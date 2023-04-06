Thursday, 6 April 2023, 16:12 HKT/SGT Share: 海通恆信2022業績報喜：ESG管理循序漸進 融資成本合理管控

香港, 2023年4月6日 - (亞太商訊) - 受到宏觀經濟增長放緩、監管環境趨嚴、市場競爭加劇等多重因素影響，我國融資租賃企業數量、租賃合同餘額均處於收縮態勢。與此同時，隨著行業環境得到大幅淨化，專注主業、治理完善且實力雄厚的大型融資租賃公司優勢凸顯，穩步邁入高質量發展的新階段。



3月30日，境內首家上市的券商背景融資租賃公司——海通恒信國際融資租賃股份有限公司（下稱「海通恒信」或「公司」，股份代號：1905.HK）公佈2022年業績，在宏觀經濟增長放緩、行業競爭加劇的情況下，依然向市場交出了一份令人滿意的答卷。



業績公告顯示，截至2022年12月31日，海通恒信資產總額達到人民幣1,245.14億元，較上年末增長8.5%；權益總額達到人民幣188.27億元，較上年末增長6.9%。2022年，實現收入總額人民幣85.25億元，同比增長4.2%；實現年度溢利人民幣15.33億元，同比增長8.5%，營收淨利實現雙增，經營韌性進一步凸顯。



全力提升ESG管理水平 ESG工作持續有效開展



在取得靚麗業績的同時，海通恆信以「股東滿意、客戶信賴、員工自豪、環境友好、社會尊重」為ESG願景，通過健全ESG管治架構、提升ESG風險管理能力、追蹤ESG目標完成進度等行動，積極提升公司ESG管理水平，將ESG因素全方位融入企業管理。



公司於2022年1月設立了自上而下的ESG管治架構，同時在董事會層面設立「ESG委員會」。2022年8月，公司進一步在ESG委員會下設立ESG建設領導小組及工作小組，保障公司ESG工作的持續有效開展。此外，於2022年，公司制定並發佈《ESG風險管理辦法（試行）》，針對公司客戶的ESG管理水平進行量化評價，並對ESG盡職調查等ESG風險管理的流程和細節進行了細化要求，讓公司的ESG風險管理能力達到一個全新的高度。



海通恆信小微子公司高端裝備製造部以超過90%的直租產品，累計為中小微企業提供超450億元人民幣的資金支援。2022年，海通恆信全年實現節能環保投放項目111個，投放金額42.24億元；全年完成城市公用投放項目98個，完成能源環保投放項目173個，完成工程建設投放項目689個，完成醫療健康投放項目520個；共為21家公交企業提供融資7.92億元，教育類項目投放42個，投放金額9.07億元，數字經濟業務全年投放超20億元人民幣。



屢獲行業及資本市場認可 拓寬融資渠道實現良性循環



得益於在履行企業社會責任和落實推進ESG管理方面表現出色，海通恆信屢獲行業及資本市場認可。



於報告期內，公司榮獲2022年第七屆「社會價值共創」中國企業社會責任卓越案例—ESG治理示範獎、2022上海新興產業企業100強、2022（第五屆）中國融資租賃「騰飛獎」「專精特新」租賃領軍企業獎、企業社會責任傑出貢獻獎、上海市黃浦區年度百強企業，企業品牌影響力不斷擴大，競爭力持續增強。



不僅如此，海通恆信還積極創新融資工具，拓寬多元且穩定的融資渠道，同時保持流動性風險合理可控，不斷優化負債結構，提高資金使用效率，實現資產負債良性循環。



海通恆信積極響應國家號召，引導資本市場和金融機構資金流向小微企業、科技創新、綠色低碳等領域，踐行金融服務實體經濟的初心使命。2022年，公司成功發行行業首單科創公司債、行業首單科技創新可續期公司債、上海地區行業首單ESG掛鈎銀團貸款等創新融資工具。截至2022年12月31日，公司與76家金融機構建立授信關係，累計授信額度約為人民幣1,163億元，其中未使用的授信餘額約為人民幣559億元。2022年，公司實現融資提款人民幣735億元；其中，實現直接融資提款人民幣360億元，佔比49%。通過創新融資工具，拓寬融資渠道，公司的融資成本有效降低，2022年計息負債平均付息率為3.73%，較上年下降0.20個百分點。



多措並舉強化風險防範能力 助力公司專業化、高質量可持續發展



值得一提的是，海通恆信還通過主動管理資產配置、快速應對化解風險事件、積極探索創新資產處置方式、不斷加大資產處置力度等舉措，增強了風險防範和處置能力。截至2022年12月31日，公司不良資產率為1.09%，不良資產撥備覆蓋率為252.02%。公司資產質量總體保持穩定，不良資產率處於安全可控水平，風險抵禦能力較強。



展望未來，海通恆信將堅持以黨建引領公司高質量發展為核心，緊抓「擴大內需」、「碳達峰、碳中和」、「十四五」規劃等所帶來的市場機遇，堅定秉持金融服務實體經濟的宗旨，大力推進國家產業政策鼓勵方向的「高端裝備製造」、「綠色租賃」、「數字經濟」等行業投放，並充分發揮「融資+融物」的優勢，夯實資產質量，提升綜合競爭力，推動公司專業化、高質量、可持續發展。





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