的根本。如今復甦周期已然開啟,復星將充分發揮旗下Club Med、亞特蘭蒂斯、Lanvin等全球頂級IP優勢,把握復甦機遇,推動國內消費的提質升級。」



聚焦東方生活美學,創新引領中國本土消費品牌崛起



今年開年,由復星旗下豫園股份舉辦的豫園兔年燈會刷屏國內外社交媒體。這場燈會的靈感取自《山海經》,歷時52天,接待客流超400萬人次,現場推出的兔子燈更是「一燈難求」。



近年來,國潮消費持續升溫,一些老字號通過迭代升級,憑藉新穎設計、國風韻味、上佳品質閃亮「出圈」,贏得年輕消費者的青睞。相關調查數據顯示,截至2021年,國潮行業市場規模達到1.25萬億元。



本屆消博會上,復星旗下多家中華老字號和創新國貨品牌參展,以「東方生活美學」為核心,把握消費升級機遇。傳承好運文化的國潮黃金珠寶品牌老廟展出了唯定·合愛系列、古韻·事事金安系列、老廟有鵲系列首飾。上海錶展出了跨界上美影《大鬧天宮》推出的聯名限量款手錶。舍得酒業攜智慧·舍得、吞之乎·醬香、品味·舍得等多個榮獲國際烈酒大獎的產品參展。



其中,老廟「事事金安」系列於去年12月推出,以融通中西的解構主義設計,成功助推老廟古韻金系列在2022年收穫突破50億元的銷售業績。而國潮婚嫁黃金飾品——老廟有鵲系列,分別從異域風情、江南情調和漢唐盛景三個維度對東方生活美學為代表的中國文化進行深度挖掘,去年7月上市以來全渠道銷售額已超過2.3億元。



除在產品端創新發力之外,在場景端復星去年也收穫一大稀缺資源。豫園股份聯合體成為上海市黃浦區核心地段福佑路地塊實施主體,項目將與豫園商城、BFC外灘金融中心以及即將啟動建設的豫園二期項目等共同揭開大豫園片區序幕。未來,大豫園片區將打造成極具東方生活美學魅力的全球時尚文化秀場。



值得一提的是,作為上海國際時尚聯合會的會長單位,復星也協同時尚聯合會會員單位,通過各種展示形式,向世界表達「東方生活美學」的時尚魅力。4月10日,繼《中國風雅·琴棋書畫》擔綱去年消博會首屆時裝周開幕大秀後,時尚聯合會副會長單位GRACE CHEN攜《漫卷詩書·激蕩風雲》亮相今年時裝周開幕盛典,用文學的想象力演繹當代東方美學時尚。



市場分析人士認為,近二十年來,隨著經濟全球化進程的加速和我國對外開放的不斷深化,無數海外品牌湧入中國市場,也有大量本土品牌走向世界,但一個品牌要為全球消費者所認可並不容易。全球化品牌憑藉其在消費者認同、商業溢價、穿越周期等方面的巨大價值,成為萬千企業所追求的目標。正因為此,復星旗下眾多全球運營的知名品牌和IP才彌足珍貴,也將成為復星穿越經濟周期、重回業務快速增長軌道的根本。



「經過三十年發展,復星『創新驅動的全球家庭消費產業集團』定位更加清晰,『服務全球十億家庭客戶』的使命更加明確。圍繞家庭消費需求,我們的業務取得穩健發展。我們始終相信,無論外界環境如何變化,人們對幸福與美好的追求不會改變,更相信中國經濟長期向好的前景不會改變。未來,復星將繼續加強創新、深化全球運營,努力打造更多的好產品、好服務,希望全球更多家庭因復星而更幸福。」復星國際董事長郭廣昌表示。





