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來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥授出股份獎勵提升團隊積極性 助力集團高速發展

香港, 2023年4月11日 - (亞太商訊) - 醫藥大健康分銷領先企業——金活醫藥集團有限公司（「金活醫藥」或「集團」，股份代碼：01110.HK）近日公佈，根據集團2019年8月27日採納的股份獎勵計劃授出獎勵及獲豁免關聯交易向關聯人士授出獎勵。



本次股份獎勵計劃向79名選定參與者以零代價授出合共3,504,000股獎勵股份。其中1,044,000股獎勵股份授予14名集團董事及集團附屬公司董事（關聯承受人），2,460,000股獎勵股份授予65名集團員工。本次授出獎勵股份約占於授出日期集團全部已發行股本（即622,500,000股股份）的0.56%。於授出日期集團股份收市價為每股0.740港元，於緊接授出日期前五個交易日集團股份平均收市價為每股0.624港元。



本次股份獎勵是集團繼2019年採納股份獎勵計劃公告以來第二次實施授出獎勵。自2019年以來，期間面對新冠疫情的影響，集團整體經營仍然保持穩固向上，尤其是2022年度集團收入同比增加13.0%至人民幣957,701,000元，剔除匯兌虧損、投資物業估值虧損及稅前溢利同比增加12.5%至人民幣80,692,000元，達成集團設定的業績目標。基於2022年度業績向好表現，集團特此授出股份獎勵，以表彰集團核心領導團隊及優秀員工的貢獻，助力集團持續經營、高速發展，亦有助於未來吸引更多優秀人才加入集團。



展望未來，金活醫藥將齊心協力，堅定不移繼續深化執行五五戰略。隨著集團傳統OTC產品線全面恢復增長，Innopharm項目及龍德項目逐步踏入發展正軌，結合集團股份獎勵計劃持續推進，集團未來發展有望進一步提速，繼續為廣大股東創造更好的長期價值和回報。



關於金活醫藥集團有限公司

金活醫藥集團（股份代號：01110.HK）二十多年來致力於搭建完善的醫藥大健康產業上下游供應鏈體系，目前業務區域遍佈全國34餘省市。為適應消費升級的新常態，金活醫藥全面構建線上線下新零售生態圈。旗下深圳金活醫藥主要在中國從事品牌進口藥品及保健品的代理，經銷代理了京都念慈菴蜜煉川貝枇杷膏、喇叭牌正露丸、金活依馬打正紅花油、美國康萃樂益生菌等多種名牌健康產品，在業界確立了名牌代理地位。



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