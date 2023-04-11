億勝生物與郡是深圳簽訂皮耐克®可吸收性敷料在中國大陸的獨家代理協議



香港, 2023年4月11日 - (亞太商訊) - 億勝生物科技有限公司（「億勝生物」或「集團」，股份代碼：1061.HK）欣然宣佈，集團全資附屬子公司珠海億勝醫藥有限公司（「億勝醫藥」）與日本郡是株式會社（「郡是」）全資子公司郡是醫療器材（深圳）有限公司（「郡是深圳」）達成合作，就由郡是生產、郡是深圳註冊代理的皮耐克®可吸收性敷料（「皮耐克®」）簽訂代理協議（「代理協議」）。根據代理協議，億勝醫藥成為皮耐克®在中國大陸的獨家銷售代理，為期五年（2023年-2027年）。



皮耐克®是全球領先的人工真皮類產品，由膠原海綿層和矽膠膜層製成，前者為真皮再生提供支架，後者可防止外部感染和控制水分。適用全層皮膚缺損：(1)三度燒傷；(2)外傷性皮膚缺損；(3)腫瘤或潰瘍、胎跡等切除後的皮膚缺損；(4)皮瓣去除部位等。皮耐克®不僅在中國大陸與日本銷售，也取得了歐盟CE認證與美國FDA認證。



皮耐克®與億勝生物旗下的bFGF產品聯合應用具有協同效應，可加速皮耐克®的血管化並提高成活率，促進傷口修復和癒合。



集團相信，憑藉集團強大的市場體系與廣泛的銷售網絡，此次合作將加快皮耐克®在中國大陸的市場拓展，並將進一步強化集團在創傷修復領域的發展，滿足更多患者臨床需求。



關於郡是深圳

郡是醫療器材（深圳）有限公司成立於2010年，是郡是株式會社在中國設立的全資子公司，專注於再生醫療領域的研發，生產及銷售，並負責郡是株式會社可吸收性醫療產品在國內的註冊，市場開拓及售後管理。主要產品包括可吸收性敷料，聚左旋乳酸可吸收骨固定系統，可吸收性組織加固材料，可吸收性人工硬腦膜等，廣泛運用於胸外科，骨科，燒傷科，神經外科等多個科室。



關於億勝生物 （股份代碼﹕1061.HK）

億勝生物科技有限公司是一間專注於研發，生產和銷售基因工程藥物b-bFGF（FGF-2）的生物製藥企業，自1998年起已有六種基因工程藥物在中國上市銷售。此外，公司還擁有一系列不含防腐劑單劑量滴眼液和適麗順®（卵磷脂絡合碘膠囊)等產品。公司產品主要應用於眼科及皮膚科處方藥領域的創傷修復及疾病治療，目前憑藉在中國主要城市的43個銷售推廣辦事處已成功覆蓋中國逾10,900家醫院。公司依託自身在生長因數和抗體領域的研發平臺，擁有多個臨床階段的項目，涵蓋廣泛的領域和適應症。



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