來源 USPA Global Licensing Inc U.S. Polo Assn.推出 2023 春夏系列 以運動為靈感的品牌在加利福尼亞州聖巴巴拉拍攝全球照片,為四季注入活力

佛羅里達州西棕櫚灘, 2023年4月4日 - (亞太商訊) - 美國馬球協會 (USPA) 的官方品牌U.S. Polo Assn.發布了其標誌性的、以運動為靈感的 2023 春夏系列。該品牌的全球照片拍攝地點是歷史悠久的加利福尼亞州聖巴巴拉,以 其壯觀的天氣、美麗的葡萄園、浪漫的地中海風格背景和引人注目的加州中部日落。



U.S. Polo Assn. 的 2023 春夏系列代表了即將到來的季節中所有新鮮和充滿活力的事物。在這個美麗的聖巴巴拉環境中,陽光洗過的粉彩與有紋理的亞麻布層疊在一起,並在太平洋海岸陽光的金色光芒旁邊拍攝。鬱鬱蔥蔥的玫瑰園、蜿蜒的小徑和優美的景色展示了 U.S. Polo Assn. 季節性連衣裙搭配柔軟毛衣的柔軟廓形。同色調 Polo 衫與永不過時的經典牛仔布完美搭配,搭配閃耀的配飾,如時尚包袋和雙面手提包、時尚鞋履和流行眼鏡,打造適合溫暖天氣的整體造型 .



“對於 U.S. Polo Assn. 2023 春夏系列,我們的設計團隊對當季面料的質地感到非常興奮,尤其是亞麻和亞麻-棉混紡,因為這些天然面料讓我們保持涼爽、舒適和美觀 在這些溫暖的天氣溫度下,”U.S. Polo Assn 品牌和產品高級副總裁 Brian Kaminer 說。 “令人驚嘆的色彩,從粉彩到明亮,始終是我們品牌經典美式風格的關鍵元素,完美契合本季潮流,營造出酷炫的加州海岸氛圍。”



U.S. Polo Assn. 以其運動風格的經典美式風格而聞名,每個季節品牌都以獨特的顏色、款式和麵料將其提升到一個新的水平。 2023 春夏系列以其色彩繽紛的現代風格創新,包括具有可持續發展方面的全球服裝。



“U.S. Polo Assn. Design Team 能夠在聖巴巴拉拍攝這個標誌性的 2023 春夏系列,其靈感來自於讓我們想到加利福尼亞沿海的一切;更不用說這個地方是這項運動中一些最具歷史意義和最負盛名的地方 馬球俱樂部,”USPA Global Licensing 總裁兼首席執行官 J. Michael Prince 說,該公司管理著價值數十億美元的全球U.S. Polo Assn.品牌。 “每一季,我們都專注於發展我們的核心產品並創新新產品,同時始終忠於我們與馬球運動的真實聯繫。”



關於U.S. Polo Assn. 和 USPA Global Licensing Inc. (USPAGL)



U.S. Polo Assn. 是美國馬球協會 (USPA) 的官方品牌,該協會是美國馬球運動的非營利性管理機構,也是歷史最悠久的體育管理機構之一,成立於 1890 年。擁有數十億美元的資產 通過大約 1,100 個 U.S. Polo Assn. 美元的全球足跡和全球分銷。零售店和數以千計的百貨公司以及體育用品渠道、獨立零售商和電子商務,U.S. Polo Assn。在全球 190 多個國家/地區提供男士、女士和兒童服裝以及配飾和鞋類產品。 U.S. Polo Assn.根據 License Global,被評為 2022 年排名前五的體育授權商之一。訪問 uspoloassnglobal.com 並關注@uspoloassn。



USPA Global Licensing Inc. (USPAGL) 是 USPA 的營利性子公司及其全球獨家許可方。 USPAGL 管理著價值數十億美元的全球 U.S. Polo Assn. 品牌,是 USPA 知識產權的管理者,為這項運動提供長期的收入來源。通過其子公司 Global Polo Entertainment (GPE),USPAGL 還管理著提供馬球、運動和生活方式內容的 Global Polo TV。此外,USPAGL 與 ESPN 和 beIN Sports 在全球範圍內合作,通過電視和點播向全球數百萬觀眾分享馬球運動。 USPAGL 和 ESPN 簽署了一項具有歷史意義的多年全球協議,讓世界領先的體育內容提供商在美國轉播七場頂級馬球決賽,讓數百萬體育迷和消費者通過 ESPN 的廣播享受這項運動和流媒體平台。如需更多體育內容,請訪問 globalpolo.com。



