科軒動力與中關村科技及深圳清航智行簽訂戰略合作協議 攜手推廣無人駕駛汽車科技

香港, 2023年4月3日 - (亞太商訊) - 領先的新能源汽車開發及生產商科軒動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「科軒動力」或「集團」)欣然宣佈其全資附屬公司中國動力新能源科技有限公司與中關村科技創新誠信聯盟(「中關村科技」)及深圳清航智行科技有限公司(「深圳清航智行」)簽訂戰略合作協議,共同促進無人駕駛汽車科技應用,以把握無人駕駛技術快速發展,商業化進程初起步的市場機遇。

科軒動力執行董事陳凱盈(中)與中關村科技創新誠信聯盟常務副理事長周瑞清(左)及深圳清華大學研究院深圳智能交通物聯技術工程實驗室主任劉鵬簽訂戰略合作協議,共同促進無人駕駛汽車科技應用。

根據該戰略合作協議,合作方將針對機場無人駕駛及相關自動泊車技術的協同研發及產業化,發起設立香港專精特新產業促進會、及粵港澳創新科技與產業聯盟,發展零碳交通、智能交通及無人駕駛項目,進一步提升整體運營效率和降低運營成本,實現可觀的商業價值。



根據該協議,科軒動力將獲中關村科技及深圳清航智行授權,在香港使用和推廣其所屬單位企業的技術和產品,積極參與香港的科技建設、及協助各合作方及其他聯盟成員在香港的推廣工作。各合作方亦可共同開發海外市場。



科軒動力主席張韌先生表示:「集團很高興能與內地兩大科創機構合作。中關村科技在實現科技成果轉化及制定技術標準等方面富有經驗,而深圳清航智行是中國知名高校的智慧交通科研平台和孵化企業,集團在新能源商用車技術開發、生產和國際市場推廣擁有強大優勢;現合作開拓無人駕駛產業化,必定能互補優勢,在這個汽車業未來發展大勢中,打造出共贏及可持續增長的局面。」



關於科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476)

科軒動力(控股)有限公司為全球新能源商用車市場的先行者和新興主要企業,是專用客車和新能源客車的零部件及整車生產商,在新能源平台發電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團的新能源汽車研發中心位於深圳;生產基地位於中國重慶武隆區,其銷售網絡覆蓋中國內地、香港、亞太區及南美洲。



中關村科技創新誠信聯盟

中關村科技創新誠信聯盟於2016年經民政部門批准成立的非營利社團組織,是以開展產品追溯技術研發,實現科技成果轉化,制定技術標準,誠信企業和產品評價,商品交易誠信體系建設,知識產權交易與保護,專業諮詢培訓與會展,承接政府委託,開展國際交流與合作,專注新興科技服務業創新發展的全國性科技社團。



深圳清航智行科技有限公司

深圳清航智行科技有限公司,依托清華大學深圳研究院為技術背景,共同成立清華大學機場自動駕駛聯合研究中心和深圳研究院智能交通物聯技術實驗室,為機場提供國內外首創的「雲-路-車」一體化協同控制技術和自動泊車技術。



