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來源 EC Healthcare 香港美學醫療設備及耗材分銷商整合優質資源 引領行業進步

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團於二零二三年二月七日公告之關於香港美學醫療設備及耗材分銷商Excellent Connect Limited的交易已完成。 交易完成後，Excellent Connect Limited成為上游產業併購平台的領航資產，而賣方鍾蔚庭先生將成為平台的策略性股東，以此平台團結市場持份者的共同影響力，共同創立產業基金，發展東南亞及亞洲市場，帶領亞太區上游業界的整合。



是次交易，賣方鍾蔚庭先生將其全資擁有的Excellent Connect Limited注入此上游產業併購平台，並成為平台的策略性股東，透過其優勢資源，賦能產業併購平台的長遠發展，並將以醫美能量源設備及注射針劑分銷為起點，深入八大領域，包括(1)專科治療藥物設備及耗材；(2)化驗室設備及耗材設備；(3)醫學影像裝置；(4)牙科藥物及器材；(5)美容產品及健康食品；(6) 復健及家庭看護設備；(7) 獸醫診所設備及藥物；及(8) 家用醫學美容儀器。探索多元整合，推動行業發展，致力將平台打造成為亞洲領先的專業智慧醫療平台，實現產業上下游價值的最大化。



Excellent Connect Limited董事鍾蔚庭先生表示：「我們深耕香港醫美市場逾二十年，引進了眾多配備領先科技，安全有效的儀器，推動了行業革新進步。我們作為選品者和分銷商，是連接上游廠商和下游服務供應商的重要橋樑。作為產業併購平台的領航員，我希望團結更多有志之士，引入他們成為產業平台的策略性股東，發展成為具影響力的產業基金，並提升行業的專業度，搭建一個背靠香港，面向亞洲的綜合平台，實現醫美及醫療全面的設備及耗材分銷整合，讓先進的科技觸達更多人。」



醫思健康表示︰「醫思健康一直致力於深化與多領域夥伴的戰略合作，希望搭建並不斷完善多元化的大健康生態系統。集團相信投資由鍾蔚庭先生帶領的上游產業平台，可幫助集團產生協同效應，並同時實現產業鏈價值的縱向整合。集團希望藉助鍾先生於醫美耗材領域的專業知識，提供更精細化的產品培訓，並提升在產品研發領域的話語權。作為策略性投資人，集團期望能集結下游持份者的影響力，與懷有相同願景的夥伴攜手推動行業改革，實現需求和研發的雙向賦能，提升行業領導力。展望未來，集團希望持續進行行業價值的縱向整合，衝出香港，成為亞洲領先的健康服務供應商。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。集團為恆生綜合指數成份股及MSCI香港小型股指數。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN、專業健髮中心髮森及多元化多維度的醫學服務包括：健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、普通科門診未來醫生、全港最大一站式痛症管理平台紐約脊骨物理治療中心、全方位牙科服務中心庇利積臣牙科醫務所，EC DENTAL CARE及恆健牙科醫務所、高端影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心進匯醫務中心，聯匯專科，新醫療中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入計算進行的獨立研究



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