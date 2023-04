Wednesday, 5 April 2023, 18:15 HKT/SGT Share: Mitrade推出Mitrade Academy:輕鬆有趣學習交易的方式

澳大利亞墨爾本, 2023年4月5日 - (亞太商訊) - 領先的線上差價合約交易平臺Mitrade宣佈推出Mitrade學院。Mitrade 學院旨在滿足各個層次交易者的需求,為他們在各自的學習過程中提供逐步指導。使用者可以涵蓋交易全方面,廣泛的互動課程、教程和資源。可以通過手機或desktop網頁觀覽學院。

Mitrade Academy可以通過移動設備和網頁流覽器訪問,為用戶提供隨時隨地方便靈活的學習方式。

Mitrade 學院平臺預覽



Mitrade學院的關鍵功能提供了隨時隨地保存進度並繼續學習的能力。這個功能使學習者能夠從他們離開的課題繼續學習,無論他們身在何處或任何時間都能使用。此外,用戶可以用統一的帳號在教育和交易平臺之間任意切換



Mitrade學院的開發由一支交易專家團隊指導,憑藉他們的經驗和致力於説明交易者在市場上成功的決心,該團隊致力於實現Mitrade通過學院提供簡化交易體驗的目標。您可以從這裡 ( https://mytd.cc/2pf ) 開始學習交易。



豐富的交易課程任你選擇

Mitrade學院提供涵蓋交易各個方面的廣泛課程,包括適合所有等級的課題;如技術分析、風險管理和交易心理學。課程互動性強,提供實用示例和案例研究,説明交易者將所學應用于現實世界的交易場景。Mitrade學院計畫每月發佈新課程,為交易者提供持續的新鮮學習材料。



按照自己的節奏學習

Mitrade學院意識完成線上課程的時間難以找到。這就是為什麼該平臺設計為繞用戶性質,並允許用戶隨時隨地保存,繼續課程



如何開始使用Mitrade學院學習

-- 點擊此處 ( https://mytd.cc/2pf ) 在Mitrade註冊一個帳戶。

-- 點擊 投資學習 > Academy

-- 點擊“開始學習”並查看 Mitrade 提供的各種課程。



關於Mitrade

Mitrade 提供廣泛的金融市場,包括外匯、指數、商品和加密貨幣。該平臺對用戶友好、直觀,並具有滿足各個層次交易者需求的先進交易工具和功能。Mitrade致力於為其使用者提供安全可靠的交易環境,並提供24/5客戶服務,以協助解決任何疑問或問題。



要開始在Mitrade學院學習並體驗輕鬆有趣的交易方式,更多詳情Mitrade學院 ( https://mytd.cc/2pf ) 。



社媒連結

Facebook: https://www.facebook.com/mitradezh

Twitter: https://twitter.com/MitradeOfficial

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mitradecom/

Instagram: https://www.instagram.com/mitrade_tw/

YouTube: https://www.youtube.com/@MitradeZH



媒體聯繫

Brand: Mitrade

Contact: Media team

E-mail: branding@mitrade.com

Website: https://www.mitrade.com/





