Saturday, 8 April 2023, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 BLUETTI ENERGY PTY LTD BLUETTI 推出用於緊急備用、停電和離網遠足的 AC180 便攜式電源

澳大利亞悉尼, 2023年4月8日 - (亞太商訊) - 儲能行業市場領導者BLUETTI即將於5月4日發布AC180。它的設計經過一系列改進,使其更上一層樓,是人們期待已久的緊急備用、突然停電、短途旅行等場景的模型。

BLUETTI AC180 電站

為了提升離網生活方式,BLUETTI 為AC180 配備了 1800W 輸出和 1152Wh 容量,幾乎涵蓋了家庭或野外必需品的所有電力需求。此外,AC180 還配備了 2700W 輸出功率提升模式,可輕鬆運行水壺、加熱器等大功率設備。



考慮到便攜性, AC180 超緊湊,便於攜帶,尺寸為 340mm x 247mm x 317mm(高 x 寬 x 高),重量僅為 17 公斤,可以輕鬆攜帶到下一個營地。



對於遠離主電網探索人跡罕至的戶外愛好者來說,可靠的電源隨時待命,因為 AC180 支持高達 1440W 的渦輪充電; 0-80% SOC 僅需 45 分鐘左右。



採用UPS系統,無需擔心停電數據丟失或硬件損壞, AC180 一旦停電自動檢測,20毫秒無縫切換,無人察覺 。



BLUETTI 秉承高安全性和長壽命的理念,採用安全耐用的磷酸鐵鋰電池,並提供長達五年的無憂保修,這使其在市場上與大多數競爭對手脫穎而出。



“我們的研發團隊曾經設想過一個集便攜性、功能性和性價比於一體的電站,現在我們已經實現了。AC180 擁有用戶可能需要的一切,而無需花費一臂之力,” BLUETTI 營銷總監James Ray 說。



關於 BLUETTI



從一開始,BLUETTI 就一直致力於通過室內和室外使用的綠色儲能解決方案來實現可持續發展的未來,同時為我們的家庭和我們的世界提供卓越的環保體驗。這就是 BLUETTI 在 70 多個國家開展業務並受到全球數百萬客戶信賴的原因。如需了解更多信息,請訪問BLUETTI 網站(https://www.bluettipower.com.au/)或在 YouTube、Facebook 和 Instagram 上關注 BLUETTI。



YouTube: www.youtube.com/@BLUETTIOfficial

Facebook: https://www.facebook.com/bluetti.au

Twitter: https://twitter.com/bluetti_inc

Instagram: https://www.instagram.com/bluetti_australia/



媒體聯繫:

Amanda Yan

Integrated Marketing for BLUETTI

pr@bluetti.com

+8615013559696



資料來源: BLUETTI ENERGY PTY LTD



話題 Press release summary



部門 能源 , 环境, ESG, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network