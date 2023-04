Tuesday, 4 April 2023, 14:40 HKT/SGT Share: 百果園年報出爐:線上線下齊發力 營收淨利雙增再上新台階

香港, 2023年4月4日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機轉載,3月28日,中國最大的水果零售經營商——深圳百果園實業(集團)股份有限公司(「百果園」或「公司」;股份代碼:2411.HK)發佈2022年業績公告。在複雜多變的國內外環境下,公司多措並舉應對疫情衝擊,交出一份亮麗的2022年成績單,彰顯出紮實、強勁的綜合實力。



報告顯示,2022年,百果園實現收入為人民幣11,312.0百萬元,較去年同期增長9.9%;銷售水果及其他食品的收入佔集團總收入的97.1%。毛利同比增長13.6%達人民幣1,314.3百萬元;公司擁有人應佔利潤錄得人民幣323.3百萬元,同比增長40.4%;每股基本盈利為人民幣0.216元。公司營收、淨利雙雙實現穩健增長並跨上新台階,發展前景十分可期。



獨特的運營模式 品牌及產品贏得消費者信任



據悉,百果園是中國水果行業中少有的兼具知名產品品牌及渠道品牌的企業,公司於2023年1月16日在香港聯合交易所主板上市,成為港股大消費板塊的一員。



在業務模式方面,百果園擁有中國最大的貼近社區、線上線下一體化、店倉一體化、及時達與次日達一體化的水果專營零售網絡,為消費者提供高度便利的消費體驗。同時公司亦建立一個廣泛的自行管理的加盟門店、委託管理的加盟門店及自營門店所組成的全國性線下零售門店網絡。



高度自主權、強大支援系統及規範化管理機制的特許經營業務模式及獨有的經營體系,讓百果園具有較強的客戶資源優勢,走在了水果銷售領域的前列,並支撐其繼續發展。



與此同時,百果園積極探索線上服務新模式,激活產品消費新市場。公司通過百果園APP、百果園微信小程序、電子商務及社交商務平台的店面以及第三方外賣平台的店面,為消費者提供方便與多元化的線上購物選擇。為選擇送貨到家或到店自提服務的客戶提供差異化產品,有效提升購買頻次及對社區消費者的覆蓋面,亦通過社群營銷、拼團等促銷活動,鼓勵消費者線上下單及到店自提,提升交叉銷售。



線上線下一體化的運營模式,為百果園開闢了產品銷售的新空間,並取得了良好的營銷效果。年報數據顯示,於2022年,公司約27.2%的訂單透過多個線上渠道下達,在所有分銷渠道的會員人數累計超過7,400萬名,付費會員人數超過96.7萬名,及使用微信小程序的用戶數累計達5,400萬人次,擁有約1,060萬名微信公眾號粉絲、180萬名抖音粉絲及336,000名微博粉絲。



多品牌矩陣多點發力 激活產品消費市場



品牌是企業的核心競爭力之一,對於企業而言至關重要。自成立以來,百果園採用多品牌策略吸引不同人群的消費者,目前,公司在全國範圍的零售門店主要以「百果園」及「果多美」兩個渠道品牌進行運營。同時,百果園還在中國率先設立一套全面、系統的基於口感的水果產品質量分級體系,將果品劃分為招牌、A級、B級及C級四個等級,適配不同消費者需求。



年報數據顯示,截至2022年末,百果園有5,533家零售門店以「百果園」品牌經營,110家零售門店以「果多美」品牌經營。公司已成功向市場推出31個於中國獨家分銷的招牌及A級自有產品品牌,而全部自有品牌水果的門店零售銷售額比2021年增加了約36%,佔2022年百果園門店總零售銷售額11.7%,不斷贏得消費者的青睞和信任。



業務拓展方面,2022年,百果園多品牌矩陣多點發力,通過積極拓展門店全面促進銷售增長,成功地在全國範圍內不斷擴大其零售門店網絡。年報數據顯示,截至2022年末,線下門店網絡共有5,650家門店,位於中國超過22個省及直轄市的140多座城市。疫情反復影響下,公司亦能夠保持較快的外延擴張速度。



此外,百果園還積極透過擴大企業對企業(2B)客戶基礎繼續發展其2B水果業務,截至報告期末,來自直銷的水果及其他食品的銷售收入為人民幣723.8百萬元,同比增長38.5%,進一步豐富了公司的營收來源。



嚴格的產品控制體系 鑄就高品質產品



百果園在市場上的成功,除了背後卓越的品牌聲譽和高效的運營能力,更重要的是為消費者提供了實實在在的高品質產品。目前,百果園已建立從果園到門店的整個產業鏈的標準化水果品控體系,以確保先進的保鮮及控損機制。同時公司通過以農業技術、信息技術及資本資源賦能種植基地合作夥伴,對水果全生長週期進行嚴格品質管理,建立一個大型標準化優質供應商生態網絡。



年報數據顯示,於2022年第二季度,百果園已自全球領先的測試、檢驗和認證公司SGS SA獲得食品安全管理體系ISO 22000證書,未來將不斷完善自身的產品控制體系,進而成為更高的品質標杆。



總體而言,2022年,百果園憑藉線上線下融合的新零售模式,以及在品質、服務、運營等諸多競爭優勢的助力之下,交出了一份靚麗的成績單。未來,公司將將繼續圍繞分銷渠道、產品品牌、會員運營等方面制定發展戰略,持續強化市場份額及市場地位,以適應市場變化和滿足消費者需求,保持領先地位和競爭優勢,推動公司高質量可持續發展,為股東帶來更佳及長期的回報。





話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2023 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network