Thursday, 6 April 2023, 16:02 HKT/SGT Share: 十月稻田擬赴港IPO:品牌為先 渠道為王

香港, 2023年4月6日 - (亞太商訊) - 糧食安全乃「國之大者」,與每個人息息相關,大米更是中國人重要的主食。作為中國領先且快速增長的廚房主食食品企業,十月稻田集團重視糧食安全質量,利用其全渠道的品牌影響力,為消費者提供優質、健康的預包裝大米、雜糧、豆類及乾貨產品,打造十月稻田、柴火大院等家喻戶曉的品牌,在各大糧食品牌中居於高位。據悉,在2023年3月31日,十月稻田集團股份有限公司向港交所遞交A1招股書,擬赴港上市,摩根士丹利、中金公司、中信建投国际為聯席保薦人。



高度重視產品質量 戰略性佈局優質糧食產區和全產業鏈



業務模式上,公司聚焦於為消費者提供優質、健康的預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品。秉持提供「口感好,糧源優」的多元化品類產品的宗旨,十月稻田集團打造了一系列備受歡迎的產品,致力於為消費者提供高質量的飲食體驗,並以廣泛的包裝規格,滿足不同消費需求。



近年來,公司成功孵化了以十月稻田及柴火大院兩個旗艦品牌為核心的品牌矩陣。根據弗若斯特沙利文2022年消費者調查,十月稻田及柴火大院已經成為中國大米、雜糧、豆類及籽類市場認知度和滿意度最高的品牌之一,且十月稻田為在產品體驗、複購意願及推薦意願方面排名最高的品牌。



作為品牌及產品核心競爭力的基礎,優質的原材料對於糧食品牌十分重要。十月稻田選擇自然地理條件優越的優質糧食核心產區,保障優質產品的供應。圍繞東北和內蒙古地區優質的大米、雜糧及豆類核心產區戰略性布局五個生產基地,包括瀋陽市新民、五常、通河、松原和敖漢。為實現優質原材料的可持續供應,公司與當地農村合作社、專業農產品供貨商及小農密切合作。憑藉自身的信譽、企業聲譽及穩定的採購需求,公司已成為他們的首選業務合作夥伴。



全渠道營銷助力客戶積累 穩居市場領導地位



於營銷方面,公司銷售網絡高度多元化,涵蓋眾多線上及線下渠道,擁有覆蓋全國市場的全渠道銷售網絡。憑藉對市場環境和零售趨勢敏銳的洞察,公司不僅與頭部的綜合性電商平台,如京東和天貓保持了良好的合作並持續引領行業,也積極地拓展社交電商平台、社區團購渠道等新興渠道的合作機會。運營十多年的時間,公司搭建了覆蓋全渠道的營銷網絡並建立了領導地位,成功打造出以十月稻田和柴火大院兩個旗艦品牌為核心的品牌矩陣,並擁有高效實用的組織能力。



根據相關資料顯示,於2019年至2022年,按通過綜合性電商平台(如京東及天貓)銷售大米、雜糧、豆類及籽類產品產生的收入計,十月稻田集團排名第一。2022年市場份額為14.2%,為第二大公司的2.7倍。不只是線上渠道,於線下商超渠道,十月稻田亦擁有強大的群眾基礎,於2022年,公司成為中國大米、雜糧、豆類及籽類行業現代商超渠道收入第四大公司。



此次遞交A1表,意味著十月稻田IPO計劃進入了實質性的啟動階段。從發展戰略上看,接下來,公司計劃將進一步豐富多品牌矩陣以提升品牌勢能,深耕全渠道生態體系以提升效率勢能,拓寬多品類產品矩陣以實現可持續增長,持續夯實「從農場到餐桌」的供應鏈管理能力,打造營運一體化壁壘等,以期實現高質量增長,創造可持續價值。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network