Tuesday, 11 April 2023, 10:39 HKT/SGT Share: 低調的收息股,海通恒信的收益何以如此高?

香港, 2023年4月11日 - (亞太商訊) - 在國際紛擾多變的當下,中國經濟增長顯示出定力和韌力。在這樣的背景下,該如何選擇投資機會,既把握中國經濟穩健增長的機遇,又能進行恰當的風險管理?





融資租賃股或是不錯的選擇。



一方面,疫情防控措施優化之後,經濟複常,國家產業結構持續升級,擴大內需戰略的實施,均有利於全社會經濟的反彈;另一方面,中國融資租賃行業經過了統一監管,經營環境不斷優化,這些都為有實力和合規經營的融資租賃企業提供優質發展的土壤。



其中,大型融資租賃公司海通恒信(1905.HK)處於非常有利的發展位置。



海通恒信是中國領先的證券公司海通證券唯一的租賃平臺和重要的戰略板塊。海通恒信持續優化資產佈局,緊跟國家產業政策,保持對城市公用、能源環保等行業的投放力度,積極發展“高端裝備製造”、“綠色租賃”、“數位經濟”等戰略新興行業,2022年實現業務投放715.74億元人民幣,同比增長7.2%。



2022年,該集團實現了穩健的增長,並且為股東提供了豐厚的回饋。期內,海通恒信宣派中期息每股0.04元人民幣及末期息每股0.058元人民幣,合共0.098元人民幣,約合0.1118港元。按現價0.89港元計算,股息收益率高達12.56%!



2023年,隨著經濟複常,各項目順利推進,早已極具前瞻性地在「高端裝備製造」、「綠色租賃」、「數字經濟」等新興產業進行佈局的海通恒信處於非常有利的發展位置。



2022年業績保持穩健增長



融資租賃公司的經營模式與銀行有點相似,是利用其金融專長將成本較低的資金導向因為發展而需要資金的產業。與銀行不同的是,融資租賃擁有「融資+融物」的天然優勢,在滿足各類型企業(尤其是中小微企業)融資需求方面具有巨大的發展空間。



2022年,海通恒信的生息資產平均餘額按年增長5.95%,至1,005.27億元(單位人民幣,下同);生息資產的平均收益率按年提升了0.02個百分點,至6.81%,而計息負債平均付息率(成本端)則按年改善了0.2個百分點,至3.73%,因此淨利差按年擴大了0.22個百分點。



在生息資產不斷擴大,同時通過優秀的資產管理和風險管理實現淨利差持續擴大的帶動下,該集團於2022年的淨利息收益率(NIM)同比擴大了0.21個百分點,達到3.51%。



見下圖,在疫情期間,海通恒信依然保持穩健的業務擴張,並在較寬鬆的資金環境下持續實現淨利差的擴大,顯示出其資產和風險管理的傑出能力。



2022年,海通恒信的業務收入按年增長4.24%,至85.25億元,而利息支出僅按年上升0.40%,遠低於收入增幅,全年稅後利潤同比增長8.49%,至15.33億元。



在業務穩步擴張的同時,海通恒信依然保持出色的風險把控。



截至2022年12月31日,該集團的不良資產率為1.09%,低於國有四大行2022年末的不良率(介於1.32%-1.38%),而不良資產撥備覆蓋率達到252.02%,高於建行、工行和中行,也高於同行遠東宏信(3360.HK)的239.97%。



前瞻性佈局,可把握未來新經濟發展



2022年,海通恒信聚焦新型能源、IDC、5G、高端裝備製造等新經濟領域業務發展,基本形成了以民生相關類穩健資產為基礎,以「高端裝備製造」、「綠色租賃」、「數字經濟」等符合國家政策導向、具有廣闊發展前景的戰略新興行業資產為潛在驅動力的資產配置結構。



海通恒信持續加大「專精特新」客戶合作力度,相關高端裝備製造業務全年投放超140億元人民幣,投放占比近20%;同時緊抓綠色低碳產業發展契機,大力推動綠色租賃多領域的聯動創新,綠色租賃業務實現全年投放超130億元人民幣,投放占比逐年遞增至近20%,近五年累計投放超350億元;此外,該集團積極探索數字經濟領域產融結合路徑,數字經濟業務全年投放超20億元;還深入打造小微產業鏈金融生態圈,通過深耕產業鏈的核心企業,實現總對總戰略合作,運用金融科技賦能提升細分賽道競爭力,利用金融專長助力小微企業提質增效;並且加速推進綠色出行生態建設,圍繞現代物流、共用出行、出行能源、公務用車、智慧城配五大經營場景打造關窗全產業鏈的生態型業務佈局,將有利於其把握經濟複常所帶來的龐大機遇。



2023年是全面貫徹落實「二十大」精神的開局之年,存量政策、增量政策將同向發力,積極促進經濟恢復發展,數字經濟升級、城市功能升級、能源結構升級、裝備製造升級將成為有利拉動經濟的新增長引擎,融資租賃憑藉自身的「融資+融物」、緊密貼近實體經濟的特點,將可發揮產融結合優勢,助力經濟的高品質發展。



海通恒信走在這些發展的前沿,其早前的佈局可為未來的發展奠定基礎。例如,該集團「一大一小」客戶發展戰略為其奠定了高品質且多元化的客戶基礎。2022年,其大中型客戶的生息資產平均餘額規模保持24.60%的增長,而小微企業及個人客戶的平均收益率保持在8.13%的理想水平。



該集團的業務廣泛分佈于先進製造、城市公用、能源環保、交通物流、工程建設、文化旅遊、醫療健康及其他行業,這些行業深耕賦予了海通恒信非常理想的專業能力。在經濟複常後,這些行業將得到有利發展,該集團可把握這些發展機會。



2022年,先進製造、城市公用、能源環保、文化旅遊、醫療健康等行業的生息資產規模分別按年增長5.12%、73.77%、35.26%、29.59%及25.83%。可以預見,隨著經濟複常,這些產業在需求提振的帶動下,將得到更加強勁的增長,而海通恒信在這些行業的優勢將得到凸顯。



融資成本穩中有降,助力業績提升



其資產收益率不斷提升的同時,融資成本的優化也是海通恒信實現業績增長的關鍵。該集團不斷創新融資工具,拓寬多元穩定的融資渠道,引導優質資金支持其業務開展。截至2022年12月31日,該集團與76家金融機構建立授信關係,累計獲得授信額度約1,163億元,其中未動用的授信餘額約為559億元,流動性風險合理可控,將有利於其未來業務的持續拓展。



2022年,海通恒信成功發行行業首單科創公司債、行業首單科技創新可續期公司債、上海地區行業首單ESG掛鉤銀團貸款等創新融資工具,這意味著該集團能通過其創新的融資工具把握接下來新經濟發展的機遇。



這些因素都是其業績如此優秀的原因。2022年,海通恒信的平均資產回報率提升了0.01個百分點,至1.28%,加權平均淨資產回報率提升了0.25個百分點,至9.16%。



即便擁有如此出色的業績表現和業務發展前景,但海通恒信的估值並不高,現價0.89港元(按2023年4月4日收市價),僅相當於其每股資產淨值1.96元人民幣的40%。此外,該集團的2022年計畫總派息高達每股0.1118港元!股息率超10%,遠超國有四大行不到7%的股息收益率,更遠勝部分高風險基金的收益率。



在經濟複常之後,在產業佈局、融資管道等方面擁有優質底子海通恒信,應可處於有利的發展位置。



吳言





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network