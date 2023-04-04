Tuesday, 4 April 2023, 11:20 HKT/SGT Share: 光大環境2022年業績公佈 進取拓市場 前瞻勤佈局

香港, 2023年4月4日 - (亞太商訊) - 日前，中國環保行業龍頭光大環境（集團）有限公司（257.HK）（以下簡稱「光大環境」或「公司」）公佈2022年度綜合業績（含附屬公司），面對疫情、經濟、市場三重壓力，光大環境努力開拓市場發展新局面，業績顯示，公司積極佈局國內外業務，加速拓展市場版圖，穩踞行業龍頭地位。



市場地位堅如磐石 整體規模遙遙領先



光大環境業績公告稱，2022年，公司著力聚焦固廢、泛水和清潔能源三大領域，鞏固垃圾發電、污水處理等優勢業務領域，同時積極拓展協同及輕資產業務，持續優化國內外業務佈局。截至2022年12月31日，公司業務覆蓋國內26個省（市）、自治區和特別行政區，遍及220多個區、縣、市，海外市場佈局德國、波蘭、越南和毛里求斯。落實投資的環保項目已達564個，總投資近人民幣1,580億元。其中，公司最核心主營業務垃圾發電設施投資運營，則合共落實185個項目（含委托運營項目），設計日處理生活垃圾達15.52萬噸。在此基礎上，公司總資產規模保持穩定，達港幣1905,98億元。



從收入數字來看，光大環境全年錄得綜合收益港幣373.21億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）港幣128.42億元，公司權益持有人應佔盈利港幣46.02億元，每股基本盈利為74.91港仙。



綜上，無論是從市場佔比、項目投資、總資產還是收益水平來看，光大環境都在同業中保持遙遙領先，是優勢與實力兼備的行業翹楚。



市場拓展固本拓新 協同發力輕重並舉



近兩年，隨著國內垃圾焚燒發電市場漸趨飽和，光大環境在發展思路上也進行了調整。提出輕重並舉、協同增效，推動企業由高速發展向高質量發展轉變。公司2022年運營服務受益於總收益佔比提升了15個百分點達到51%，首次超過建造服務受益佔比。



在市場拓展上，公司加强了協同營銷統籌力度，利用自身全產業鏈優勢和豐富經驗為政府提供固廢、泛水、清潔能源等一站式服務。一方面，圍繞垃圾焚燒大平台，加大力度推動產業鏈向環衛一體化、餐廚、污泥、醫廢、供汽/供熱、工業固廢等業務縱橫延伸；另一方面，以污水處理核心業務為支點，積極拓展工業廢水、農村污水處理等多元化產業鏈佈局。除此之外，積極創新商業模式，研究探索環保諮詢、設計規劃、環境修復、環保裝備、工程總包等輕資產業務與服務。



公告顯示，2022年，公司突破貴州及多個縣域垃圾發電市場，拓展多種垃圾發電協同業務；斬獲首個市級污泥處置項目，市政污水及工業廢水處理業務的存量及增量市場拓展能力持續加强；深度佈局垃圾填埋場環境修復服務，持續於境內外拓展光伏發電業務。年內共投資落實39個新項目（含收購項目），新增總投資額約人民幣55.46億元，包括25個環保能源項目，總投資約38.87億元人民幣，另承接各類輕資產項業務，合同總額約人民幣24.30億元。



聚焦國家戰略機遇 市場格局蓄力發展



雖然傳統環保業務市場飽和、行業周期性調整給企業帶來了巨大考驗，但與此同時，國家區域戰略、鄉村振興、「一帶一路」建設等大政方針亦孕育了龐大的發展潜力。在此情况下，光大環境以服務國家戰略為主軸，加緊國內外戰略部署，牢牢抓住環保行業的巨大發展機遇。



光大環境管理層在業績發佈會上表示，公司積極服務國家重大區域戰略發展，依托遍佈全國各地的數百個項目所建立的商情網絡，進一步挖潜國內市場，服務好京津冀一體化、長江經濟帶、粵港澳大灣區、海南自貿區等國家重大區域戰略，强化與地方政府、優質民企等合作；另一方面積極服務國家鄉村振興戰略，投入市場和研發資源，開發縣域環保市場，依托旗下新能源項目帶動鄉村就業、幫助農民增收。



據悉，光大環境本年度與境內多個地方政府、企業單位達成戰略夥伴關係，共謀長足發展。在國際市場，公司積極探索市場機遇，重點聚焦東南亞、中東等「一帶一路」沿線國家，深入開展綠色投資、環保產品與服務輸出等，在戰略佈局上做到內外兼顧。



誠如公司管理層所言，光大環境正穩步邁向成為世界級生態環境集團的目標。可以預見，隨著經濟復甦和政策支持顯效，光大環境作為環保行業龍頭企業，有實力亦有能力把握好國家政策與行業調整機遇，實現更高質量發展。





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