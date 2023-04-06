Thursday, 6 April 2023, 13:34 HKT/SGT Share: 科技賦能 環保龍頭持續向科技型企業轉化

香港, 2023年4月6日 - (亞太商訊) - 日前，亞洲環保龍頭企業光大環境（集團）有限公司（257.HK）（以下簡稱「光大環境」或「公司」）公佈2022年度綜合業績（含附屬公司），公告顯示公司在複雜嚴峻的營商環境中，仍然著力於加大科研投入力度，持續由企業型科技向科技型企業轉變。



科技研發結出豐碩成果



2022年，公司調整綠色科創板塊管理架構，進一步優化管理體制，成立光大環境研究院，推進該板塊從成本中心向價值中心轉變。



年內，公司在授權專利和科研獎項方面取得豐碩成果，共獲授權專利385項（包括實用新型專利244項、發明專利35項、軟件專利83項、外觀設計專利23項），截至2022年12月31日，公司累計獲得授權專利1,675項，全球在垃圾焚燒發電領域獲得專利最多的企業。



年內，旗下光大青島理工環境技術研究院取得中國合格評定國家認可委員會認證；旗下中國光大水務有限公司（下稱「光大水務」）參與的科研課題分別獲環境保護科學技術獎一等獎及江蘇省科學技術獎一等獎。



科研成果轉化效率提升



2022年，光大環境持續加大面向傳統業務、新興業務與未來發展的研發力度，旗下研究院和裝備製造兩大賦能業務板塊實現多項成果轉化，為公司業務發展蓄勢賦能，提供技術支持。



公告顯示，研究院著力推進各類課題研發與難點攻關，於垃圾發電、危固廢處理、煙氣處理、智能控制等領域取得良好進展，其中，超低排放高效節能濕法及氟塑料換熱器正在多個項目上進行成果轉化；公司吳江項目二期應用了第二代煙氣再循環技術進行優化改造；公司蘇州垃圾發電項目應用了厭氧生物反應器處理垃圾滲濾液應用技術進行示範項目建設。



同時，裝備製造聚焦創新技術應用轉化，順利推進多項研發課題工作，其中，國產選擇性催化還原(SCR)脫硝技術、焚燒爐一次風系統新工藝等於公司多個項目實施應用；餐廚垃圾處理系統提升自動化程度研究成果於公司江蘇江陰餐廚垃圾處理項目應用。年內，裝備製造成功入選國家級專精特新「小巨人」企業名單和全國「服務型製造示範企業」名單，其推進的200噸/日快裝式小型爐研發及產業化項目獲評中華人民共和國國家發展和改革委員會示範項目。



積極部署「雙碳」未來



光大環境以國家「雙碳」目標為指引，以「減污降碳」為抓手，開展深度探索和積極部署，成果與成效也非常顯著。



公告顯示，光大環境年內全面完成國家生態環境部下達的溫室氣體排放實地監測試點工作任務，並參與編制垃圾焚燒、垃圾填埋、污水處理三個領域的溫室氣體排放監測方法；參與起草碳核算相關國家標準；成功生產及研製百公斤級固態胺二氧化碳捕集材料，穩步推進「碳捕集」等減碳技術研發工作；與中國科學院、深圳先進技術研究院等高校及科研機構合作，推動減碳相關科研領域的交流與合作。



在項目減碳試點工作方面，旗下光大水務表現亮眼。年內，光大水務與企業合作引入過期飲料等落實碳源替代技術；深入推廣「廠內光伏」試點項目，完成多個光伏發電配套設施落地；挖潛公司天津水務項目，採用「廠內光伏」、污水熱能提取、中水直供社區、污泥資源化利用等措施打造低碳示範項目。



推進智能化數字化建設



2022年，光大環境制定數字化中長期發展規劃，持續推進智能化、數字化手段賦能各業務環節，矢志將光大環境打造成環保行業的數智強企。



據悉，公司旗下環保能源板塊年內繼續加大智慧電廠相關課題的投入力度並取得實效，實現自動化編程系統、自動燃燒控制、自動頻率控制、滲濾液自動控制、渣吊無人值守，助力提質增效。旗下光大水務全面完成運營管理系統升級，實現運營項目全覆蓋；推行智慧水源地管理，首次引入無人船取樣、水源地場景圖像分析等智能運營手段。另一附屬公司光大綠色環保亦於年內與阿里雲計算有限公司簽訂戰略合作協議，深入佈局新能源領域，推動環保領域數字化轉型。



在科研創新方面，公司管理層表示強化科技支撑是公司馳而不息地推動高質量發展的重要一環。光大環境深耕環保產業二十載，具備強大的創新基因、完善的創新體系和經過驗證的科技創新能力。在新一輪行業機遇面前，作為龍頭企業無疑將為行業樹立良好典範。





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